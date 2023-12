Wie 2023 das "Jahr des Abgrunds" war und 2024 noch schlimmer werden könnte

Überschattet wird das Ganze von einer schwächelnden Hypermacht, die im besten Fall durch die Präsidentschaftswahlen abgelenkt ist und sich im schlimmsten Fall in Abstimmungsstreitigkeiten und politischem Extremismus zerfleischt.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Vereinigten Staaten mit ihren eigenen Traumata beschäftigt sein werden, verstärkt jedes Risiko. Es wird keine geopolitische Antwort der USA geben, was autoritäre Ambitionen oder eine radikale Umwälzung der Weltordnung begünstigen wird. Das Jahr 2024 könnte das Jahr 2023 rational und nüchtern erscheinen lassen.

Erstens ist es wichtig, sich damit zu trösten, dass der brutale Angriff der Hamas auf Israel und Israels brutaler Angriff auf den Gazastreifen zur Verfolgung der Hamas noch nicht zu dem regionalen Flächenbrand geführt hat, den viele befürchtet hatten. Die vom Iran unterstützte islamistische Bewegung Hisbollah scheint sich bisher auf überschaubare und vorhersehbare Gefechte an der Grenze zwischen Libanon und Israel zu beschränken.

Es ist bemerkenswert, dass eine Gruppe, die vordergründig gegründet wurde, um Widerstand gegen die israelische Besatzung zu leisten, zu dem Schluss kommt, dass der Tod von fast 20.000 Menschen im Gazastreifen - von denen nach Schätzung eines IDF-Beamten höchstens ein Drittel Kämpfer waren - kein Eingreifen rechtfertigt.

Die Hisbollah mag nach dem Einsatz erfahrener Kämpfer in Syrien und darüber hinaus im letzten Jahrzehnt erschöpft sein und hat in den letzten Jahren wahrscheinlich weniger iranisches Geld gesehen. Die Führung der Hisbollah könnte sich ausgerechnet haben, dass ein Zusammenstoß mit Israel eine groß angelegte Bombardierung des Libanon zur Folge hätte, was die Gruppe in ihrem Heimatland sehr viel unbeliebter machen und sie möglicherweise weiter schwächen würde.

Es könnte aber auch sein, dass ein groß angelegter Konflikt mit Israel nicht im Interesse von Hisbollahs wichtigstem Geldgeber, dem Iran, liegt. Die meisten Analysen legen nahe, dass Teheran den Angriff der Hamas am 7. Oktober weder angeordnet noch gewürdigt hat oder davon wusste. Der Iran leidet immer noch unter jahrzehntelangen internen Meinungsverschiedenheiten, wirtschaftlichen Turbulenzen und wahrscheinlich auch unter dem Tod seines wichtigsten Militärs, des Chefs des Korps der Islamischen Revolutionsgarden, Qasem Soleimani.

Der Iran hat sich von dem Atomabkommen abgewandt, das der frühere US-Präsident Donald Trump zerrissen hat, und reichert Uran in alarmierendem Tempo an - soweit wir das öffentlich wissen. Nach Einschätzung von US-Beamten könnte die Zeit, in der das Land genügend Uran für eine Atomwaffe anreichern kann - was es erklärtermaßen nicht will -, nur noch 12 Tage betragen.

Könnte eine iranische Atombombe die nächste Krise in der Region sein? Wird die Hisbollah in Reserve gehalten, um im Falle eines Angriffs Israels und der USA auf die iranischen Atomressourcen zu reagieren? Oder sind die autoritären Staaten des Nahen Ostens so sehr auf Ruhe, Einigkeit gegen den Iran und wirtschaftliche Zusammenarbeit bedacht, dass die palästinensische Sache etwas ist, worüber man sich aufregt, anstatt zu handeln?

Die erste wichtige Entscheidung im Jahr 2024 könnte von Israels bisher am weitesten rechts stehender Regierung getroffen werden. Nutzt sie diesen Moment der relativen inneren Einigkeit und der öffentlichen Unterstützung durch die USA, um alle Ratschläge ihrer Verbündeten zu ignorieren und die Hisbollah anzugreifen?

