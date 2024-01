Sara Stewart

Meine Meinung: Diese Leute sind fett. Das geht Sie nichts an

Gordon ist eine Schriftstellerin, die ihre Karriere als anonyme Bloggerin mit dem Pseudonym "Your Fat Friend" begann, benannt nach einem Brief, den sie an einen Freund schickte, um zu erklären, wie sie als 350 Pfund schwere Frau angesprochen werden möchte.

"Sag einfach fett", liest Gordon in dem Film aus ihrem Essay vor. "Nicht 'kurvig' oder 'mollig' oder 'klobig' oder 'flauschig' oder 'mehr zum Liebhaben' oder 'großer Kerl' oder 'füllig' oder 'großknochig' oder 'Königinnengröße' oder 'buschig' oder 'fettleibig' oder 'übergewichtig'. Sag einfach fett."

Sie schrieb dies als private Nachricht, veröffentlichte es dann aber in ihrem Blog. Der Beitrag ging viral und machte Gordon zu einer scharfen und allzu seltenen Stimme, die sich für die Würde dicker Menschen einsetzt. Seitdem hat sie zwei Bücher geschrieben und ist Co-Moderatorin des gefeierten Podcasts "Maintenance Phase", in dem sie und Co-Moderator Michael Hobbes die Diät- und Wellness-Industrie unter die Lupe nehmen, vom Presidential Fitness Test über den Fen-Phen-Wahn bis zur aktuellen Ozempic-Besessenheit.

Aber ein Großteil des Films ist Gordons Privatleben gewidmet: ihren Beziehungen zu ihren liebevollen Eltern, dem Leben mit ihrem Hund in ihrer niedlichen Nachbarschaft in Portland, Oregon, und vor allem den vielen kleinen und großen Demütigungen, denen sie als dicke Person in einer Welt begegnet, die darauf programmiert ist, große Körper mit Abscheu zu betrachten.

In einer der düstersten Anekdoten des Films spricht sie über ihr Trauma beim Fliegen. Von dem Moment an, in dem sie weiß, dass sie ein Flugzeug besteigen muss, bis hin zum Einsteigen und dem Wissen, dass alle um sie herum sie als Last und Belastung betrachten, beschreibt sie das körperlich kranke Gefühl, als jemand zu existieren, den andere mit Feindseligkeit, Wut und Abscheu betrachten. (Sie hat auch darüber geschrieben, dass sie sich gegen den Begriff "Fettphobie" zur Beschreibung dieses Verhaltens wehrt und argumentiert, dass "diskriminierende Haltungen keine Geisteskrankheit sind").

Sie berichtet auch davon, dass sie jahrelang von Ärzten abgeschrieben wurde, die sich oft weigerten, das zu behandeln, weswegen sie zu ihnen gekommen war, und ihr direkt sagten, sie solle abnehmen, bevor sie wiederkomme. Gordon, die mit einer Essstörung zu kämpfen hatte, sagt, dass sie acht Jahre lang überhaupt keine medizinische Hilfe in Anspruch genommen hat.

Die Autorin Roxane Gay hat über diese Heuchelei gesprochen und geschrieben - über die Vorstellung, dass dicke Menschen nicht genug auf ihre Gesundheit achten, während sie von den Fachleuten, bei denen sie Hilfe oder Behandlung suchen, verunglimpft werden. In einem Interview mit Lindy West aus dem Jahr 2017 sagte Gay: "Die Hälfte der Probleme, mit denen dicke Menschen konfrontiert sind, entstehen durch die Anhäufung mangelnder Gesundheitsversorgung. Es geht nicht darum, dass man einfach nur fett ist und plötzlich Diabetes oder Bluthochdruck hat, sondern dass man zum Arzt geht, um sich untersuchen zu lassen oder eine Halsentzündung oder Herzklopfen zu bekommen, und der Arzt sagt nur: 'Sie sind fett, nehmen Sie ab', und behandelt Sie nicht, und dann geht man nicht mehr zum Arzt. Und dann, 10 Jahre später, sind Sie natürlich eine Explosion von medizinischen Problemen. Weil man ein menschlicher Körper ist und nicht zu kompetenten Ärzten gegangen ist. Das ist eine Schande."

