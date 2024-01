Linas Kojala

Was ist die Ursache für die Krise an der weißrussisch-litauischen Grenze?

Die jüngste "Krise" ist jedoch an einer anderen Front zu spüren: Im EU-Mitgliedstaat Litauen, wo die Regierung Ende Juli erklärte, dass in den zwei Monaten zuvor mehr als 2 400 Menschen illegal eingereist seien.

Ihr Transitpunkt vor der Einreise in die EU: Weißrussland.

Dieser jüngste Migrationsanstieg wurde offenbar vom Regime des weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko begünstigt - einem autoritären Politiker, der als Europas letzter Diktator bekannt ist und nach einer umstrittenen Wahl im vergangenen August in seinem eigenen Land hart gegen Dissidenten vorgeht. Während der Westen mit Sanktionen und Kritik auf das autoritäre Vorgehen und die zahlreichen Verhaftungen in Weißrussland reagiert, scheint Lukaschenko zu versuchen, Europa zu untergraben, indem er die Migration als politische Waffe einsetzt.

Dies ist eine harte Lektion für andere Demokratien, die sich in Zukunft demselben Kampf stellen könnten.

Litauens Bevölkerung ist mit weniger als 3 Millionen ungefähr so groß wie der US-Bundesstaat Kansas. Es gehört zu den kleineren Mitgliedstaaten der EU und ist dennoch einer der Hotspots Europas. Der Grund: Litauens Nachbarland Belarus und dessen Paria-Regime.

Litauen gehört zu denjenigen, die auf eine Ausweitung der EU-Wirtschaftssanktionen gegen Belarus wegen angeblicher Menschenrechtsverletzungen drängen. Es hat den Anschein, dass Lukaschenko seinen Unmut über die Migration zum Ausdruck bringt - und versucht, die Sanktionen zu untergraben. Die Zahl der illegalen Grenzübertritte von Weißrussland nach Litauen ist in den ersten siebeneinhalb Monaten des Jahres 2021 rund 55 Mal höher als im gesamten Jahr 2020.

Iraker, Kongolesen, Kameruner und andere strömen in die EU und sehen Litauen als neues Tor zu den westlichen Ländern. Der Spiegel berichtete diesen Monat, dass viele mit Touristenvisa nach Weißrussland reisen, während ein weißrussisches Staatsunternehmen möglicherweise dazu beigetragen hat, weitere Reisen in die EU zu fördern. (Das Unternehmen bestritt dies.) In einigen Fällen berichten Migranten, die in Litauen festgenommen wurden, dass sie von Weißrussen zum Grenzübertritt nach Litauen "gedrängt" wurden.

Dies ist kein Zufall. Lukaschenko selbst drohte im Mai öffentlich damit, die EU mit "Migranten und Drogen" zu überschwemmen. Nun scheint Weißrussland illegale Grenzübertritte nach Litauen bestenfalls zu dulden - oder schlimmstenfalls aktiv zu fördern. Das ist der Konsens der 27 EU-Mitgliedsstaaten, die das Vorgehen Weißrusslands als einen direkten Angriff bezeichnen, der darauf abzielt, die EU zu destabilisieren und unter Druck zu setzen".(Lukaschenko hat den Vorwurfzurückgewiesen und erklärt, es gebe keine Beweise dafür, dass Weißrussland die illegale Migration fördere, berichteten weißrussische Staatsmedien). Weißrussische Beamte erklärten gegenüber CNN und anderen Sendern, dass die Migranten als Touristen nach Weißrussland kämen und die Grenzschutzbeamten damit beschäftigt seien, kriminelle Aktivitäten zu verhindern, und beschuldigten Litauen, Asylbewerber illegal an die Grenze zu bringen und aus dem EU-Gebiet zu drängen.

Die Lage vor Ort bleibt jedoch angespannt, da die litauische Regierung behauptet, belarussische Grenzschutzbeamte seien dabei erwischt worden, wie sie Stacheldraht ab bauten und versuchten, die Fußspuren illegaler Grenzgänger zu verwischen. Berichte der litauischen Staatsmedien haben auf das Problem aufmerksam gemacht.

Als Reaktion darauf hat Litauen vor kurzem damit begonnen, einige Migranten, die illegal in das Land einzureisen versuchen, zurückzuschicken - und anderen, die sich bereits in Litauen befinden, finanzielle Anreize zur Ausreise zu bieten, wie litauische Staatsmedien berichteten. Zwar versuchen immer noch viele Menschen, die Grenze zu überqueren, doch ist die Zahl derer, die es geschafft haben, in den letzten Tagen stark zurückgegangen. Es ist keine Überraschung, dass die alternativen Routen in die EU über Lettland und Polen nun mehr Zulauf erhalten.

