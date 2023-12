Was für ein Leben ist das? Schlimme Bedingungen im zunehmend beengten südlichen Gazastreifen

CNN sprach telefonisch mit mehreren Menschen, die versuchen, in der südlichen Stadt Rafah zu überleben, wohin Zehntausende geflohen sind, obwohl dies bereits der am dichtesten besiedelte Teil des Gazastreifens ist.

"Ich schlage mich damit durch, hier und da zu betteln und von jedem Hilfe anzunehmen", sagte Abu Misbah, ein 51-jähriger Bauarbeiter, der versucht, eine 10-köpfige Familie zu ernähren.

Gemüse und Obst seien unbezahlbar, sagte er. Seine Kinder baten ihn um Orangen, aber er war nicht in der Lage, sie zu kaufen.

"Wir waren noch nie in einer solchen Situation; wir waren eine Mittelklassefamilie", sagte er. "Jetzt, seit dem Krieg, kaufen wir Datteln, die wir früher überall umsonst bekamen. Wir wollen eine Lösung für unser elendes Leid."

Wie die meisten Menschen im blockierten Gazastreifen ist auch er von einer drohenden Hungersnot bedroht. Die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens wurde nach der Integrierten Klassifizierung der Ernährungssicherheitsphase (IPC) bereits als krisengeschüttelt eingestuft.

Als Reaktion auf die Angriffe der Hamas am 7. Oktober schloss Israel die Grenze zum Gazastreifen und begann eine intensive Bombenkampagne, gefolgt von einer anhaltenden Bodeninvasion. Die Kämpfe haben in den palästinensischen Gebieten eine humanitäre Krise ausgelöst und Tausende aus ihren Häusern vertrieben.

In dieser Woche weitete Israel seine Operation auf den Süden von Khan Younis aus und forderte die Bewohner auf, ihre Häuser zu verlassen. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind die Bewohner des Gazastreifens jedoch nirgendwo mehr sicher.

Was für ein Leben ist das?

Umm Omar, 50, ist ebenfalls ein Vertriebener in Rafah und lebt mit ihrer Familie in einem Zelt. Während des Waffenstillstands kehrten sie kurz nach Hause zurück und mussten feststellen, dass alle Fenster und Sonnenkollektoren kaputt und die Küche zerstört waren.

"Wir sind neun Personen in einem Zelt von zwei mal einem Meter", sagte sie. "Wir haben dieses Zelt selbst gekauft; niemand hat uns geholfen oder es zur Verfügung gestellt.

Omar sagte, sie kämen mit Konserven aus und schätzte, dass die meisten Lebensmittel mindestens viermal so teuer seien wie vor dem Krieg. Auch Medikamente sind schwer zu finden.

"Das Leben ist schwierig und demütigend; das Wort demütigend beschreibt es nicht einmal annähernd", sagte sie gegenüber CNN.

Mahmoud Harara verdiente früher seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Produkten auf einem Karren. Jetzt lebt der 47-Jährige aus Al-Shujaiya ebenfalls in Rafah und lebt mit acht Familienmitgliedern auf der Straße, darunter fünf schulpflichtige Kinder.

"Mein Haus wurde zerstört und zwei meiner Söhne wurden bei einem Einschlag in unser Haus verletzt", sagte er.

Wie Tausende andere lebt die Familie in einem behelfsmäßigen Zelt aus Nylon und zieht auf der Suche nach Nahrung durch die Straßen. Sie verließen ihr Zuhause ohne Hab und Gut und hatten keine Matratzen für das Zelt. Harara sagte, seine Familie erhalte keine Hilfe, und der Preis für Lebensmittel sei "jenseits aller Vorstellungskraft... Dein Kind bittet dich um ein Stück Brot, und du kannst es ihm nicht geben. Was für ein Leben ist das?"

Harara sagte, er laufe drei Kilometer zu einem Krankenhaus, um Toiletten benutzen zu können. Der Mangel an sanitären Einrichtungen für die Vertriebenen, die jetzt in Teilen des südlichen Gazastreifens zusammengepfercht sind, hat zur Verbreitung von ansteckenden Krankheiten und Atemwegserkrankungen geführt.

Auch der Zugang zu Trinkwasser sei äußerst schwierig, und seine Kinder frieren nachts, sagt er. Keiner der Familie habe seit mehreren Wochen duschen können.

Hilfsorganisationen warnen vor Hungersnot

In den letzten Tagen wurden Massen von Zivilisten, die verzweifelt nach Lebensmitteln suchten, bei der Umzingelung von Hilfslieferwagen, die in den Gazastreifen kamen, beobachtet. Die Vereinten Nationen haben vor einer Verschlechterung der humanitären Lage im südlichen Gazastreifen gewarnt und darauf hingewiesen, dass der Umfang der in die Enklave gelangenden Hilfsgüter "nach wie vor völlig unzureichend" sei.

Für die jüngsten Kinder im Gazastreifen bestehe ein hohes Risiko schwerer Unterernährung und eines vermeidbaren Todes, da die Gefahr einer Hungersnot weiter zunehme, hieß es letzte Woche in einer UNICEF-Erklärung.

Das Kinderhilfswerk schätzt, dass in den kommenden Wochen "mindestens 10.000 Kinder unter fünf Jahren an der lebensbedrohlichsten Form der Unterernährung, der so genannten schweren Auszehrung, leiden und therapeutische Nahrungsmittel benötigen werden".

"Die Gefahr, an Hunger zu sterben, ist für viele Familien in Gaza bereits real", fügte UNICEF hinzu.

In einem IPC-Bericht aus derselben Woche wurde festgestellt, dass etwa alle 2,2 Millionen Einwohner des Gazastreifens von akutem Hunger betroffen sind und die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens als krisengeschüttelt eingestuft wird - der höchste Anteil an Menschen, die von einer katastrophalen akuten Ernährungsunsicherheit betroffen sind, den die IPC-Initiative je klassifiziert hat.

"Viele Erwachsene hungern, damit die Kinder essen können", berichtete IPC und erklärte, dass der Zugang für humanitäre Hilfe in der gesamten Region wiederhergestellt werden muss, um die rasche Lieferung lebensrettender Hilfe zu ermöglichen.

Die Organisation fügte hinzu, dass "die IPC betont hat, dass diese Bedingungen nicht andauern müssen. Die gestern ausgesprochene Warnung vor einer Hungersnot in den kommenden Wochen und Monaten kann noch abgewendet werden. Aber wir müssen jetzt handeln."

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat wiederholt darauf hingewiesen, dass ein Waffenstillstand notwendig ist, um die Bevölkerung des Gazastreifens in größerem Umfang mit Hilfsgütern zu versorgen, und hat vor einer möglichen "Katastrophe mit möglicherweise irreversiblen Folgen" gewarnt.

"Angesichts des ständigen Bombardements durch die israelischen Streitkräfte und des Mangels an Unterkünften und lebensnotwendigen Gütern rechne ich damit, dass die öffentliche Ordnung aufgrund der verzweifelten Lage bald zusammenbricht und selbst begrenzte humanitäre Hilfe unmöglich wird", sagte er.

Quelle: edition.cnn.com