Gordon räumt ein, dass viele dünne Menschen (egal, ob sie medizinisches Fachpersonal oder Fremde sind) sich anmaßen, besser als dicke Menschen zu wissen, was diese essen sollten und was nicht. Gordon erinnert sich an eine Frau, die ihr eine Melone aus dem Einkaufswagen nahm und ihr sagte, sie habe zu viel Zucker. "Es ist eine Melone!" rief Gordon ungläubig in die Kamera.

Aber wie sie und andere Fettaktivisten schon seit Jahren öffentlich sagen, ist es lächerlich zu glauben, dass sie keine Ahnung von Ernährungs- und Gesundheitsempfehlungen, von den Vorteilen sportlicher Betätigung und den Gefahren von Diabetes und anderen mit Fettleibigkeit verbundenen Krankheiten haben. Wenn man ihr zuhört, wie sie beschreibt, wie sie ständig mit schneidenden Bemerkungen und missbilligenden Blicken von Fremden konfrontiert wird und wie sie Kommentare von Leuten belauscht, die verzweifelt versuchen, fünf oder zehn Pfund abzunehmen - alles, so Gordon, um nicht so auszusehen wie ihr eigener Körper -, dann beginnt man zu verstehen, wie ernst die schädliche Kontrolle ist, der dicke Menschen ausgesetzt sind.

Was Gordon tut, ist so radikal, dass sie in Übereinstimmung mit dem Schreiben und dem Eintreten von Leuten wie Roxane Gay ("Hunger") und Lindy West ("Shrill") darauf hinweist, dass all dies im Grunde niemanden etwas angeht. Dass der Körper mancher Menschen einfach dazu bestimmt ist, fett zu sein. Tatsächlich ist, wie sie im Film sagt, die Mehrheit der amerikanischen Körper übergewichtig. Das bedeutet, dass die ganze Anti-Dickheit, das ganze Händeringen, der Fingerzeig und die Beschämung auf die meisten Menschen in diesem Land gerichtet sind - von denen erwartet wird, dass sie es mit einem entschuldigenden Lächeln hinnehmen und sich niemals gegen die routinemäßige Entmenschlichung wehren, die sie erfahren. Und, Gott bewahre, niemals dafür eintreten, dass dicke Körper tatsächlich gefeiert werden.

Denn sich zu wehren, so hat Gordon erfahren, kann schreckliche Folgen haben. An einer Stelle des Films wird sie geoutet: Ihre persönlichen Daten werden online veröffentlicht, einschließlich ihrer Adresse und ihrer Sozialversicherungsnummer. "Das steht in krassem Gegensatz zu den vielen dünnen Menschen, die zum Beispiel über Body Positivity posten und sich beim Essen einer Pizza zeigen. Und von einer dünnen Person wird der Beitrag mit Kommentaren wie 'Yay, get it! Los! Wir lieben es. Und von einer dicken Person wird es mit Morddrohungen beantwortet, richtig?", sagte sie gegenüber People.

Das Eintreten für die Akzeptanz von Dicken - und das Feiern von Dicken - birgt eine bedeutende feministische Rebellion in sich. West schreibt: "Wenn man Frauen dazu erzieht, zu glauben, dass wir unbedeutend sind, dass wir kaputt sind, dass wir krank sind, dass das einzige Heilmittel Hungern und Zurückhaltung und Kleinheit ist; wenn man Frauen gegeneinander ausspielt, uns durch Scham und Hunger gefesselt hält, uns mit unseren Fehlern beschäftigt, anstatt mit unserer Kraft und unserem Potenzial; wenn man all das ausnutzt, um unser Geld und unsere Zeit zu stehlen - dann bewegt das das Ruder der Welt. Es lenkt die Menschheit in Richtung Konservatismus und Mauern und die engstirnigen Interessen der Männer, und es lässt uns in Gewässern treiben, in denen die Sicherheit und Menschlichkeit der Frauen dem Vergnügen und der Bequemlichkeit der Männer untergeordnet sind."

