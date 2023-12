Taraji P. Henson hat Recht, wenn es um das Lohngefälle bei schwarzen Frauen geht

Anmerkung der Redaktion: Sophia A. Nelson ist Journalistin und Autorin des Buches "Black Woman Redefined: Dispelling Myths and Discovering Fulfillment in the Age of Michelle Obama". Die in diesem Kommentar geäußerten Ansichten sind ihre eigenen. Lesen Sie weitere Meinungen auf CNN.

Sophia A. Nelson.

In der Starbesetzung spielt die Oscar-nominierte Schauspielerin Taraji P. Henson die Rolle von Shug Avery, der unbezähmbaren Jazzsängerin mit dem unbeugsamen Geist. Doch bei einer Veranstaltung mit Gayle King und Mitgliedern der Filmcrew brach Henson kürzlich in Tränen aus, als sie ihren Ärger darüber schilderte , dass sie während ihrer jahrzehntelangen Karriere als schwarze Schauspielerin in Hollywood unterbezahlt wurde. Sie sagte, die ungleiche Bezahlung habe sie sogar dazu gebracht, darüber nachzudenken, die Schauspielerei aufzugeben.

Hensons herzergreifender Schrei fand bei anderen schwarzen Schauspielern Widerhall und spiegelt die Äußerungen wider, die andere im Laufe der Jahre gemacht haben. Viola Davis, eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods mit einem seltenen EGOT, machte 2018 Schlagzeilen mit ihrer Klage , dass farbige Schauspielerinnen "vielleicht ein Zehntel" dessen verdienten, was weiße Schauspielerinnen in der Branche erhalten.

Ihre Äußerungen trafen auch mich, eine schwarze Frau, die nicht in Hollywood arbeitet, aber aus erster Hand weiß, dass das Lohngefälle zwischen den Rassen nach wie vor weit, breit und tief ist. Das geht auch aus den Daten hervor: Eine aktuelle Studie der American Association of University Women mit dem Titel Black Women and the Pay Gap (Schwarze Frauen und das Lohngefälle) ergab, dass schwarze Frauen im Jahr 2021 im Durchschnitt 64 % dessen verdienten, was nicht-hispanische weiße Männer verdienten. Auch Latinas und indigene Frauen sind der Studie zufolge mit einem wesentlich größeren Lohngefälle konfrontiert, das auf die kombinierten Auswirkungen von Rassismus und Sexismus zurückzuführen ist.

Ich kenne das Lohngefälle jedoch nicht nur aus der Forschung, sondern auch aus meiner eigenen Erfahrung. Aus diesem Grund habe ich 2008 den Anwaltsberuf verlassen und nie wieder zurückgeschaut. Der Schritt in die Selbstständigkeit als Beraterin war hart, aber da ich mein eigener Chef war, konnte ich mich auf meine Arbeit konzentrieren, anstatt mich mit entnervender Büropolitik und Mikroaggressionen in Bezug auf Rasse und Geschlecht auseinandersetzen zu müssen.

Egal, ob ich im öffentlichen Dienst oder in einer schicken privaten Anwaltskanzlei gearbeitet habe, ich wurde immer schlechter bezahlt, auch wenn ich mehr Erfahrung oder bessere Zeugnisse hatte. Und wann immer Frauen oder Minderheiten auf Transparenz bei der Bezahlung drängten, wehrten sich die Männer, die diese Institutionen leiten, noch heftiger.

Eine wahre Geschichte: Zu Beginn meiner Karriere verlor ich einmal einen Job, weil ich herausfand, dass zwischen mir als Anwältin und einem weißen männlichen Studienabbrecher und einem anderen, der nur einen Bachelor-Abschluss hatte, große Gehaltsunterschiede bestanden. Als ich meinen damaligen männlichen Chef um eine Gehaltserhöhung auf der Grundlage meiner Arbeit und meiner Qualifikationen bat, wurde ich eine Woche später entlassen. Man wird als "schwierig" abgestempelt, wenn man sich weigert, einfach die Klappe zu halten und alles dankbar anzunehmen, was man vorgesetzt bekommt.

