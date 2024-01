ISIS übernimmt die Verantwortung für den tödlichsten Anschlag im Iran seit der Revolution von 1979

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA wurden bei den Anschlägen mindestens 84 Menschen getötet und 284 weitere verletzt, was sie zu den tödlichsten im Iran seit der Revolution von 1979 macht.

Nach Angaben von SITE gab ISIS am Donnerstag eine Erklärung heraus, wonach zwei Selbstmordattentäter ihre Sprengstoffwesten zündeten, als sich schiitische Trauernde zum vierten Jahrestag der Tötung Soleimanis in der Nähe seiner Grabstätte in seiner Heimatstadt Kerman im Süden Irans versammelten.

Quelle: edition.cnn.com