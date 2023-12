Südkoreas Militär hat einen neuen Feind: Bevölkerungsmathematik

In ständiger Sorge vor Nordkoreas nuklearer Bedrohung und der Bedrohung durch Raketen unterhält Südkorea eine aktive Truppe von etwa einer halben Million Soldaten. Doch bei einer Geburtenrate von nur 0,78 Kindern pro Frau im Laufe des Lebens könnte die Mathematik derzeit Südkoreas größter Feind sein, und Experten zufolge hat das Land keine andere Wahl, als seine Streitkräfte zu verkleinern.

"Bei unserer derzeitigen Geburtenrate ist die Zukunft vorbestimmt. Eine Verkleinerung der Streitkräfte wird unvermeidlich sein", so Choi Byung-ook, Professor für nationale Sicherheit an der Sangmyung-Universität.

Um die derzeitige Truppenstärke aufrechtzuerhalten, müsse das südkoreanische Militär jedes Jahr 200.000 Soldaten rekrutieren oder einberufen, sagte er.

Im Jahr 2022 werden jedoch weniger als 250.000 Babys geboren. Wenn man davon ausgeht, dass das Verhältnis zwischen Männern und Frauen etwa 50:50 beträgt, bedeutet dies, dass in 20 Jahren, wenn diese Kinder das Alter erreicht haben, in das Militär einzutreten, nur etwa 125.000 Männer für die 200.000 benötigten Plätze zur Verfügung stehen werden.

Frauen sind in Südkorea nicht wehrpflichtig, und nach Angaben des Verteidigungsministeriums stellen Frauen als Freiwillige nur 3,6 % des derzeitigen koreanischen Militärs.

Und die jährliche Zahl der Neugeborenen wird nach Angaben von Statistics Korea weiter sinken, auf 220.000 im Jahr 2025 und 160.000 im Jahr 2072.

Vorbereitungen für zwei Jahrzehnte

Während Südkoreas rückläufige Geburtenrate in den letzten Jahren für Schlagzeilen gesorgt hat, ist dies ein Trend, den das Militär kommen sah und auf den es sich vorbereitet hatte.

Anfang der 2000er Jahre beschloss Seoul freiwillig, die Zahl der aktiven Soldaten von 674.000 im Jahr 2006 auf 500.000 im Jahr 2020 zu reduzieren, und zwar unter der Prämisse, dass die Bedrohung durch Nordkorea allmählich abnehmen würde", und eine kleinere, aber elitärere Streitkraft zu fördern, wie es in einem Weißbuch zur Verteidigung von 2022 heißt.

Das südkoreanische Militär hat dieses Ziel erreicht, indem es die Truppenstärke in zwei Jahrzehnten, von 2002 bis 2022, um 27,6 % verringert hat.

Doch die Annahme, dass die Bedrohung durch Nordkorea abnehmen würde, hat sich als falsch erwiesen.

Kim Jong Un, der als drittes Mitglied seiner Familiendynastie in Folge regiert, kam 2011 in Pjöngjang an die Macht. Trotz kurzer Ruhepausen, in denen er mit Südkorea und den Vereinigten Staaten über einen Abbau der Spannungen verhandelte, hat er das nordkoreanische Militär massiv aufgerüstet, insbesondere das Programm für ballistische Raketen.

Nachdem Nordkorea in diesem Jahr seine fünfte ballistische Interkontinentalrakete getestet hatte, warnte Kim, sein Land werde nicht zögern", einen nuklearen Angriff durchzuführen, wenn der Feind mit seinen Atomwaffen provoziere, und bezog sich dabei auf die Stationierung von US-Atomwaffenplattformen in und um die koreanische Halbinsel, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA Anfang des Monats berichtete.

Sollte Kim jedoch über den 38. Breitengrad hinweg angreifen, der Nord- und Südkorea seit dem Waffenstillstand von 1953, der den Koreakrieg beendete, trennt, würde das südkoreanische Militär die größte Verteidigungslast tragen.

