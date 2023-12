Video zeigt offenbar mindestens zwei Kinder, die von den IDF im Gaza-Stadion entkleidet und inmitten palästinensischer Männer festgehalten werden

Das Video zeigt in einem Bild zwei Jungen, die bis auf die Unterwäsche entkleidet sind und mit erhobenen Händen gehen, während die IDF sie im Stadion dirigiert.

In einem anderen Clip sieht man zwei Gestalten, bei denen es sich um dieselben entkleideten Jungen zu handeln scheint, mit den Händen über dem Kopf, während sie in einer Reihe mit anderen männlichen Personen, bei denen es sich um Teenager und Erwachsene zu handeln scheint, aufgereiht sind.

CNN ist nicht in der Lage zu überprüfen, wann das Video aufgenommen wurde. Eine CNN-Geolokalisierung des Videos zeigt, dass es im Yarmouk-Stadion in Gaza-Stadt gedreht wurde, wo die Nichtregierungsorganisation Euro-Mediterranean Human Rights Monitor nach eigenen Angaben Berichte über Verhaftungen erhalten hat.

CNN hat die IDF am späten Dienstagabend um einen Kommentar zu dem Video und den inhaftierten Kindern gebeten, aber noch keine Antwort erhalten.

Hunderte von palästinensischen Männern und Jungen wurden in den letzten Wochen von israelischen Streitkräftenfestgenommen. In der Vergangenheit hat die IDF nach eigenen Angaben Gefangene entkleidet, um sicherzustellen, dass sie keinen Sprengstoff bei sich tragen.

In dem Video sind Männer zu sehen, die bis auf ihre Unterwäsche entkleidet sind. In einigen Clips sitzen die Gefangenen mit auf dem Rücken gefesselten Händen auf dem Boden, einige mit verbundenen Augen, und stehen in einer Reihe, während Soldaten sie beobachten und kontrollieren.

In dem Video sind auch Frauen und Kinder zu sehen, die festgehalten werden. In einer Aufnahme sind drei vollständig bekleidete Frauen mit verbundenen Augen und auf dem Rücken gefesselten Händen zu sehen, wie sie auf dem Rasen vor einem Fußballtor im Stadion sitzen. An dem Fußballtor hängt eine israelische Flagge.

Neben den Frauen sitzen entkleidete palästinensische Männer mit verbundenen Augen, deren Hände ebenfalls auf dem Rücken gefesselt sind.

In dem Video sind auch Militärfahrzeuge und Bulldozer im Stadion zu sehen.

Das Originalvideo wurde am 24. Dezember von Yosee Gamzoo Letova, einem Fotografen und Künstler, auf YouTube hochgeladen, wie er auf seinem Facebook-Profil angibt.

Die gemeinnützige Organisation Euro-Mediterranean Human Rights Monitor hat Informationen erhalten, dass die israelische Armee Hunderte von Palästinensern aus dem Scheich-Radwan-Viertel von Gaza-Stadt festhält, darunter Dutzende von Frauen, die ins Yarmouk-Stadion gebracht wurden.

"Palästinensische Männer, darunter Kinder im Alter von 10 Jahren und ältere Menschen über 70 Jahre, wurden gezwungen, sich bis auf die Unterwäsche auszuziehen und sich in demütigender Weise vor den im selben Stadion festgehaltenen Frauen aufzustellen", so die Menschenrechtsorganisation in einer Erklärung. Die Organisation fordert die internationale Gemeinschaft auf, die Bilder der Inhaftierungen zu untersuchen.

Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums sind seit Beginn des Krieges mit Israel am 7. Oktober mindestens 20.915 Menschen in Gaza gestorben. Fast 55.000 weitere Menschen wurden nach Angaben des Ministeriums verletzt. CNN kann die vom Ministerium in Gaza veröffentlichten Zahlen nicht unabhängig überprüfen, da der Zugang zur Enklave begrenzt ist und verlässliche Zahlen inmitten der Kämpfe schwer zu bestätigen sind.

Laut Izzat Al-Rishq, einem Mitglied des politischen Büros der militanten Gruppe, wird die Hamas nicht wieder in Verhandlungen mit Israel treten, "ohne eine umfassende Einstellung der Aggression".

"Die Hamas-Führung strebt eine dauerhafte Beendigung der Aggression und der Massaker gegen unser Volk an. Unser Volk will, dass diese Aggression vollständig gestoppt wird, und will nicht auf einen vorübergehenden oder teilweisen Waffenstillstand für einen kurzen Zeitraum warten, nach dem die Aggression und der Terrorismus tödlich weitergehen könnten", heißt es in der Erklärung von Al-Rishq.

Israel hat unterdessen geschworen, seine Belagerung - zu der auch intensive Luftangriffe und eine anhaltende Bodeninvasion gehören - fortzusetzen, bis die Hamas ausgerottet ist. Herzi Halevi, der Generalstabschef der IDF, sagte am Dienstag, die Kampagne werde noch "viele Monate" andauern.

"Sie findet in einem komplexen Gebiet statt. Deshalb wird der Krieg noch viele Monate andauern, und wir werden auf verschiedene Weise vorgehen, damit das Erreichte über die Zeit erhalten bleibt", sagte Halevi bei einer Pressekonferenz.

Dies ist eine Eilmeldung und wird laufend aktualisiert.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com