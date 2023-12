Von den Gerichten in Hongkong abgewiesen

Der Prozess gegen Lai wurde auf den 2. Januar vertagt. Es wird erwartet, dass der Unternehmer dann ein förmliches Geständnis zu den Vorwürfen ablegt.

Der Prozess gegen Lai begann am Montag. Dem 76-Jährigen wird in mehreren Fällen "geheime Absprachen mit ausländischen Mächten" vorgeworfen, ein Vergehen, das auf das so genannte Gesetz zur nationalen Sicherheit zurückgeht, das Peking nach den Massenprotesten gegen die Demokratie im Jahr 2020 erlassen hatte. Bei einer Verurteilung droht dem Millionär eine lebenslange Haftstrafe.

Der Aktivist wurde auch wegen "Verschwörung zur Herstellung aufrührerischen Materials" angeklagt - ein Vergehen, das auf ein Gesetz aus der Kolonialzeit zurückgeht. Diese Anklage gilt als weniger schwerwiegend und wird daher im Falle einer Verurteilung mit einer kürzeren Strafe geahndet.

Lai war einer der prominentesten Aktivisten der pro-demokratischen Bewegung in Hongkong, die seither unter starkem Druck der Behörden de facto zum Stillstand gekommen ist. Der Gründer der Zeitung Apple Daily wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, zuletzt im Dezember 2022.2 Der Gründer der Zeitung Apple Daily wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, zuletzt im Dezember 2022.3

