Vor siebentausend Jahren suchten die Menschen Schutz in Lavaröhrenhöhlen und lebten mit Schafen und Ziegen, während sie Kunst schufen.

Wie Archäologen herausgefunden haben, lebten die Menschen in der Steinzeit in weitläufigen, natürlichen Strukturen, den so genannten Lavaröhren. Diese Tunnel boten Schutz vor Sonne und Wind sowie kühlere Temperaturen und wurden von Viehhirten über Tausende von Jahren genutzt, um sich und ihr Vieh zu schützen.

Im Lavafeld Harrat Khaybar, das etwa 125 Kilometer nördlich von Medina in Saudi-Arabien liegt, befindet sich ein Tunnelsystem, das als Umm Jirsan bekannt ist. Obwohl das Alter der Lava, die dieses System gebildet hat, noch nicht bestätigt werden konnte, deutet eine frühere Studie darauf hin, dass es etwa 3 Millionen Jahre alt ist. Das System erstreckt sich über 1 Meile (1,5 Kilometer) und hat Gänge, die bis zu 12 Meter (39 Fuß) hoch und 45 Meter (148 Fuß) breit sind.

Die Forscher, die diesen rätselhaften Ort untersuchten, entdeckten Tierknochen, die zwischen 400 und über 4.000 Jahre alt sind, sowie menschliche Überreste, die auf einen Zeitraum von 150 Jahren bis vor etwa 6.000 Jahren datiert werden. Außerdem entdeckten sie Stofffragmente, Holzstücke und zahlreiche Steinwerkzeuge - der erste Beweis dafür, dass die Menschen die Tunnel bereits vor mindestens 7.000 Jahren nutzten.

Dr. Mathew Stewart, der Hauptautor der Studie und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Australian Research Centre for Human Evolution an der Griffith University, kommentierte die Ergebnisse:

"Wir wussten aus früheren Berichten, dass an dieser Stelle Fossilien gefunden wurden. Wir hatten jedoch nicht damit gerechnet, Beweise für menschliche Besiedlung in Form von Felszeichnungen, Steinartefakten, Steinkonstruktionen und Keramik zu finden. Die Menschen haben diese Lavaröhren über Tausende von Jahren bewohnt. Während sich die meisten Forschungen in Arabien auf oberirdische Stätten konzentrieren, bieten unterirdische Stätten wie Umm Jirsan ein phänomenales Potenzial, um die fehlenden Lücken in den Daten zu schließen".

Laut Guillaume Charloux, einem Archäologen des französischen Nationalen Zentrums für Wissenschaftliche Forschung, der sich mit antiken Stätten in Saudi-Arabien befasst, aber nicht an den neuen Forschungen beteiligt war, geben diese Ausgrabungen Aufschluss über einen wichtigen Aspekt der menschlichen Geschichte in dieser Region.

"Das Wissen über das antike Klima und die Menschen im Nordwesten Arabiens ist begrenzt, insbesondere während des Übergangs vom Neolithikum zum zweiten Jahrtausend", erklärte Charloux. "Zu dieser Zeit siedelten sich die Menschen in der Nähe der neu entstandenen Oasen an, was die menschliche Bevölkerungsdynamik in der Region über Jahrtausende hinweg erheblich beeinflusste. Der bemerkenswerte Beitrag dieses bahnbrechenden Projekts scheint darin zu bestehen, dass es die langfristige Besiedlung dieser Höhle aufgedeckt hat, ein Thema, das bisher noch nicht erforscht worden war."

Umm Jirsan und andere Tunnel erweitern unser Verständnis der menschlichen Geschichte in der Region erheblich und bieten Einblicke in die Übergangszeit zwischen dem Neolithikum und dem Beginn des zweiten Jahrtausends. Charloux fügte hinzu, dass die oberirdischen Stätten zwar die meiste archäologische Aufmerksamkeit auf sich ziehen, diese unterirdischen Stätten jedoch eine Fülle von Informationen über das Klima und die menschliche Zivilisation in der Region offenbaren.

Seit über 15 Jahren sammeln Stewart und sein Team Beweise für die Existenz des Menschen in Arabien, wobei sie sich vor allem auf Gebiete mit Seeablagerungen konzentrieren. Episodische Perioden hoher Luftfeuchtigkeit vor etwa 400.000 Jahren verwandelten die arabischen Wüsten in üppige Lebensräume, die verschiedene Lebensformen, darunter auch den Menschen, beherbergten, was zur sichtbaren Ausbreitung der Menschen in Südwestasien führte. Aufgrund der rauen Wüstenbedingungen, die organische Materialien erodieren lassen und sie extremen Temperaturen aussetzen, sind die Belege aus dieser Zeit jedoch spärlich, was die archäologische Interpretation zu einer unglaublichen Herausforderung macht.