Die israelische Öffentlichkeit könnte bis zum 7. Oktober so gestählt sein, dass sie die wahrscheinlichen Verluste durch die unvermeidlichen Raketenwellen, die die Hisbollah als Antwort schicken würde, verkraften könnte. Aber der Schaden für beide Seiten und die Zahl der Zivilisten wäre astronomisch. Und die israelischen Politiker lassen derzeit keine Vorsicht walten. Dieser potenzielle Zusammenstoß hat sich seit dem Krieg zwischen Israel und der Hisbollah im Jahr 2006 aufgebaut, und mit jedem Jahr, das verging, wuchs die Einsicht, dass er ungeheuerlich sein würde, wenn er denn käme, und vielleicht besser vermieden werden sollte. Aber hat sich dieses Kalkül für Israel geändert?

Ungeachtet des Nahen Ostens bleibt die schwerwiegendste globale Sicherheitskrise der Einmarsch Russlands in die Ukraine. Die Verzögerung der Hilfe durch die USA und die Europäische Union hat bereits die Moral der Ukrainer und wahrscheinlich auch ihre Einschätzung dessen, was sie im kommenden Winter und Frühjahr zu erreichen hoffen, beschädigt. Die Milliarden, die die NATO für die ukrainische Gegenoffensive im Sommer ausgegeben hat, haben nicht die dringend benötigten Ergebnisse gebracht, um den wahrscheinlichen Auswirkungen der US-Wahlturbulenzen 2024 entgegenzuwirken.

Jetzt spielt die Ukraine mit dem Gedanken, weitere 500.000 Soldaten zu mobilisieren, um ihre Verluste an der Front zu verstärken, während Russland gut ausgebildete, gut ausgerüstete Rekruten - einige von ihnen nach ukrainischen Angaben unter Drogeneinfluss - in Wellen von Selbstmordmissionen entsendet. Moskaus Toleranz gegenüber Schmerzen - die Tatsache, dass es dem menschlichen Leben so gut wie keinen Wert beimisst - in Verbindung mit seiner Geduld und unipolaren Entscheidungsfindung verschafft ihm einen Wiederaufstieg auf dem Schlachtfeld. Es ist unwahrscheinlich, dass Moskau im Jahr 2021 plötzlich zu der von der NATO gefürchteten russischen Armee wird. Aber sie kann die Ukraine ausbluten lassen, befreite ukrainische Gebiete zurückerobern und brutal durchhalten, wo die westlichen Verbündeten müde werden.

Nachdem ich zwei Wochen an der Front verbracht habe, ist klar, dass Kiew im kommenden Winter vor einer existenziellen Krise steht. Ohne westliche Hilfe wird es nicht überleben. Es kann sich das Ausmaß der Herausforderungen nicht eingestehen, ohne von einigen US-Republikanern als Verlierer bezeichnet zu werden, der der US-Finanzierung nicht würdig ist.

Auf einer kürzlich abgehaltenen Pressekonferenz wurde Präsident Volodymyr Zelensky nach seinem Verhältnis zu seinem Chef des Militärstabs, Valery Zaluzhny, gefragt. Er sagte, es sei eine "funktionierende" Beziehung. Aber schon die Frage zeigt, wie tief die Gräben in der Regierung sind, da die Schuld für den gescheiterten Sommer gesucht wird und das Geld bald zur Neige zu gehen droht.

2023 war in Russland und der Ukraine auch ein Jahr, in dem das Schlimmste noch nicht eingetreten ist. Die Ukraine griff das russische Festland wiederholt mit Raketen, Drohnen und Fußsoldaten an, und Moskau war nicht in der Lage, die apokalyptische Rache zu üben, die es seit langem angedroht hatte, sollte seine Souveränität gestört werden. Die Herausforderung für den Westen besteht darin, sich dieser russischen Schwäche bewusst zu sein, aber den Kreml nicht leichtfertig als Papiertiger abzutun.

