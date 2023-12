UN-Sicherheitsrat vertagt Abstimmung über Krieg zwischen Israel und Hamas

Eine geplante Abstimmung über den Resolutionstext wurde in den letzten Tagen immer wieder verschoben, weil es unter den Ratsmitgliedern Streitigkeiten über den Wortlaut gab. Die Diskussion am Donnerstag sollte sicherstellen, dass die Vereinigten Staaten, einer der wichtigsten Verbündeten Israels, die geplante Resolution nicht mit einem Veto blockieren würden.

Der aktuelle Entwurf fordert laut AFP "dringende Maßnahmen", um einen "sicheren und ungehinderten" humanitären Zugang zum Gazastreifen zu gewährleisten. Eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten wird in dem Text nicht gefordert. Der ursprüngliche Resolutionsentwurf forderte "eine sofortige und dauerhafte Einstellung der Kampfhandlungen".

Die US-Botschafterin Linda Thomas Greenfield sagte gegenüber Reportern: "Wenn die Resolution so vorgelegt wird, wie sie ist, dann können wir sie unterstützen." Sie wies Behauptungen zurück, der Text sei abgeschwächt worden: Die Diplomatin sagte, der Entwurf sei "eine sehr starke Resolution, die die volle Unterstützung der arabischen Gruppe hat."

Wie aus dem von AFP eingesehenen Entwurf hervorgeht, wurde die von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützte Resolution im Bemühen um einen Kompromiss in mehreren Schlüsselbereichen geändert. Die aktuelle Version sieht "die Öffnung und Erleichterung der Nutzung aller Routen, einschließlich der Grenzübergänge, in und durch den gesamten Gazastreifen für die Lieferung von humanitärer Hilfe" vor.

Am 8. Dezember scheiterte eine UN-Resolution über einen "sofortigen humanitären Waffenstillstand" an einem Veto der USA. Die USA begründeten ihre Ablehnung damit, dass der Waffenstillstand der Hamas zugute käme.Israel will die radikale palästinensische Islamistenorganisation zerstören.

Am 7. Oktober drangen Hunderte von Hamas-Kämpfern, die von der EU und den USA als terroristische Organisation eingestuft werden, in israelische Städte ein und verübten Gräueltaten an der Zivilbevölkerung. Nach israelischen Angaben wurden im Gazastreifen rund 1.140 Menschen getötet und etwa 250 als Geiseln genommen.

Als Reaktion darauf hat die israelische Armee seither Ziele im Gazastreifen bombardiert und eine Bodenoffensive gestartet. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums (die nicht unabhängig überprüft werden konnten) wurden bisher mindestens 20 000 Menschen getötet.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de