"Tägliche extreme Hitze von Hochöfen stört die Bildung und verschärft die Lernunterschiede in Südostasien".

Wie Millionen anderer Kinder in verschiedenen Regionen Süd- und Südostasiens musste auch Sek Seila mit den Herausforderungen fertig werden, die die rekordverdächtige Hitze mit sich brachte, darunter plötzliche Schulschließungen und Unterrichtsausfälle und Aktivitäten.

In diesem Jahr sei der Schulbesuch aufgrund der drückenden Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit in schlecht belüfteten Klassenzimmern eine Herausforderung gewesen, berichtet er. "Mein Klassenzimmer hat keine Klimaanlage", erklärte Sek Seila gegenüber CNN. Daher müssen die Schüler die meiste Zeit über Mini-Handventilatoren herumreichen, um während des Unterrichts einen kühlen Kopf zu bewahren.

Das schwüle Wetter hat auch in vielen südasiatischen Ländern zu schwerwiegenden Störungen geführt, wo die Wissenschaft nachgewiesen hat, dass der Klimawandel zu häufigeren und intensiveren extremen Wetterereignissen wie lebensbedrohlichen Hitzewellen geführt hat. Dies hat dazu geführt, dass etwa eine halbe Milliarde Kinder gefährdet und ungeschützt sind.

Im April wurde Bangladesch von einer höllischen Hitzewelle heimgesucht, die dazu führte, dass zahlreiche Schulen wegen unzureichender Kühlmittel wie Ventilatoren und Klimaanlagen den Betrieb einstellen mussten, um die Schüler vor gesundheitlichen Problemen wie Dehydrierung, Kopfschmerzen und Hitzschlag zu schützen. Mehr als 33 Millionen Kinder waren davon betroffen.

Am stärksten betroffen waren Kinder aus armen Familien in ländlichen Gebieten, die sich keine technischen Geräte wie Laptops und Tablets für den Fernunterricht leisten konnten. Sheldon Yett, UNICEF-Vertreter für die Region, erklärte: "Für viele Kinder in einem so heißen Land wie Bangladesch, wo sie praktisch jeden Tag mit ofenähnlicher Hitze zu kämpfen hatten, war es kein Zuckerschlecken."

Yett fügte hinzu: "Dieses Jahr war es noch heißer als letztes Jahr, und die globale Erwärmung wird sich nur noch verschlimmern. Neben den schwerwiegenden Gesundheitsrisiken dürfen wir auch die Bildungsbedürfnisse der Kinder nicht vergessen, die bereits durch die Covid-Pandemie erheblich beeinträchtigt wurden."

Das größte Leid findet in den ärmsten Ländern statt

Die Vereinten Nationen und ihre Organisationen betonen, dass die Entwicklungsländer an vorderster Front der Klimakrise stehen und unverhältnismäßig stark von anhaltenden Wetterextremen wie Hitzewellen, Tornados, Zyklonen, schweren Stürmen und Überschwemmungen betroffen sind.

"Jedes Kind hat ein Recht auf eine sichere und gesunde Umwelt", erklärte Yett. "Wir wollen, dass die Schulen offen sind, damit die Kinder lernen können, aber auf eine sichere Art und Weise".

Pädagogen und Experten in Kambodscha und auf den Philippinen erklärten gegenüber CNN, dass die Monate März und April für die Schulen eine große Herausforderung darstellten. "Wir lassen die Schüler nicht nach draußen, wenn die Temperaturen zu hoch werden", sagte Bong Samreth, der an einer öffentlichen Schule in der Hauptstadt Phnom Penh unterrichtet. "Aber drinnen ist es genauso heiß und ungemütlich, vor allem in schlecht belüfteten Klassenzimmern ohne Ventilatoren oder Klimaanlagen", fügte er hinzu und bemerkte, dass er oft schwitzende Schüler in ihren Uniformen an ihren Tischen beobachtet.

"Wir bemühen uns, auf die Kinder aufzupassen, vor allem auf die jüngeren, und die letzten Monate waren sehr anstrengend", so Samreth.

Nach Angaben von Save the Children Philippines wirkt sich der Klimawandel weiterhin auf die Armutsraten und die Schulen auf den Philippinen aus, einem Land, das oft als eines der anfälligsten Länder der Welt für die Folgen des Klimawandels angesehen wird und sich noch immer von einigen der längsten Pandemie-Schließungen erholt.

Das Bildungsgefälle zwischen verarmten philippinischen Kindern und denen in städtischen Gebieten hat sich vergrößert, so die Kinderschutz- und Interessenvertretungsgruppe, wobei Kinder in ländlichen Gebieten aufgrund der großen Hitze Schwierigkeiten haben, die Schule zu besuchen.

Außerdem sind überfüllte Klassenzimmer mit nur einem oder zwei Ventilatoren für die Luftzirkulation und Belüftung keine Seltenheit, ebenso wie der unzureichende Zugang zu sauberem Trinkwasser, was die Flüssigkeitszufuhr erschwert.

"Der Unterricht war nicht beständig", sagte Benjo Basas, ein Lehrer für Sozialwissenschaften in der Hauptstadt Manila, und stellte fest, dass "fast den ganzen Monat April" massenhafte Schulschließungen wegen der unerträglichen Hitze zu verzeichnen waren. Dies betreffe rund 7 Millionen Kinder, sagte er gegenüber CNN, und mache es den Schülern schwer, sich während der Vorlesungen zu konzentrieren, zumal wichtige Abschlussprüfungen kurz bevorstünden.

"Bei einigen verarmten Schülern machen wir Hausbesuche, um nach ihnen zu sehen und ihnen Lernmaterial zur Verfügung zu stellen", sagte Mirasol Mamaat, ein Gymnasiallehrer in der nördlichen Provinz Pangasinan. "In letzter Zeit sind Dutzende von Schülern krank geworden, nachdem der Hitzeindex gefährlich hohe Temperaturen von über 51 Grad Celsius (124 Grad Fahrenheit) erreicht hatte", berichtet sie.

In den wärmeren Regionen wie Süd- und Südostasien ist es in den Monaten April, Mai und Juni am heißesten, bevor der Monsun einsetzt, der für die ersehnte Erleichterung sorgt.

Trotzdem ist es nach Ansicht von Fachleuten wichtiger denn je, das Wohlergehen von Kindern in unterprivilegierten und gefährdeten Ländern zu gewährleisten, da intensive Wettermuster zum Standard werden.

"Wir behaupten immer, dass die Kinder die Welt erben werden, aber was für eine Welt werden sie erben, wenn sie abbrennt?", fragte Joy Reyes, eine Anwältin für Klimagerechtigkeit von den Philippinen.

Die Folgen der durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe verursachten Luftverschmutzung können nicht unterschätzt werden, warnen Klimaexperten. Die Regierungen müssen ihre Energieerzeugungsmethoden grundlegend ändern".

"Die Regierungen haben die Pflicht, saubere Energie und Infrastruktur bereitzustellen. Das sollte nicht den Unternehmen oder Einzelpersonen überlassen werden", betonte Glory Dolphin Hammes, die Geschäftsführerin von IQ Air, einem Forschungsunternehmen, das die weltweite Luftqualität, die Umstände und die Temperaturen akribisch überwacht.

"Saubere Luft, Verhinderung des Klimawandels - das sollte unsere Zukunft sein."