Hinwendung zur Technik

Nach Ansicht von Experten muss Südkorea auf die Wissenschaft setzen, um der nordkoreanischen Bedrohung zu begegnen und die Personalkrise in einen technologischen Wandel zu verwandeln.

"Die koreanischen Verteidigungsbehörden verfolgen seit langem die Politik, von einem personalintensiven Militär zu einem technologieorientierten Militär überzugehen", so Chun In-bum, ein ehemaliger Generalleutnant der südkoreanischen Armee.

Im Jahr 2005 gab das südkoreanische Verteidigungsministerium einen Plan heraus, der das Militär bis 2020 zu einer wissenschaftlich-technisch orientierten Streitmacht machen sollte, doch die Fortschritte waren gering.

"Obwohl das Militär versuchte, den Übergang zu vollziehen, gab es keinen Drang dazu, weil Südkoreas Wehrpflichtige ... über genügend Humanressourcen verfügten", so Choi.

Aber Russlands Krieg in der Ukraine hat der Welt gezeigt, dass auf dem modernen Schlachtfeld die bloße Anzahl der Truppen nicht ausreicht. Von den 360.000 Soldaten, aus denen Russlands Bodentruppen vor der Invasion bestanden, darunter Vertragsarbeiter und Wehrpflichtige, hat Moskau nach einer aktuellen Einschätzung des US-Verteidigungsministeriums 315.000 auf dem Schlachtfeld verloren.

Der Einsatz von Drohnen und Hightech-Waffen, die von westlichen Partnern geliefert wurden, hat einen tödlichen Tribut an Moskaus größere Truppenstärke gefordert.

Südkorea legt großen Wert darauf, neue Technologien in seine Kampfeinheiten zu integrieren.

Das Verteidigungsministerium kündigte im vergangenen Jahr den schrittweisen Übergang zu einem KI-gestützten bemannt-unbemannten Kampfsystem (MUM-T) an und führte die TIGER-Brigade der Armee ein - eine so genannte "Zukunftseinheit" -, die bei der Durchführung von Einsätzen sowohl auf Personal als auch auf unbemannte Ausrüstung zurückgreift.

Südkorea hat auch unbemannte militärische Ausrüstung entwickelt, darunter das unbemannte Luftfahrzeug in mittlerer Höhe (MUAV) und das unbemannte Unterwasserfahrzeug (UUV).

Experten sagen: Truppen sind unverzichtbar

Chun, der ehemalige südkoreanische General, sagt jedoch, dass Technologie kein Allheilmittel ist.

Um ein Gebiet zu erobern und zu halten, braucht man beispielsweise Arbeitskräfte. Und es braucht gut ausgebildete und geschulte Menschen, um Systeme der künstlichen Intelligenz (KI) auf dem Schlachtfeld zu betreiben und zu überwachen.

"Es wird nicht ausreichen, egal wie wir es versuchen", sagte Chun über Technologie. "Sie wird helfen, aber sie wird das Problem nicht lösen, dass uns Menschen fehlen."

Sowohl er als auch Choi haben Ideen, wie man aus einer kleineren Streitkraft mehr herausholen kann.

Zum einen könnte man die Wehrpflicht und die daraus resultierende Reservekomponente aushebeln, so Chun.

"Wir müssen unser Mobilisierungssystem umgestalten, damit wir die große Zahl der Reservisten, die wir haben, nutzen können", sagte Chun.

Nachdem südkoreanische Männer ihre 18- bis 21-monatige Wehrpflicht erfüllt haben, werden sie für acht Jahre zu Reservisten. Während dieser Zeit werden sie einmal im Jahr in die ihnen zugewiesenen Einheiten einberufen, um sie an ihre Positionen und Pflichten zu erinnern. Danach müssen sie bis zum Alter von 40 Jahren jedes Jahr an einer Zivilschutzausbildung teilnehmen.

