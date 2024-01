Abdullah Shihipar

Stellungnahme: Der skrupellose Schritt vieler Krankenhäuser

Es steht außer Frage, dass Masken lästig sind und die Kosten der Krankenhäuser in die Höhe treiben, aber das rechtfertigt in keiner Weise die Verabschiedung von Maßnahmen, die genau die Bevölkerungsgruppen gefährden könnten, denen die Gesundheitszentren eigentlich dienen sollen. Diejenigen, bei denen das Risiko einer schweren Erkrankung und des Todes durch Covid am höchsten ist, sind auch diejenigen, die im Allgemeinen am meisten Zugang zur Gesundheitsversorgung benötigen.

Und auch wenn die Zahl der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle durch Covid geringer sein mag, könnten Krankenhäuser für viele immer noch ein Risiko darstellen, da sie Orte sind, an denen sich kranke Menschen versammeln - und diejenigen, die dorthin kommen, haben oft keine Möglichkeit, die Behandlung auszulassen, um sich zu schützen, damit sich ihr Gesundheitszustand nicht durch etwas anderes verschlechtert.

Krankenhäuser, die die Masken abschaffen, ziehen die falsche Lehre aus dem Kampf gegen Covid: Unser Erfolg bedeutet nicht, dass wir alle Maßnahmen abschaffen können, die die Schwachen geschützt haben, sondern dass wir neue Instrumente für die Erhaltung der Gesundheit gefunden haben. Masken sind eines davon, und sie helfen nicht nur gegen Covid, sondern auch gegen andere Atemwegserkrankungen wie die Grippe, für die immungeschwächte Gruppen ebenfalls ein hohes Risiko haben.

Krankenhausinfektionen sind in den Vereinigten Staaten seit langem ein Problem - nach Angaben der US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (Centers for Disease Control and Prevention) erleidet mindestens einer von 31 Patienten mindestens eine Infektion in einer Einrichtung des Gesundheitswesens. Dies entspricht etwa 1,7 Millionen infizierten Patienten und 98.000 Todesfällen pro Jahr und führt zu zusätzlichen Gesundheitskosten in Höhe von mindestens 28,4 Milliarden Dollar.

Wir sollten versuchen, diese Zahlen zu verringern, nicht sie noch zu erhöhen. Und auf andere Weise versuchen Krankenhäuser, genau das zu tun, z. B. durch häufiges Händewaschen, das Sammeln von Daten über Infektionen und die Aufrechterhaltung einer hygienischen Einrichtung. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation können durch Händewaschen beispielsweise 50 % der vermeidbaren Infektionen bei der Gesundheitsversorgung verhindert werden.

Covid kann auch eine im Krankenhaus erworbene Infektion sein - und wenn dies der Fall ist, kann sie eine größere Gefahr darstellen als anderswo. Wissenschaftler aus dem Vereinigten Königreich berichteten in der Fachzeitschrift Frontiers in Immunology, dass zwischen Januar 2020 und September 2021 das Sterberisiko für diejenigen, die sich im Krankenhaus mit Covid infiziert hatten, 1,3-mal höher war als für diejenigen, die sich in der Gemeinde angesteckt hatten, da in dieser Gruppe besonders viele Krebs- und Transplantationspatienten lebten.

Auch nach der Einführung von Impfstoffen bleibt das von Covid ausgehende Risiko bestehen. Eine Studie während der Omicron-Welle im Vereinigten Königreich ergab, dass 5,4 % der Patienten, die sich im Krankenhaus mit Covid infizierten, an dem Virus starben oder dass es zu ihrer Todesursache beitrug. Dieses Risiko besteht zweifellos weiterhin, da Impfungen bei bestimmten Krebspatienten und anderen immungeschwächten Menschen nicht immer die gleiche Immunität erzeugen können, die Impfstoffe anderen Menschen verleihen.

