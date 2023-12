Ukraine verhaftet hohen Beamten des Verteidigungsministeriums wegen des Vorwurfs der Veruntreuung von 40 Millionen Dollar

Nach Angaben des SBU unterzeichnete der Beamte im Dezember letzten Jahres einen Vertrag mit einem speziellen Exportunternehmen über den Kauf einer Großhandelspartie von Artilleriegranaten.

Später wurde jedoch ein günstigerer Liefervertrag mit demselben Hersteller unterzeichnet, an dem keine Zwischenhändler beteiligt waren. Nach Angaben des SBU wurden dadurch die Lieferzeiten erheblich verkürzt und die Kosten für die Produkte gesenkt.

Dem SBU zufolge verlängerte der Verteidigungsbeamte den ursprünglichen - teureren - Vertrag, und Gelder in Höhe von insgesamt 1,5 Milliarden ukrainischen Griwna (40 Millionen Dollar) wurden auf die Konten einer angeschlossenen ausländischen Vermittlungsfirma überwiesen.

Der SBU sagt, er habe Dokumente gefunden, die die illegalen Aktivitäten bestätigen. Dem Beamten drohen im Falle einer Verurteilung bis zu 15 Jahre Gefängnis.

Das ukrainische Verteidigungsministerium erklärte, dass es Maßnahmen ergreife, um die Gelder zurückzuerhalten.

Nach Angaben des Leiters der Presse- und Informationsabteilung des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Illarion Pawljuk, handelte es sich um einen Vertrag, bei dem zwar Zahlungen geleistet wurden, aber keine Lieferungen stattgefunden haben. Daher prüften Anwälte Möglichkeiten, den Vertrag zu kündigen und die Gelder zurückzuerhalten, sagte er.

Im September entließ der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky seinen Verteidigungsminister Oleksii Reznikov mit der Begründung, dass angesichts einer Reihe von Korruptionsskandalen, in die das ukrainische Verteidigungsministerium verwickelt war, "neue Ansätze" erforderlich seien.

Rustem Umerow, der ehemalige Volksvertreter der Ukraine, wurde als sein Nachfolger ernannt.

Im darauf folgenden Monat berichtete CNN, dass die USA die Ukraine zunehmend dazu drängten, mehr gegen die Korruption in der Regierung zu unternehmen. Offiziell hieß es, Washington habe Kiew mehrere Mitteilungen zukommen lassen, in denen darauf hingewiesen wird, dass bestimmte Arten der US-Wirtschaftshilfe an die Fortschritte der Ukraine bei der Reform ihrer Institutionen geknüpft werden.

Bei seiner Reise nach Washington DC, wo er in diesem Monat mit US-Senatoren zusammentraf, versuchte Zelensky, die Bedenken hinsichtlich der Korruption anzusprechen. Das Thema hat auch an Dringlichkeit gewonnen, nachdem die EU zugestimmt hat, Beitrittsgespräche mit der Ukraine aufzunehmen.

Natasha Bertrand, Alex Marquardt, Josh Pennington, Jonny Hallam und Tim Listervon CNN trugen zur Berichterstattung bei.

Quelle: edition.cnn.com