Mit diesem System verfügt Südkorea jetzt über 3,1 Millionen Reservisten.

Die Reservisten müssen jedes Jahr an einer zweitägigen, dreitägigen Schulung teilnehmen.

Ein laufendes Pilotsystem sieht vor, dass eine ausgewählte Anzahl dieser Reservisten 180 Tage im Jahr trainiert, um ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Eine weitere Option ist die Erhöhung der Zahl der Berufsoffiziere - Offiziere, Unteroffiziere und Offiziersanwärter -, die allesamt Freiwillige sind und eine längere Dienstzeit absolvieren, in der sie in der Bedienung moderner Waffen geschult werden, "um eine Lücke in der Kampffähigkeit trotz der Reduzierung der stehenden Truppen zu vermeiden", heißt es in dem Weißbuch von 2022.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums hat das Militär den Anteil der Kader an seiner Gesamtstreitkraft von 31,6 % im Jahr 2017 auf 40,2 % im Jahr 2022 erhöht. Bis 2027 ist ein weiterer Anstieg auf 40,5 % geplant.

Ein Rekrutierungsproblem

Ein Problem bei diesem Plan: Die Bevölkerung nimmt ihn nicht an.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums ist die Zahl der Bewerber für Offiziersposten in den letzten Jahren von rund 30.000 im Jahr 2018 auf 19.000 im Jahr 2022 gesunken.

"Das Militär hat große Schwierigkeiten, hervorragende Berufsanfänger zu gewinnen, die in 10 oder 20 Jahren ein hervorragendes Offizierskorps bilden würden", sagte Choi und wies darauf hin, dass unzureichende finanzielle und soziale Leistungen für Kader der Hauptgrund für die sinkenden Bewerberzahlen sind.

Und wie sieht es mit der Hinwendung zu Frauen aus, selbst in einem Militär mit Wehrpflicht?

In Israel gibt es eine Wehrpflicht, und nach Angaben des Jüdischen Frauenarchivs sind 40 % der Wehrpflichtigen Frauen. In den US-amerikanischen und kanadischen Streitkräften, die ausschließlich aus Freiwilligen bestehen, sind mehr als 16 % der Soldaten Frauen.

Choi sagte, die Einberufung von Frauen könne das Problem Südkoreas lösen, doch gebe es in der traditionell patriarchalischen koreanischen Gesellschaft zu viele Hindernisse dafür. Und selbst wenn diese Hindernisse überwunden würden, könnte es einfach zu teuer werden.

"Es gibt verschiedene komplexe Faktoren wie soziale Kosten und Frauen, die Kinder bekommen. Ich denke also, dass die Kosten [in der Not] viel höher wären als der tatsächliche Gewinn", sagte er.

Chun hält es jedoch für machbar, Frauen als Freiwillige zu gewinnen, wenn die Bezahlung attraktiv genug ist.

"Wenn ein Löter 2.000 Dollar [pro Monat] bekommt, ist das ein legitimer Job. Eine Frau würde also sagen: Gut, ich möchte diesen Job für 2.000 Dollar machen können. Denn für die gleiche Arbeit würde sie in der Außenwelt wahrscheinlich 1.500 Dollar bekommen", sagte er.

Das Verteidigungsministerium seinerseits sagt, dass die Erhöhung der Zahl der Frauen, die dienen, eine Möglichkeit neben anderen Ideen ist.

Es gibt jedoch keine Zeitvorgaben für Änderungen, und Zeit ist etwas, wovon Südkorea nicht viel hat.

Anfang dieses Monats meldete das koreanische Statistikamt, dass die rekordverdächtig niedrige Geburtenrate in den nächsten zwei Jahren noch weiter sinken wird, und zwar auf 0,65 Geburten pro Frau im Jahr 2025.

Brad Lendon von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

