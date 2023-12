Südafrika verklagt Israel vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes im Gaza-Krieg

Südafrika wirft Israel in seinem Antrag vor, "gegen seine Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention" zu verstoßen, und argumentiert, dass "Handlungen und Unterlassungen Israels ... völkermörderischen Charakter haben, da sie mit der erforderlichen spezifischen Absicht begangen werden, ... die Palästinenser in Gaza zu vernichten", so der IGH.

Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums wurden seit dem 7. Oktober mehr als 21.507 Menschen in Gaza getötet. Unter den Toten sind nach Angaben des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge mindestens 308 Menschen, die in Unterkünften der Vereinten Nationen untergebracht waren.

Israel wies die Forderungen und den Antrag Südafrikas an den Weltgerichtshof zurück und erklärte über sein Außenministerium, dass Südafrika "zur Zerstörung des Staates Israel aufruft" und dass seine "Forderung sowohl einer sachlichen als auch einer rechtlichen Grundlage entbehrt".

"Israel ist dem Völkerrecht verpflichtet und handelt in Übereinstimmung mit diesem und richtet seine militärischen Anstrengungen nur gegen die Terrororganisation Hamas und die anderen terroristischen Organisationen, die mit der Hamas zusammenarbeiten", hieß es in der Erklärung und fügte hinzu, dass es "alle Anstrengungen unternommen hat, um den Schaden für Unbeteiligte zu begrenzen und humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu lassen".

Israels Luftangriffe und die Bodeninvasion im Gazastreifen als Reaktion auf die tödlichen Terroranschläge und Entführungen der Hamas am 7. Oktober haben in dem dicht besiedelten Küstenstreifen große Verwüstungen angerichtet und einen Aufschrei von Hilfsorganisationen und der internationalen Gemeinschaft ausgelöst.

US-Präsident Joe Biden sagte Anfang des Monats, dass Israel im Gazastreifen "wahllos bombardiert". Nach Einschätzung von US-Geheimdiensten handelt es sich bei fast der Hälfte der Luft-Boden-Munition, die Israel in seinem Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen eingesetzt hat, um ungelenkte Bomben, so genannte "dumb bombs". Ungelenkte Munition ist in der Regel weniger präzise und kann eine größere Gefahr für die Zivilbevölkerung darstellen.

Viele der im Gazastreifen eingesetzten Bomben waren zudem massiv und konnten Menschen in einer Entfernung von mehr als 1.000 Fuß töten oder verletzen, wie eine Analyse von CNN und dem Unternehmen für künstliche Intelligenz Synthetaic ergab. Befürworter der israelischen Kampagne im Gazastreifen argumentieren, dass solche schweren Bomben als Bunkersprenger fungieren und dazu beitragen, die unterirdische Tunnelinfrastruktur der Hamas zu zerstören. Allerdings werden solche Bomben von westlichen Streitkräften normalerweise nur sparsam eingesetzt, sagen Experten. Das humanitäre Völkerrecht verbietet wahllose Bombardierungen.

Das israelische Militär teilte am Freitag mit, dass es seine Operationen im südlichen Gazastreifen ausweitet, wo die Zivilbevölkerung des Gazastreifens zuvor aufgefordert worden war, Zuflucht zu suchen. Es behauptete auch, ein Tunnelnetz und eine der "Versteckwohnungen" des Hamas-Führers Yahya Sinwar zerstört zu haben. CNN kann die Behauptungen der IDF nicht unabhängig verifizieren.

"Südafrika ist zutiefst besorgt über die Notlage der Zivilisten, die von den gegenwärtigen israelischen Angriffen auf den Gazastreifen betroffen sind, die auf die wahllose Anwendung von Gewalt und die gewaltsame Vertreibung der Bewohner zurückzuführen sind", hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung des südafrikanischen Ministeriums für internationale Beziehungen und Zusammenarbeit.

"Darüber hinaus gibt es anhaltende Berichte über internationale Verbrechen wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen sowie Berichte, dass Handlungen, die den Schwellenwert von Völkermord oder damit zusammenhängenden Verbrechen im Sinne der Konvention von 1948 über die Verhütung und Bestrafung von Völkermord erfüllen, im Zusammenhang mit den anhaltenden Massakern in Gaza begangen wurden und möglicherweise immer noch begangen werden", heißt es.

"Als Vertragsstaat der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes ist Südafrika vertraglich verpflichtet, Völkermord zu verhindern."

Südafrika und Israel sind beide Vertragsparteien der Völkermordkonvention, so der IGH, der auch als Weltgerichtshof bekannt ist und das wichtigste Rechtsorgan der Vereinten Nationen darstellt.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com