Im Jahr 2023 sah sich Wladimir Putin auch mit der bisher schwersten Herausforderung seiner Herrschaft konfrontiert. Die 48-stündige Rebellion unter der Führung von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin, die als Streit zwischen hohen Militärs begann und sich zu einem wilden Söldneraufmarsch auf Moskau ausweitete, hat keine offensichtliche Delle in der Macht des Kremls hinterlassen. Aber die Elite des Kremls hat den Mythos von Putins Unbesiegbarkeit inzwischen sicher verinnerlicht und weiß auch, dass Verräter und ihre gesamte Entourage bei einem Flugzeugabsturz enden können.

Es ist verblüffend, dass Putin diese Bedrohung seiner Herrschaft so ruhig und ohne größere öffentliche Störung überstanden hat. Aber die Tatsache, dass der Putschversuch überhaupt stattgefunden hat, muss das Wesen seiner einst unangreifbaren "vertikalen" Macht verändert haben.

Die Krisen des Krieges sind auf das Jahr 2024 verschoben worden. Im nächsten Jahr werden wir erfahren, ob das Wiedererstarken der Russen an der Front auf eine Strategie hindeutet, mit der sie an Boden gewinnen werden, oder ob es sich nur um eine vorübergehende Glückssträhne handelt. Wir werden auch erfahren, ob die westliche Hilfe versiegt und wie schnell dies zu einem Zusammenbruch der Ukraine führt. Und wir werden auch erfahren, ob die Kiewer Elite - die trotz der Zelensky-Zaluzhny-Spaltung bisher beeindruckend gefestigt ist - das Land über die zwischenmenschlichen Scharfschützen stellen und die Initiative zurückgewinnen kann.

Für die europäische Sicherheit steht viel auf dem Spiel. Wenn Russland in der Ukraine gewinnt, rückt Moskau näher an die NATO-Grenzen heran, und die Vorliebe des Westens für Uneinigkeit und Debakel wird schmerzlich deutlich. Das wichtigste Kriterium für die Reaktion des Westens auf diese Krise war stets seine Beharrlichkeit, und diese hat sich in weniger als zwei Jahren in Luft aufgelöst. Es ist wirklich ein verzweifelter Moment.

Ein winziger Lichtblick ist, dass China noch nicht in Taiwan einmarschiert ist, trotz zahlloser Militärmanöver rund um Taiwan und im Südchinesischen Meer rund um die Philippinen. In Peking tickt die Uhr, denn es droht eine demografische Krise in Form einer alternden Bevölkerung und einer schrumpfenden Erwerbsbevölkerung - und damit wahrscheinlich ein wirtschaftlicher Showdown. Der chinesische Traum von Xi Jinping könnte Schwierigkeiten haben, die Erwartungen zu erfüllen, und dies könnte zu außenpolitischen Exzessen führen - um es euphemistisch auszudrücken. Taiwan wird nächstes Jahr zur Wahl gehen, und sein Schicksal - Biden hat sich öffentlich verpflichtet, zu seiner Verteidigung US-Stiefel auf den Boden zu stellen - bleibt der Joker der kommenden Jahrzehnte.

Die Lage der Atommächte der Welt ist so angespannt wie nie zuvor. Wir haben über die Turbulenzen in den USA, Russland, China und Israel gesprochen. Indien macht es sich mit besorgniserregenden autoritären und nationalistischen Tendenzen gemütlich. Pakistan erlebt erneut einen islamistischen Aufstand, gepaart mit immer neuen politischen Krisen. Und Nordkorea gibt Moskau alte Artilleriemunition, damit es Osteuropa beschießen kann, und feuert Raketen über Japan ab.

Das Jahr 2024 bedeutet nicht, dass wir in unserem Hinterhof Atombunker bauen oder nach Südargentinien ziehen müssen. Aber es bedeutet, dass sich die Welt in einer prekären Lage befindet, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben. Die gute Nachricht ist, dass das Allerschlimmste in diesem Jahr nicht eingetreten ist, also vielleicht auch nicht im nächsten oder überhaupt nicht.

Quelle: edition.cnn.com