Die Zahlen könnten sogar noch schlechter sein, da diese Daten größtenteils zu einer Zeit erhoben wurden, als es noch Maskierungs- und andere Vorsichtsmaßnahmen gab. Dies zeigt zwar, dass die Maskierung nicht alle Infektionen verhindern kann, aber ohne sie kann es noch schlimmer werden.

Während der ersten Omicron-Welle meldete das Brigham and Women's Hospital in Boston einen Anstieg der im Krankenhaus erworbenen Covid-Fälle. Obwohl eine Maskenpflicht bestand, gingen die Fälle drastisch zurück, nachdem das Personal in den betroffenen Abteilungen verpflichtet wurde, die wirksameren N95-Masken zu tragen, und die Patienten täglich getestet wurden - nach Einführung der Änderungen traten in keiner der betroffenen Abteilungen neue Fälle auf.

In ähnlicher Weise ergab eine Studie im Vereinigten Königreich, dass die Verwendung von Atemschutzmasken während der Delta-Welle mit einer Verringerung der Wahrscheinlichkeit einer im Krankenhaus erworbenen Covid-Infektion um 33 % und während der Alpha-Welle um 21 % verbunden war. In Anbetracht dessen sollten Krankenhäuser Patienten und Personal kostenlos N95-Masken zur Verfügung stellen.

Angesichts der Tatsache, dass Covid im letzten Jahr eine der häufigsten Todesursachen in den Vereinigten Staaten war (die Statistiken für 2023 liegen noch nicht vor) und die große Mehrheit der Menschen, die sterben, ältere, immungeschwächte oder anderweitig gefährdete Menschen sind, scheint das Tragen von Masken im Gesundheitswesen, um auch nur eine Handvoll Todesfälle zu verhindern, ein guter und notwendiger Kompromiss zu sein (stillschweigend anerkannt von den vielen Krankenhäusern, die die Maskenpflicht an Orten mit besonders gefährdeten Patienten, wie Notaufnahmen und Krebskliniken, beibehalten haben).

Zweifellos gibt es Menschen, insbesondere Mitarbeiter, die lange Schichten arbeiten, die Masken als unangenehm empfinden, insbesondere nach drei Jahren. Die leitende Krankenschwester von Nebraska Medicine beispielsweise erklärte gegenüber dem Wall Street Journal, dass die Beibehaltung der Vorschrift nicht "gut fürs Geschäft" wäre, da sie von Patienten unter Druck gesetzt wurde, die Vorschrift aufzuheben, nachdem andere Einrichtungen ihre Vorschrift aufgehoben hatten.

Daher drängt die People's CDC, eine Interessengruppe, die das Bewusstsein für die Pandemie schärfen und die Politik ändern will, die Centers for Medicare and Medicaid Services, Covid in ihr Hospital-Acquired Condition Reduction Program (Programm zur Verringerung von im Krankenhaus erworbenen Erkrankungen) aufzunehmen, das die Mittel kürzt, wenn Krankenhäuser die Präventionsstandards nicht angemessen einhalten. Dies würde dazu beitragen, dass in allen Krankenhäusern eine Maskierung erwartet wird.

Selbst wenn die Pandemie weiter zurückgeht, sollten Masken in medizinischen Einrichtungen weiterhin empfohlen, wenn nicht sogar vorgeschrieben werden. In den späten 1800er Jahren wurde das Händewaschen eingeführt, um die Verbreitung von Bakterien und Viren zu verhindern. Nach der AIDS-Krise in den 1980er Jahren begannen die Mitarbeiter des Gesundheitswesens, außerhalb des Operationssaals Handschuhe zu tragen, um Patienten und Personal zu schützen. Der Covid hat uns gelehrt, dass wir jetzt in größerem Umfang Masken verwenden sollten.

Niemand möchte ins Krankenhaus gehen und dort mit einer neuen Krankheit wieder herauskommen - also sollten wir uns maskieren, wenn wir dort sind.