Gordon kommentiert in dem Film auch die Besessenheit, die Art und Weise zu beobachten, in der öffentliche Persönlichkeiten - vor allem weibliche - ihre Gestalt verändern, als ob wir alle ein Recht darauf hätten, zu wissen, wie und warum sie es getan haben. Um ihre Entscheidungen zu beurteilen. Gabourey Sidibe, Rebel Wilson und Adele sind alles Beispiele für Prominente, die in den letzten Jahren ihre Form radikal verändert haben. Gordons öffentlicher Appell an die Leute, sich vielleicht zurückzuhalten und Adele in Ruhe zu lassen, erreichte die Sängerin selbst; der Film verweist auf einen Tweet der Sängerin, in dem sie Gordon für den Essay dankt.

Abgesehen davon sind Gordons Vorschläge, wie man als Verbündete die Welt verändern kann (ich bin eine dünne Person, die durch eine Krebserkrankung noch dünner geworden ist), ein wenig schwieriger, als sie es im Film erscheinen lässt. Also habe ich ein wenig recherchiert und ein paar Tipps von dicken Aktivisten aus dem Internet zusammengestellt:

"Die Annahme, dass dicke Menschen abnehmen wollen, dass sie eine Diät machen oder machen sollten, dass sie ihren Körper hassen oder sich mit sich selbst unwohl fühlen, ist unglaublich schädlich und verstärkt den Selbsthass, der dicken Menschen beigebracht wird", schrieb Chloe Papas aus Melbourne auf der Lifestyle-Website ABC Everyday. "Gehen Sie nicht davon aus, dass eine dicke Person in Ihrem Leben ihren Körper verändern will, und vor allem gehen Sie nicht davon aus, dass sie Ratschläge dazu braucht."

"Antizipiere die Bedürfnisse dicker Menschen in meinem Leben, tue mein Bestes, um sie zu erfüllen, und korrigiere sie, wenn ich zu kurz komme", beschloss Logan Howlett in EverydayFeminism.com. "Ich unterrichte zum Beispiel einen Wellness-Selbstmanagement-Kurs, und als ich mir den Raum ansah, in dem ich den Kurs abhalten würde, habe ich mich vergewissert, dass es bequeme Stühle ohne Armlehnen gibt, damit die dicken Teilnehmer in meinem Kurs nicht mit unbequemen Stuhlarmen ringen müssen.

"Rufen Sie Komiker, die Witze über Dicke machen, in öffentlichen Foren heraus", schreibt die Autorin Rebecca Rose Vassy, die auf der Therapieseite TamaraPincus.com zehn radikale Wege vorschlägt, sich für Dicke einzusetzen. "Es reicht nicht aus, nicht über einen Dicken-Witz zu lachen (und viele von Ihnen tun das immer noch, seien wir ehrlich). Ihr müsst Stand-up-Comics, Late-Night-Moderatoren und ja, auch euren Freunden und Kollegen sagen, dass ihr "Witz" niederschmetternd und einfach nicht lustig war. Tun Sie das in Tweets, Kommentaren oder Gruppen, wo andere Ihre Einwände sehen und hören können, und der Witzbold muss dafür geradestehen. Sie denken vielleicht 'es ist nur ein Scherz', aber glauben Sie uns, fettfeindlicher Humor richtet einen psychologischen und emotionalen Schaden an, über den man nicht lachen kann."

"Streichen Sie die Worte 'Adipositas-Epidemie' aus Ihrem Wortschatz", sagt Dani Beckett in Vice. "Die Dämonisierung von dicken Körpern ist ein klassisches Sündenbockwerkzeug, das von Regierungen eingesetzt wird. Wenn sie von der 'Adipositas-Epidemie' sprechen, verwenden sie eine verschlüsselte Sprache, um Sie dazu zu bringen, die Schuld für systematische gesellschaftliche Probleme (Armut, Kriminalität, Klimawandel) auf arme Gemeinden und farbige Gemeinschaften zu schieben. Ihr seid schlauer als das."

Und sehen Sie sich "Your Fat Friend" an, wenn er in die Kinos kommt. Ich wette, er wird Ihre Sichtweise auf den Umgang mit dicken Menschen in Ihrem Leben verändern - und Ihre Bereitschaft, die miserable Art und Weise, in der sie seit jeher behandelt werden, in Frage zu stellen, deutlich erhöhen.

