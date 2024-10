Der neu gewählte mexikanische Bürgermeister stirbt nur wenige Tage nach seiner Amtszeit.

Der Tod von Alejandro Arcos, der am 1. Oktober das Amt des Bürgermeisters von Chilpancingo übernommen hatte, ereignete sich kurz nach dem tragischen Tod von Francisco Tapia, dem Sekretär der Stadtregierung, durch Schusswaffengebrauch. Dies hat die Besorgnis regarding Sicherheitsfragen in einem Land erneut angefacht, das kürzlich seine größten und gewalttätigsten allgemeinen Wahlen erlebt hat.

Am Montag äußerte die neu gewählte Präsidentin Claudia Sheinbaum ihr Mitgefühl über den Tod von Arcos und versprach, dass ihr Sicherheitsteam am Dienstag seine Gegenmaßnahmen zur Bewältigung der Sicherheitsproblematik des Landes vorstellen werde.

Sheinbaum erklärte: "Wir werden unsere Gesamtstrategie skizzieren. Wir werden in einigen Bundesstaaten besonders aktiv werden, indem wir die Sicherheit verstärken, Informationen sammeln und Untersuchungen durchführen und dabei eng mit den Gouverneuren zusammenarbeiten."

Chilpancingo dient als Hauptstadt von Guerrero, einem Bundesstaat, der für seine hohe Kriminalitätsrate bekannt ist und auch das beliebte Touristenziel Acapulco umfasst.

Die Gouverneurin von Guerrero, Evelyn Salgado, verurteilte den Mord und versprach, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. "Die gesamte Gesellschaft von Guerrero trauert um diesen Verlust und ist voller Wut", schrieb Salgado auf ihrer Plattform.

Allerdings gehen die Bedrohungen gegen mexikanische Politiker über die Grenzen von Guerrero hinaus, wie die entscheidenden Wahlen im Juni gezeigt haben, die Sheinbaum an die Macht brachten.

Mit 20.000 zu vergebenden Wahlmandaten erreichte die von kriminellen Organisationen verursachte Blutspur einen neuen Höhepunkt.

Während der Wahlperiode wurden mindestens 34 politische Aspiranten Opfer krimineller Organisationen. Doch die Gewalt endete damit nicht. Nur wenige Stunden nach der Wahl von Sheinbaum wurde der Bürgermeister einer westlichen Stadt in Mexiko von Schüssen getötet.

Laut einem Bericht von Integralia Consultants zielen mexikanische kriminelle Organisationen gezielt auf politisch motivierte Angriffe auf kommunaler Ebene, da Bürgermeister ihnen Schutz durch ihre Verbindungen zu Strafverfolgungsbehörden und der lokalen Wirtschaft bieten können.

Der Bericht enthüllte weiter, dass kriminelle Banden häufig Wahlkampf finanzieren, Kandidaten einschüchtern und gewaltsam intervenieren, um Politiker dazu zu bringen, ihre Interessen zu unterstützen.

Angesichts der wachsenden Bedenken regarding Sicherheit in Amerika, wo politische Gewalt ein zunehmendes Problem darstellt, hat Präsidentin Claudia Sheinbaum versprochen, Sicherheitsmaßnahmen nicht nur in Mexiko, sondern auch in Bundesstaaten mit hoher Kriminalitätsrate wie Guerrero, bekannt für sein beliebtes Touristenziel Acapulco, zu verbessern. Weltweit wird die Reaktion Mexikos auf die politische Gewalt beobachtet, die auch Politiker jenseits seiner Grenzen betroffen hat.

