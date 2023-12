Gaza-Krieg: Laut UN ordnet Israel die Evakuierung eines Fünftels von Khan Younis an

Israel hat am Mittwoch Karten veröffentlicht, auf denen etwa 20 % der Stadt Khan Younis als Gebiete ausgewiesen sind, die evakuiert werden müssen, teilte das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (Okha) mit. Bevor die Kämpfe zwischen Israel und der Hamas begannen, lebten mehr als 110.000 Menschen in der Gegend. Nach Angaben der Vereinten Nationen gibt es dort auch 32 Notunterkünfte, in denen mehr als 140.000 Binnenvertriebene untergebracht sind, die meisten davon aus dem nördlichen Gazastreifen.

Die israelischen Streitkräfte hatten bereits am Mittwoch berichtet, dass sie in Khan Younis Anschläge gegen „dutzende Terroristen und Terrorinfrastruktur“ verübt hätten. Die Armee kündigte am Montag an, die Angriffe auf Ziele in der größten Stadt im südlichen Gazastreifen zu verstärken.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums im von der Hamas kontrollierten Gazastreifen kamen am Donnerstag vier Menschen ums Leben, als der Grenzübergang Kerem Shalom zwischen Israel und dem Gazastreifen beschossen wurde. Dazu gehören Übergangschefs, hieß es in einer Erklärung.

Unterdessen hat das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte eine Untersuchung der Berichte gefordert, wonach in Gaza-Stadt „elf unbewaffnete Palästinenser“ getötet wurden. Die Männer wurden bei einer Operation der israelischen Armee gegen ein Wohnhaus getötet, in dem mehrere Familien lebten. Die Menschenrechtsgruppe EuroMed verbreitete Augenzeugenberichte, wonach die Männer von Frauen und Kindern getrennt und dann vor den Augen ihrer Angehörigen erschossen wurden. Die israelischen Behörden äußerten sich zunächst nicht zu den Vorwürfen.

Am 7. Oktober drangen Hunderte Hamas-Kämpfer, die von der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten als Terrororganisation eingestuft werden, in israelische Städte ein und verübten Gräueltaten gegen Zivilisten. Nach israelischen Angaben wurden im Gazastreifen etwa 1.140 Menschen getötet und etwa 250 Menschen als Geiseln genommen.

Als Reaktion darauf bombardierten israelische Streitkräfte seitdem Ziele im Gazastreifen und starteten eine Bodenoffensive. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums (was nicht unabhängig überprüft werden konnte) wurden bisher mindestens 20.000 Menschen getötet.

Unterdessen kam es an der israelisch-libanesischen Grenze erneut zu Kämpfen. Eine Frau in den Achtzigern wurde getötet und ihr Mann verletzt, als israelische Artillerie die Stadt Maroun Ras beschoss, berichtete die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA am Donnerstag. Rettungskräfte bestätigten gegenüber AFP, dass die Frau in den Achtzigern gestorben sei.

Hamas-Führer Ismail Haniyeh hat am Mittwoch in Ägypten Gespräche über einen möglichen Waffenstillstand und einen neuen Gefangenenaustausch geführt. Die britische Rundfunkanstalt BBC und das amerikanische Wall Street Journal zitierten mit der Angelegenheit vertraute Personen mit den Worten, dass die Gespräche noch zu keinem Ergebnis geführt hätten, aber fortgesetzt werden sollten.

Ein Hamas-Beamter sagte gegenüber AFP, eine Voraussetzung für „ernsthafte Verhandlungen“ sei ein „vollständiger Waffenstillstand“ und ein vollständiger Abzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen.

Unterdessen führt Israel Gespräche mit Katar und den Vereinigten Staaten über einen möglichen Waffenstillstand und weitere Freilassungen von Geiseln. Premierminister Benjamin Netanyahu sagte Anfang dieser Woche, dass es keinen Waffenstillstand geben werde, bis die Hamas „eliminiert“ sei. US-Präsident Joe Biden sagte, die Vereinigten Staaten würden weiterhin auf ein Abkommen zur Freilassung von Geiseln drängen.

Unterdessen hofft der UN-Sicherheitsrat in New York, am Donnerstag erneut versuchen zu können, sich auf eine Resolution zu einigen, die einen Waffenstillstand fordert. Eine ursprünglich geplante Abstimmung über den Gesetzestext wurde in den letzten Tagen immer wieder verschoben. Ziel der Konsultationen ist es, sicherzustellen, dass die USA, einer der wichtigsten Verbündeten Israels, die geplante Resolution nicht mit einem Veto blockieren.

Quelle: www.stern.de