Um dieses Hindernis aus dem Weg zu räumen, konzentrierte Stewarts Team seine Untersuchungen auf die Tunnel von Umm Jirsan. Diese lange vernachlässigte Stätte war zuvor vom Saudi Geological Survey kartiert worden, der über ihre Funktion als Versteck für wilde Tiere wie Füchse, Wölfe, Vögel und Schlangen berichtete. Es wurden zahlreiche Tierknochen gefunden, darunter auch menschliche Schädelfragmente, die vermutlich etwa 4.000 Jahre alt sind. Das Tunnelsystem mit Eintrittskarte war jedoch noch nie von Archäologen eingehend untersucht worden, so Stewart.

Anhand der Datierung der Tierknochen und des Sediments stellten die Forscher fest, dass die Menschen das Tunnelsystem vor etwa 7.000 Jahren und möglicherweise sogar schon vor 10.000 Jahren besiedelt haben. Die spärliche Menge an archäologischem Material deutet darauf hin, dass die Menschen die Tunnel eher als Zwischenstopps denn als ständige Behausungen nutzten, so die Autoren der Studie.

Felskunst und menschliche Anwesenheit

Bei den Untersuchungen in Umm Jirsan wurden auch Felszeichnungen mit Tierdarstellungen entdeckt, die aus dem späten Neolithikum vor etwa 9 500 Jahren stammen. Einige Zeichnungen zeigen Tiere, die mit Pfeil und Bogen gejagt werden, während andere eine Jagdszene mit Hunden darstellen. Diese Felszeichnungen deuten darauf hin, dass die Hirten die Lavaröhren sowohl als Unterschlupf als auch für Riten oder Zeremonien nutzten, so das Studienteam.

"Andere Belege deuten darauf hin, dass die Menschen in der Abaunehian-Zeit gejagt haben", sagte Stewart und bezog sich damit auf die Zeit vor etwa 7.500 bis 5.800 Jahren. Und die Felszeichnungen deuten darauf hin, dass die Menschen ihre Haustiere verkleinert haben, möglicherweise durch selektive Zucht. "Dies ist eine faszinierende Studie, denn sie unterstreicht die seit langem bestehende Verbindung zwischen Lavaröhren und alten Gemeinschaften", fügte er hinzu.

Die Entdeckung der von Menschenhand geschaffenen Kunstwerke in einer so versteckten Umgebung zeigt das kreative Potenzial dieser frühen Gesellschaften und ihre Anpassungsfähigkeit. Die Forscher werden ihre Bemühungen fortsetzen, um mehr von den komplexen Geschichten aufzudecken, die Umm Jirsan birgt, und so unser Verständnis der Vergangenheit zu erweitern.

In einem nahe gelegenen Tunnel in Umm Jirsan entdeckten die Archäologen sechzehn Tafeln mit Felsgravuren. Die Zeichnungen stellen Hüteszenen dar, bei denen mit Werkzeugen geschmückte Figuren neben domestizierten Tieren wie Hunden, Kühen, Ziegen und Schafen stehen. Die Schnitzereien zeigten auch Tiere mit dramatisch geschwungenen Hörnern, ähnlich wie bei einem Steinbock. Die gehörnten Tiere könnten jedoch eine einzigartige Rasse domestizierter Ziegen darstellen, so die Studie. Die Motive und der Schutzlack der Schnitzereien deuten darauf hin, dass sie aus der Zeit des Chalkolithikums (ca. 4500 bis 3500 v. Chr.) stammen, einer Zeit vor der Entstehung der Bronzezeit.

"Die archäologischen Funde am Fundort und in der Umgebung zeigen ein konsistentes Muster der Nutzung der Umm Jirsan Lava Tube über Jahrtausende hinweg", erklärte Stewart. Die Stätte, die an einer bekannten Route für bronzezeitliche Hirten liegt, "könnte ein Rastplatz gewesen sein, ein Schutzraum, der seine Bewohner vor den rauen klimatischen Bedingungen schützte."

Diese unerwartete Entdeckung der Anwesenheit von Menschen in arabischen Lavaröhren in prähistorischer Zeit gibt Aufschluss darüber, wie sich die Menschen an das Leben in trockenen Gebieten angepasst haben. Die Erforschung von Umm Jirsan und anderen Lavaröhren könnte weitere Informationen liefern, so Stewart.

"Diese Orte bieten enorme Möglichkeiten, Lücken in den natürlichen und kulturellen Aufzeichnungen über die alte arabische Geschichte zu schließen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com