Vergiftete Frau in jahrzehntealtem ungeklärten Fall in China gestorben

Zhu Ling ist am Freitag in Peking gestorben, teilte ihre Alma Mater, die Tsinghua-Universität, in einem Beitrag auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo mit, die mit Beileidsbekundungen überschwemmt wurde.

"Zhu Ling hat viele Jahre lang hartnäckig gegen ihre Schmerzen gekämpft. Während ihres gesamten Lebens hat Zhu Ling stets die Fürsorge, Unterstützung und Ermutigung vieler Ehemaliger, aller Gesellschaftsschichten und der Schule erfahren", schrieb die renommierte Pekinger Universität, die oft als "Chinas MIT" bezeichnet wird, in dem Beitrag vom Samstag.

Zhus Tod am Freitagabend wurde auch von ihrem Vater Wu Chengzhi gegenüber der Nachrichtenagentur Southern Metropolis Daily bestätigt, wie die Zeitung am Samstag berichtete. Sie werde in Peking beigesetzt, wurde er zitiert. Die Zeitung berichtete, die Beerdigung werde am Sonntag stattfinden.

1994 studierte Zhu im zweiten Jahr Chemie und war eine erfolgreiche Musikerin an der Tsinghua-Universität, als sie unter Magenschmerzen, Haarausfall und anderen scheinbar unerklärlichen Symptomen litt, die sich später als Anzeichen einer Thalliumvergiftung herausstellten, wie die staatlichen Medien berichteten.

Die hochgiftige Chemikalie, die in Nagetier- und Insektengiften verwendet wird, führte schließlich dazu, dass Zhu praktisch blind war und über die geistigen Fähigkeiten einer Sechsjährigen verfügte.

Sie litt monatelang und fiel schließlich in ein Koma, bevor die Ursache ihres Leidens diagnostiziert wurde. Trotz des Verdachts auf ein Verbrechen und polizeilicher Ermittlungen wurde nie jemand angeklagt.

Zhus Fall hat in den Jahrzehnten seit ihrer Vergiftung die Aufmerksamkeit des ganzen Landes auf sich gezogen und Empörung und Forderungen nach Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht ausgelöst. Am Samstag war ihr Tod der Top-Suchbegriff auf Weibo, mit mehr als 400 Millionen Aufrufen bis Samstagnachmittag, als die Trauer der chinesischen Internetnutzer überflutet wurde.

"Wenn [ich] an ihre unvorhersehbare Tortur denke, die sich über 30 Jahre hinzog, an die unbeschreibliche Härte und das Fehlen von Gerechtigkeit, [fühle ich] ein Gefühl der Wut, das nicht gebändigt werden kann", schrieb Yan Feng, ein Linguistikprofessor der Fudan Universität, der 5,5 Millionen Follower auf Weibo hat. "Möge der Verstorbene in Frieden ruhen und die Lebenden in Ruhe gelassen werden."

"Das Mädchen, das die Guqin liebte, hat uns auf diese Weise verlassen, ich wünsche ihr eine gute Reise! Im Himmel wird es keinen Schmerz mehr geben", lautete ein anderer Kommentar mit mehr als 10.000 Likes, der sich auf ein chinesisches Musikinstrument bezog, das Zhu spielte.

Eine ergebnislose Untersuchung

Andere Nutzer sozialer Medien konzentrierten sich am Samstag auf die ergebnislosen Ermittlungen der chinesischen Behörden und auf frühere Anschuldigungen, wonach die Ermittlungen aufgrund der mächtigen Verbindungen der Familie eines ehemaligen Verdächtigen eingestellt worden sein könnten. Ihre Kommentare wiederholten die Rufe nach Gerechtigkeit in diesem Fall, die in China immer wieder aufflammen.

"Der Hauptgrund dafür, dass Zhus Fall so viel öffentliche Wut und Sympathie hervorruft, ist, dass viele Menschen in China ein Stück von sich selbst in Zhu sehen: Sie haben in irgendeiner Form Unrecht erlitten, aber es gibt nie eine faire, unabhängige oder transparente Untersuchung durch die Behörden", sagte Yaqiu Wang, Forschungsdirektor für China bei der gemeinnützigen Organisation Freedom House in Washington DC.

"Zhus hingebungsvolle Eltern, die sich fast drei Jahrzehnte lang um sie gekümmert haben, symbolisieren auch die familiäre Fürsorge, die die Menschen in China sehr gut kennen und auf die sie sich verlassen müssen, weil man dem System nicht vertrauen und sich darauf verlassen kann", fügte Wang hinzu.

Das chinesische Justizsystem ist notorisch undurchsichtig und kann nach Ansicht von Menschenrechtsgruppen politischen Interessen unterworfen sein, auch wenn China behauptet, seine Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten und gestärkt zu haben.

Nach dem Giftanschlag ermittelte die Polizei gegen eine von Zhus Mitbewohnerinnen, Sun Wei, sprach sie aber später als Verdächtige frei, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Viele Internetnutzer haben in der Vergangenheit die ereignislosen Ermittlungen mit Suns familiärem Hintergrund in Verbindung gebracht.

Im Jahr 2013, als ein tödlicher Vergiftungsfall in einem Shanghaier Studentenwohnheim im April das nationale Interesse neu entfachte, starteten Nutzer sozialer Medien eine Petition an die Regierung der Vereinigten Staaten, in der sie diese aufforderten, Maßnahmen gegen den ehemaligen Verdächtigen zu ergreifen, von dem sie annahmen, dass er sich im Land aufhält.

Suns Großvater war ein hochrangiger Beamter in der nationalistischen Regierung vor der kommunistischen Machtübernahme in China 1949. Später bekleidete er bis zu seinem Tod im Jahr 1995 hochrangige - wenn auch weitgehend symbolische - Positionen in der Volksrepublik.

Ein Cousin seines Vaters galt von 1993 bis 2003 als nationaler Führer, als er stellvertretender Vorsitzender des höchsten politischen Beratungsgremiums Chinas war.

Sun hat Berichten zufolge im Laufe der Jahre einige Online-Erklärungen auf Tianya, einem chinesischen Internet-Diskussionsforum, abgegeben, darunter eine im Jahr 2005, in der sie sagte, die Polizei habe sie 1998 aus Mangel an Beweisen als Verdächtige entlastet.

Sun, die staatlichen Medien zufolge im Labor der Universität Zugang zu Thallium hatte, sagte, sie sei nicht die einzige Studentin gewesen, die Zugang zu der giftigen Substanz hatte, und bestritt persönliche Feindseligkeiten zwischen ihr und Zhu. Zu den politischen Verbindungen ihrer Familie sagte sie, dass ihr Großvater zu dem Zeitpunkt, als sie befragt wurde, bereits verstorben war.

Sun sagte, ihre Familie habe 2006 in ihrem Namen einen Antrag bei der Polizei gestellt und die Behörden gebeten, die Ermittlungen wieder aufzunehmen, um "die Wahrheit herauszufinden".

Im Jahr 2013, als der Fall Zhu in Shanghai erneut das öffentliche Interesse weckte, meldete sich Sun erneut auf der Tianya-Plattform zu Wort und schrieb: "Mehr als jeder andere möchte ich den wahren Täter vor Gericht bringen."

Quelle: edition.cnn.com