Deshalb ist Hensons Wut über dieses Thema genau richtig - sie zeigt, was Unterbezahlung für das emotionale Wohlbefinden schwarzer Frauen bedeutet. Es ist vergleichbar mit dem Schaden, den wir erleiden, wenn wir die harte Arbeit machen, um eine Ausbildung zu erhalten, und dabei mit ähnlich schwierigen Bedingungen konfrontiert werden. Oder wenn wir Preise für unsere Arbeit gewinnen, aber immer noch nicht für gut genug befunden werden, um genauso gut bezahlt zu werden wie unsere weißen Kollegen.

Was ist also der Weg nach vorn? Ich denke, er beginnt damit, dass prominente schwarze Frauen wie Henson diese Ungleichheit laut und deutlich ansprechen: "Ich habe es einfach satt, so hart zu arbeiten, so gut zu sein in dem, was ich tue, und nur einen Bruchteil der Kosten zu bekommen", sagte Henson zu Gayle King auf SiriusXM. "Ich bin es leid, meine Schwestern immer wieder dasselbe sagen zu hören. Man wird müde. Ich höre die Leute sagen, 'Du arbeitest viel'. Nun, das muss ich. Die Mathematik ist nicht rechnerisch." ("The Color Purple" wurde von Warner Bros. vertrieben, das wie CNN zu Warner Bros. Discovery gehört.)

Darüber hinaus würde ich mir wünschen, dass mehr hochkarätige weiße Schauspielerinnen, Anwältinnen, Unternehmensleiterinnen und Akademikerinnen sich mit ihren schwarzen und braunen Schwestern solidarisieren würden, wenn sie die Leiter des finanziellen und beruflichen Erfolgs erklimmen. Das nennt man Intersektionalität und Verbündetheit.

Sheryl Sandberg hat den Weltbestseller "Lean In" geschrieben, in dem sie Frauen dazu auffordert, die Initiative zu ergreifen und aufzusteigen - ein Ratschlag, der für farbige Frauen, die in den amerikanischen Unternehmen mit größeren Hindernissen konfrontiert sind, wenig auss agt. Natürlich liegt es nicht nur an den weißen Frauen, die Ungleichheit zu beseitigen; auch weiße und farbige Männer müssen das Problem erkennen und daran arbeiten, es zu lösen.

Weiße Unternehmensführer scheinen uns nicht zu sehen. Und das liegt zum großen Teil daran, dass wir dort unterrepräsentiert sind - so wird es zu einer Art Teufelskreis. In den Fortune 500 sind derzeit nur 10 % der CEOs Frauen. Nur zwei davon sind Schwarze Frauen.

Erhalten Sie unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter

Melden Sie sich für den Newsletter von CNN Opinion an

Folgen Sie uns auf Twitter und Facebook

Schwarze Frauen sind nicht in prestigeträchtigen Positionen an der Spitze der Unternehmensleiter zu finden, wo sie hohe Gehälter verdienen - und das Lohngefälle führt zu einem Wohlstandsgefälle. Nach Angaben des Urban Institute beträgt das Wohlstandsgefälle bei schwarzen Frauen 90 %, wobei zwei Drittel dieses Gefälles auf das Einkommensgefälle zurückzuführen sind. Nach Angaben der Denkfabrik verlieren schwarze Frauen aufgrund dieses Einkommensgefälles im Laufe einer 40-jährigen Karriere mehr als 900.000 Dollar.

Ein geringerer Verdienst erschwert es schwarzen Frauen, sich aus der generationenbedingten Armut zu befreien, was zu mangelnden Bildungschancen, Problemen bei der Verwirklichung des Traums von Wohneigentum und einem sinkenden Selbstwertgefühl führen kann.

Und all das wiederum kann zu einem Gefühl der Verzweiflung führen, ganz gleich, ob es sich um eine Arbeitermutter handelt, die darum kämpft, etwas zu essen auf den Tisch zu bringen, oder um einen Hollywood-Star wie Taraji Henson, die absolut Recht damit hat, dass sie an diesem Punkt ihrer Karriere - wie viele von uns, die jahrelang unterbezahlt wurden - nach ihrem Wert bezahlt werden sollte.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com