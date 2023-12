Wie man den "kalten Weihnachtsmond" - den letzten Vollmond des Jahres - sehen kann

Der Dezember-Vollmond könnte bereits am Sonntag mit bloßem Auge vollständig rund erscheinen und wird den Nachthimmel noch einige Abende lang erhellen, nachdem er am Dienstag um 19:33 Uhr ET seine maximale Fülle erreicht hat, so der Old Farmer's Almanac.

Namensgebung für den ersten Vollmond des Winters

Der Vollmond dieses Monats ist auch als "kalter Mond" bekannt. Dieser Begriff wurde von den amerikanischen Ureinwohnern - insbesondere den Mohawks - geprägt und bezieht sich auf die kühleren Temperaturen, die typischerweise mit dem Dezember in der nördlichen Hemisphäre verbunden sind. (Durch den Klimawandel werden die Wintermonate allerdings immer wärmer.)

Andere Bezeichnungen für den letzten Vollmond des Jahres sind "Schneemond", "Wintermacher-Mond" und sogar "Mond, wenn die Hirsche ihr Geweih abwerfen", eine Anspielung darauf, dass das Geweih vieler Hirscharten - darunter Hirsche, Elche, Elche und Karibus - um diese Zeit abzufallen beginnt, wenn die Brutsaison zu Ende geht. Den Tieren wächst im nächsten Jahr ein neues, in der Regel größeres, Geweih nach.

(Bemerkenswert ist, dass nur weibliche Karibus ihr Geweih bis zur Weihnachtszeit beibehalten. Das bedeutet, dass die Rentiere des Weihnachtsmanns, die domestizierte Karibus sind, als weiblich identifiziert werden können).

Das Spektakel sehen

Der Vollmond in diesem Monat ist auch der erste seit der Wintersonnenwende, die am 21. Dezember stattfand und den kürzesten Tag des Jahres markiert.

"Der Mond der Wintersonnenwende nimmt den höchsten Weg am Himmel und bleibt länger über dem Horizont als jeder andere Mond - daher ist es die längste Nacht", heißt es im Almanach.

Und da der kalte Vollmond so nahe an der Sonnenwende stattfindet, bieten die langen Nächte reichlich Gelegenheit zur Beobachtung.

Himmelsgucker können überall dort einen Blick auf den massiven Mond erhaschen, wo der Himmel klar ist. Am besten ist es jedoch, wenn die Sicht auf den Horizont nicht behindert wird.