Für Lukaschenko scheint das ultimative Ziel darin zu bestehen, die EU zu bestrafen und zu zwingen. Die EU-Kommissarin für Inneres, Ylva Johansson, sagte daraufhin, Lukaschenko benutze "Menschen für einen Akt der Aggression".

Die EU entsandte 100 europäische Grenzbeamte nach Litauen, um den Zustrom zu bewältigen. Außerdem lieferten mindestens 12 EU-Länder Zelte, Betten und Generatoren. Dennoch könnte Litauen noch immer überfordert sein. Der unkontrollierte Zustrom von Menschen stellt eine politische, rechtliche und logistische Herausforderung dar. Es ist unklar, wie viele Menschen in den kommenden Monaten noch versuchen werden, die Grenze zu überqueren. Darüber hinaus fanden die Grenzübertritte im Vorfeld der alle vier Jahre stattfindenden belarussisch-russischen Militärübung "Zapad" (oder "Western") in der Nachbarschaft statt, die die NATO auf Trab hält.

Was sind also die Lehren aus der Krise?

Erstens hätte Litauen besser vorbereitet sein müssen, wie es jede Demokratie sein sollte, die einem autoritären Regime gegenübersteht. Schließlich ist Lukaschenko seit 1994 an der Macht und hat sich nie bemüht, westlichen Werten entgegenzukommen. Außerdem ist sein Verbündeter, der russische Präsident Wladimir Putin, dafür bekannt, dass er verschiedene Instrumente der hybriden Aggression einsetzt, darunter auch die Migration.

Leider wurden vor der Krise nur 38 Prozent der fast 420 Meilen langen litauischen Grenze zu Weißrussland mit Videokameras überwacht. Jetzt wird eine Barriere gebaut, die diegesamte Länge der Grenze abdeckt.

Zweitens ist dies nicht nur eine Bedrohung für Litauen - es ist eine Bedrohung für die gesamte EU. Innerhalb des Schengen-Raums der EU kann jede Person relativ frei reisen, und das Zielland der Migranten ist häufig Deutschland. Obwohl die Krise von 2015-2016 das Projekt eines vereinten Europas vor große Herausforderungen stellte, hat die EU noch immer keine umfassende Reform ihrer Einwanderungspolitik durchgeführt.

Daher ist das Problem an der litauisch-weißrussischen Grenze ein Mikrokosmos für ein Problem, das auch andere Teile Europas bedrohen und zu Spannungen innerhalb des Blocks führen könnte.

Die Rückkehr der Taliban in Afghanistan und andere geopolitische Veränderungen in der Welt deuten darauf hin, dass die Migration nach Europa zunehmen wird, nicht abnehmen. Das UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten schätzt, dass in diesem Jahr 500.000 Menschen durch Konflikte vertrieben werden und 18,5 Millionen Menschen humanitäre Hilfe benötigen könnten, wobei Dürre und der Abzug der internationalen Truppen zu dieser Zahl beitragen. Der Klimawandel und die Unwetter drohen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten zu weiteren Migrationsbewegungen zu führen.

Für viele derjenigen, die einen Ausweg aus gefährlichen und entbehrungsreichen Umständen suchen, ist Europa das bevorzugte Ziel.

Wir können nur vermuten, dass die autoritären Regime die Versuche der anderen verfolgen, die Demokratien zu untergraben. Wenn sich die bewaffnete Migration als wirksam erweist, wird sie sicherlich erneut versucht werden. Derartige Bemühungen könnten die Sicherheitslandschaft an der Ostgrenze der NATO erheblich beeinträchtigen.

Auch wenn die bewaffnete Migration für Europa ein größeres Problem darstellt, sollten die Vereinigten Staaten aus eigenen Gründen aufmerksam sein. Europa muss stabil bleiben, wenn Amerika sein strategisches Augenmerk auf den indopazifischen Raum richten will und nicht darauf, geopolitische Brände anderswo zu löschen.

Je mehr die Migration von autoritären Ländern wie Weißrussland als Waffe eingesetzt wird, desto mehr Kopfschmerzen bereiten sie den Demokratien, die sie zu untergraben versuchen. Wenn es um Lukaschenko geht, muss die EU einen Weg finden, zu reagieren - und zwar bald.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com