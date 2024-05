UNRWA schließt sein Büro in Ost-Jerusalem nach dem Vorfall, bei dem "israelische Extremisten" geschossen haben.

Auf der Social-Media-Plattform X äußerte sich der UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini besorgt über den jüngsten Brandanschlag auf das UNRWA-Hauptquartier im besetzten Ost-Jerusalem. Ihm zufolge ist dies nur einer der vielen Drohungen, Belästigungen und gewalttätigen Vorfälle, die sich in den letzten zwei Monaten gegen UNRWA-Mitarbeiter richteten und von Israelis verübt wurden.

In einem Posting beschrieb Lazzarri den Vorfall: "Heute Abend haben Israelis zweimal das Gelände des UNRWA-Hauptquartiers in Ostjerusalem in Brand gesetzt. Dieser Vorfall ereignete sich, während Mitarbeiter des UNRWA und anderer UN-Organisationen auf dem Gelände waren. Es ist unfassbar! Das Leben von UN-Mitarbeitern wurde erneut in große Gefahr gebracht."

Aufgrund dieser Vorfälle erklärte Lazzarri, dass die Einrichtung geschlossen bleibe, bis angemessene Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden seien.

Er fügte auch ein Video bei, auf dem zu sehen ist, wie UNRWA-Mitarbeiter versuchen, die Flammen zu löschen, und wie Menschen außerhalb des Gebäudes skandieren: "Brennt die Vereinten Nationen nieder". Darüber hinaus teilte Lazzarri am Donnerstag mehrere Clips von israelischen Telegram-Plattformen, die das in Flammen stehende UNRWA-Gelände zeigen. Auf einem dieser Videos riefen die Mitglieder: "UNWRA ist Hamas, UNWRA ist Hamas".

Das Feuer verursachte "erhebliche Schäden in den Außenbereichen", aber es gab keine Verletzten unter den UN-Mitarbeitern, so Lazzarri.

Die Beziehungen zwischen Israel und den Vereinten Nationen haben sich in letzter Zeit aufgrund der Kritik hochrangiger UN-Beamter an Israels Verhalten im Gazastreifen auf ein noch nie dagewesenes Niveau verschlechtert.

Die Israelis kritisieren seit langem das UNRWA, eine wichtige Organisation, die unzählige palästinensische Flüchtlinge versorgt und beherbergt. Das UNRWA weist vehement Anschuldigungen zurück, dass seine Hilfe die Hamas finanziere oder dass es in seinen Schulen Hass fördere, und hält die "Motivation derjenigen, die solche Behauptungen aufstellen", für fragwürdig. Es hat auch den Hamas-Anschlag vom 7. Oktober zurückgewiesen und ihn als "abscheulich" bezeichnet.

Im März beschuldigte das UNRWA Israel, mehrere seiner Mitarbeiter festgenommen und gefoltert zu haben, um sie zu falschen Behauptungen über die Verbindungen des Hilfswerks zur Hamas zu zwingen. Diese Anschuldigung erfolgte kurz nachdem Israel mindestens 12 UNRWA-Mitarbeiter beschuldigt hatte, an den Terroranschlägen vom 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein.

Israel hat angedeutet, dass etwa 12 % der 13.000 UNRWA-Mitarbeiter mit der Hamas oder anderen militanten palästinensischen Gruppen in Verbindung stehen. Daraufhin stellten mehr als ein Dutzend Staaten die Finanzierung des UNRWA ein. Das UNRWA hat 10 der 12 beschuldigten Mitarbeiter entlassen und den Tod der beiden anderen bestätigt.

CNN konnte weder die Behauptungen Israels noch die des UNRWA verifizieren.

Am Donnerstag betonte Lazzarri, dass Israel für die Sicherheit des UN-Personals sorgen müsse.

"Ich fordere alle, die Einfluss haben, auf, diesen Angriffen ein Ende zu setzen und alle Verantwortlichen vor Gericht zu bringen. Wenn dies nicht geschieht, wird ein gefährlicher Präzedenzfall geschaffen", schloss er.

CNN hat die israelische Regierung um eine Stellungnahme gebeten.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com