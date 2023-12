Verfolgen Sie das neue Jahr rund um die Welt

Die Weihnachtsinsel in Kiribati, einem Inselstaat im zentralen Pazifik, war das erste Land, das den Champagner knallen ließ und das Jahr 2024 begrüßte, während es an der Ostküste der Vereinigten Staaten gerade einmal 5 Uhr morgens am 31. Dezember und 11 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit, der globale Standard) war.

Die Chatham-Inseln in Neuseeland folgten um 5:15 Uhr ET und der größte Teil Neuseelands um 6 Uhr, ebenso wie Tokelau, Samoa, Tonga, die Phoenix-Inseln in Kiribati und einige Regionen der Antarktis.

Auf der anderen Seite der Datumsgrenze werden Hawaii, Amerikanisch-Samoa und viele der vorgelagerten US-Inseln zu den letzten Orten gehören, an denen das neue Jahr gefeiert wird. Sie müssen bis Montagmorgen (Eastern Time) warten, um auf das Jahr 2024 anzustoßen.

Insgesamt gibt es 39 verschiedene lokale Zeitzonen auf der ganzen Welt - einige unterscheiden sich um 15 oder 30 Minuten im Vergleich zu benachbarten Zonen -, darunter zwei, die der UTC mehr als 12 Stunden voraus sind, was bedeutet, dass es 26 Stunden dauert, bis die ganze Welt das neue Jahr begrüßt.

Wenn Sie also wirklich, wirklich, wirklich gerne "Auld Lang Syne" summen, wird Sie die folgende Liste immer und immer wieder in die richtige Stimmung versetzen, wenn der Tag anbricht.

Hier sehen Sie, wann an verschiedenen Orten auf der Welt das neue Jahr eingeläutet wird, bezogen auf die Zeit an der Ostküste.

Sonntag, 31. Dezember 2023

5.00 Uhr ET Weihnachtsinsel, Teil des Inselstaates Kiribati

5:15 UhrMEZ Chatham-Inseln, vor der Ostküste Neuseelands

6.00 Uhr ET Der größte Teil Neuseelands (mit einigen Ausnahmen) sowie Tokelau, Samoa, Tonga, die Phoenix-Inseln von Kiribati und einige Regionen der Antarktis

7.00 Uhr ET Fidschi, ein kleiner Teil des östlichen Russlands und einige weitere pazifische Inseln, darunter die Marshallinseln und Tuvalu

8.00 Uhr ET Große Teile Australiens einschließlich Melbourne und Sydney sowie sieben weitere Orte, darunter Vanuatu, die Salomonen, Bougainville in Papua-Neuguinea und Neukaledonien

8:30 a.m. ET Eine kleine Region Australiens, darunter Adelaide

9:00 Uhr ET Australiens Provinz Queensland und sechs weitere Orte, darunter Teile von Mikronesien, die Nördlichen Marianen, ein kleiner Teil der Antarktis und Guam

9:30 a.m. ET Australiens Nördliches Territorium

10.00 Uhr ET Japan, Südkorea, ein kleiner Teil von Russland, Nordkorea, ein kleiner Teil von Indonesien, Timor-Leste und Palau

10:15 Uhr ET Westaustralien

11.00 UhrET China, Philippinen, Malaysia, Teile von Indonesien, der größte Teil der Mongolei, Taiwan, Brunei, die russische Region Irkutsk, einige Teile der Antarktis, Hongkong, Singapur und Macao

NoonET Große Teile von Indonesien, Thailand, Vietnam, Kambodscha, Laos, einige Teile Russlands, einige Teile der Mongolei, eine kleine Region der Antarktis und die australische Weihnachtsinsel

12:30 Uhr ET Myanmar und die Cocos-Inseln, ein australisches Territorium

13 .00 Uhr ET Bangladesch, Teile von Kasachstan, Kirgisistan, Bhutan, das britische Territorium im Indischen Ozean, die Stadt Omsk in Russland und ein kleiner Teil der Antarktis

1:15 p.m.ET Nepal

13:30 UhrET Indien und Sri Lanka

14:00 UhrET Pakistan, einige Teile Russlands, große Teile Kasachstans, Usbekistans, Turkmenistans, der Malediven, Tadschikistans, der französischen Südgebiete, der französischen Kerguelen-Inseln und eines kleinen Teils der Antarktis

2:30 p.m.ET Afghanistan

3 p.m.ET Aserbaidschan, die Vereinigten Arabischen Emirate, Armenien, eine kleine Region Russlands, Oman, große Teile Georgiens, die französische Insel Réunion, Mauritius und die Seychellen

3:30 p.m. ET Iran

4 p.m.ET Moskau in Russland, der Türkei, Saudi-Arabien, dem Irak, Äthiopien, Somalia und Kenia sowie an 17 weiteren Orten

5 p.m.ET Griechenland, Ägypten, Libanon, Ruanda, Rumänien und 26 weitere Orte

6 p .m. ET Deutschland, Nigeria, Algerien, Italien, Belgien, Marokko, Albanien, Frankreich und 38 weitere Orte

19.00 UhrET Vereinigtes Königreich, Portugal, Island, Burkina Faso, Senegal, Ghana, Sierra Leone und 18 weitere Orte

8 p.m.ET Cabo Verde, Azoren in Portugal und eine kleine Region in Grönland

9 p.m.ET Der größte Teil von Grönland, der brasilianische Bundesstaat Pernambuco und Südgeorgien/Sandwichinseln

22.00 UhrET Der größte Teil Brasiliens, Argentiniens, Chiles mit Ausnahmen, Uruguay, Teile der Antarktis, Paraguay, Französisch-Guayana, Surinam, St. Pierre und Miquelon und die Falklandinseln

10:30 p.m. ET Kanadas Provinz Neufundland und Labrador

23.00 UhrET Einige Regionen Kanadas, Venezuela, Bolivien, Puerto Rico, die Dominikanische Republik, Aruba, Guyana und 23 weitere Orte

Montag, 1. Januar 2024

Mitternacht Die Ostküste der USA (einschließlich New York City, Washington, D.C. und Detroit), Teile Kanadas, Kolumbien, Ecuador, Peru, Kuba, Acre in Brasilien, Panama, ein kleiner Teil Mexikos, Haiti, die Bahamas, die Turks- und Caicos-Inseln, Jamaika, eine kleine Region Chiles und die Cayman-Inseln

1 UhrET Zentral-USA (einschließlich Chicago), große Teile Mexikos (einschließlich Mexiko-Stadt), Teile Kanadas, Honduras, Belize, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala und ein kleiner Teil Ecuadors

2 UhrET USA (Zeitzone Mountain, einschließlich Denver und Phoenix), Teile von Kanada (einschließlich Edmonton und Calgary) und Teile von Mexiko

3.00 UhrET USA (Pazifische Zeitzone, einschließlich Los Angeles und San Francisco), British Columbia in Kanada, Baja California in Mexiko, Pitcairn-Inseln und Clipperton Island

4.00 UhrET Alaska in den USA und Regionen von Französisch-Polynesien

4:30 a.m.ET Marquesas-Inseln in Französisch-Polynesien

5.00 Uhr ET Hawaii in den USA, Tahiti in Französisch-Polynesien und die Cook-Inseln

6.00 UhrET Amerikanisch-Samoa, Teile der kleineren vorgelagerten Inseln der USA (einschließlich des Midway-Atolls) und Niue, ein Inselstaat im Südpazifik

7.00 UhrET Große Teile der kleineren vorgelagerten US-Inseln (nicht inkorporierte US-Territorien im Pazifik), einschließlich Baker Island und Howland Island

Quelle: edition.cnn.com