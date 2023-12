Was wir über den erfahrenen niederländischen Diplomaten wissen, der mehr Hilfe für den Gazastreifen bereitstellen soll

In einem Beitrag auf X teilte Kaag mit, dass sie ihr Amt als Finanzministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin der Niederlande niederlegen werde, um die Rolle des leitenden UN-Koordinators für humanitäre Hilfe und Wiederaufbau in Gaza zu übernehmen.

"Frieden, Sicherheit und Gerechtigkeit waren schon immer meine Motivation", sagte Kaag in einer Erklärung. "Ich habe diese besondere Aufgabe in der Hoffnung angenommen, zu einer besseren Zukunft beizutragen."

Die Ernennung, die am 8. Januar in Kraft treten soll, erfolgt zu einer Zeit, in der die Bedingungen in der belagerten palästinensischen Enklave "albtraumhafte" Ausmaße annehmen, wie es der Chef der Weltgesundheitsorganisation nach einem kürzlichen Besuch ausdrückte. Aufgrund von Strom- und Medikamentenknappheit sind die meisten Krankenhäuser nicht mehr funktionsfähig, und die Bevölkerung des Gazastreifens wird von einer Hungersnot bedroht, wie humanitäre Organisationen erklärten.

Seit Beginn des Krieges am 7. Oktober nach den Terroranschlägen der Hamas hat Israel einer begrenzten Anzahl von Lastwagen erlaubt, humanitäre Hilfe über den ägyptischen Grenzübergang Rafah nach Gaza zu bringen. Die UNO bezeichnete diese Menge als ein Rinnsal, das nicht annähernd ausreicht, um den Bedarf der über 2 Millionen Einwohner zu decken.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, hat Israels Taktik im Gazastreifen, zu der auch intensive Bombardierungen aus der Luft gehören, vorgeworfen, dass sie "massive Hindernisse für die Verteilung humanitärer Hilfe im Gazastreifen schafft".

Kaag wird nun dafür verantwortlich sein, einen Mechanismus zur Beschleunigung der Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu schaffen und die Hilfsbemühungen zu "erleichtern, zu koordinieren, zu überwachen und zu überprüfen", so die UNO. Dazu gehört auch der komplexe Prozess, sicherzustellen, dass Hilfsgütertransporter kontrolliert werden, bevor sie in die Enklave einfahren, um sicherzustellen, dass sie kein nicht-humanitäres Material transportieren.

Die Resolution des Sicherheitsrats, mit der die Position geschaffen wurde und die eine sofortige, sichere und ungehinderte Lieferung von humanitärer Hilfe im gesamten Gazastreifen fordert, wurde letzte Woche nach mehrtägigen Verhandlungen und Verzögerungen bei Enthaltung der USA verabschiedet.

Erfahrener Diplomat, der Arabisch spricht

In einer Rede im vergangenen Monat betonte Kaag die Notwendigkeit, dass "angemessene humanitäre Hilfe" den Gazastreifen erreicht.

"Das Existenzrecht Israels und sein Recht, sich selbst zu verteidigen, sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Aber in diesen dunklen Zeiten ist es wichtig, dass Kriegshandlungen dem Völkerrecht und dem humanitären Kriegsrecht entsprechen, um unschuldige zivile Opfer zu vermeiden und rechtzeitig angemessene humanitäre Hilfe zu leisten", sagte sie.

Kaag war zuvor als leitende Beamtin beim Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten mit palästinensischen Fragen befasst. Später diente sie als stellvertretende Generalsekretärin beim Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und von 2015 bis 2017 als Sonderkoordinatorin der Vereinten Nationen für den Libanon, wie aus einem Lebenslauf der UN hervorgeht.

Als Reaktion auf die Ernennung sagte ein niederländischer Regierungsvertreter gegenüber CNN, dass Kaag als "sehr geeignet" für die Rolle angesehen werde.

"Sie ist eine sehr erfahrene Diplomatin, die den Nahen Osten gut kennt und auch Arabisch spricht. Bevor sie in die Niederlande ging, um eine politische Karriere zu machen, war sie auch eine UN-Gesandte, die mit Assad über die Aufgabe der syrischen Chemiewaffen verhandelte", so der Beamte.

Die Bemühungen um Syrien, die das Ergebnis eines in letzter Minute zwischen den USA und Russland ausgehandelten Plans waren, der eine militärische Intervention der USA verhinderte, wurden als Erfolg gewertet, und der damalige US-Präsident Barack Obama bezeichnete die Vernichtung der erklärten syrischen Chemiewaffenbestände alswichtige Errungenschaft".

"Die fast unmöglichen Fristen" bedeuteten, dass wir keine Sekunde verschwenden durften", sagte Kaag 2014 in einem Harvard-Interview. "Wir hatten eine Botschaft, einen Auftrag und wollten Ergebnisse erzielen, die man messen kann."

Später bekleidete Kaag verschiedene Positionen in der niederländischen Wahlpolitik, führte die sozialliberale Partei D66 zum Wahlsieg im Jahr 2021 und bekleidete verschiedene Kabinettsposten, unter anderem als Außenministerin und Ministerin für Handel und Entwicklungszusammenarbeit.

Ihre Amtszeit als Außenministerin dauerte nur wenige Monate; sie trat im September 2021 zurück, nachdem eine Mehrheit des niederländischen Parlaments ihr vorwarf, die Evakuierung Kabuls im Sommer, nachdem die Taliban die Kontrolle über das Land übernommen hatten, falsch gehandhabt zu haben.

In ihrer Erklärung vom Dienstag bezeichnete Kaag ihre Arbeit im niederländischen Kabinett als "besonders und herausfordernd" und verwies auf Fortschritte beim Klimawandel und die Unterstützung der Ukraine im Krieg mit Russland.

Sie hatte im Juli erklärt, dass sie die Politik verlassen wolle, und beschrieb ein "giftiges" Umfeld von Online-Einschüchterungen und Drohungen, wie Reuters berichtet.

"Es wird zu einer Batterie so genannter Verleumdungen, die darauf abzielen, Sie zu dämonisieren, Sie zu dekonstruieren", sagte sie bei einer Veranstaltung des Council on Foreign Relations im September. "Es untergräbt den Wert unserer Demokratie, wenn dies fortbesteht und geduldet wird.

Nach monatelanger Uneinigkeit im UN-Sicherheitsrat über die Art und Weise der Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen feierten Diplomaten aus aller Welt die Ankündigung in ihren Erklärungen am Dienstag.

Die niederländische Außenministerin Hanke Bruins Slot bezeichnete sie als "die richtige Person für diese herausfordernde Aufgabe", da sie "umfassende Kenntnisse" und "sehr breite (diplomatische) Erfahrung" habe.

"Ich freue mich darauf, in dieser neuen Rolle eng mit @SigridKaag zusammenzuarbeiten - und ihre Bemühungen zu unterstützen, die lebensrettende Arbeit der UN in Gaza zu straffen und zu beschleunigen. Wir haben keine Zeit zu verlieren", schrieb die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, auf X.

Quelle: edition.cnn.com