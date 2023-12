Ukrainischer Beschuss tötet nach offiziellen Angaben 14 russische Zivilisten, einen Tag nachdem Russland den größten Luftangriff des Krieges geflogen hat

Die Todesopfer vom Samstag waren das Ergebnis eines "massiven" Angriffs auf das Stadtzentrum von Belgorod, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf das russische Katastrophenschutzministerium berichtet.

Der Beschuss am Samstag erfolgte, nachdem Russland in der Nacht von Donnerstag auf Freitag seinen größten Luftangriff auf die Ukraine seit Beginn seiner umfassenden Invasion gestartet hatte, bei dem mindestens 39 Menschen getötet und mehr als 150 verletzt wurden.

Die ukrainischen Angriffe auf russische Regionen in Grenznähe finden seit über einem Jahr fast täglich statt und führen manchmal zu Opfern unter der Zivilbevölkerung, aber wenn sich dies bestätigt, ist dies einer der tödlichsten Vorfälle überhaupt.

Der russische Präsident Wladimir Putin sei über den Angriff in Belgorod unterrichtet worden, teilte der Kreml mit und ordnete an, ein Team des Gesundheitsministeriums und Rettungskräfte des Katastrophenschutzministeriums in die Stadt zu entsenden, um den Betroffenen zu helfen.

Etwa 40 zivile Einrichtungen in der Stadt wurden durch den Beschuss beschädigt, der 10 Brände verursachte, die inzwischen gelöscht wurden.

Wie der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, mitteilte, wurde auch Belgorod am Freitagabend beschossen, wobei ein Zivilist getötet wurde. Vier weitere Personen, darunter ein Kind, seien verletzt worden, fügte er hinzu.

Am Samstag kam in der russischen Region Brjansk ebenfalls ein Kind durch ukrainischen Beschuss ums Leben, wie der Gouverneur der Region, Aleksandr Bogomaz, mitteilte.

In der Nacht zum Samstag zerstörte das russische Verteidigungsministerium nach eigenen Angaben 32 ukrainische Drohnen, die über den russischen Regionen Brjansk, Orjol, Mursk und Moskau flogen, wie es in einem Telegrammpost des Verteidigungsministeriums vom Samstag hieß.

Die Ukraine hat sich nicht öffentlich zu den Vorfällen geäußert und beansprucht nur selten die Verantwortung für Angriffe auf ihr Nachbarland.

Rettungskräfte durchkämmen Kiewer Trümmer

Die Zahl der Opfer der russischen Angriffe auf die Ukraine, bei denen eine noch nie dagewesene Anzahl von Drohnen und Raketen auf Ziele im ganzen Land abgefeuert wurde, stieg unterdessen weiter an.

Schulen, ein Entbindungskrankenhaus, Einkaufspassagen und Wohnhäuser gehörten zu den Gebäuden, die am Freitag unter Beschuss genommen wurden, was eine breite internationale Verurteilung zur Folge hatte.

Die Zahl der Toten in der Hauptstadt Kiew stieg auf mindestens 16, nachdem die Leichen weiterer Zivilisten aus den Trümmern eines Lagerhauses geborgen wurden, wie Bürgermeister Witali Klitschko am Samstag mitteilte. Alle Todesopfer in Kiew kamen in dem Lagerhaus ums Leben.

"Der Angriff auf die Hauptstadt am 29. Dezember war der größte in Bezug auf die Zahl der zivilen Opfer seit Beginn der Invasion", sagte er.

"Die Rettungskräfte sind im Einsatz und werden bis morgen die Trümmer beseitigen", sagte Klitschko. "Der 1. Januar wird in Kiew zum Trauertag erklärt."

Während der Angriffswelle behaupteten die polnischen Militärbehörden, dass ein "nicht identifiziertes Flugobjekt" kurzzeitig in ihren Luftraum eingedrungen sei.

Russland erklärte, es werde keine Erklärung abgeben, "bis konkrete Beweise vorgelegt werden".

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg schrieb auf X, die NATO bleibe wegen des Vorfalls wachsam.

Victoria Butenko, Svitlana Vlasova und Christian Edwards von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com