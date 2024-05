Stärkere Regenfälle vorhergesagt, da die Zahl der Flutopfer in Brasilien auf 107 steigt

Schwere Regenfälle und Überschwemmungen haben im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul mehr als 100 Menschenleben gefordert, wie die Zivilschutzbehörde des Landes mitteilte. Von der Katastrophe sind rund 1,5 Millionen Menschen betroffen, über 370 wurden verletzt und rund 164 000 vertrieben. Die Behörden haben die Menschen, die aus den Fluten gerettet wurden, davor gewarnt, nach Hause zurückzukehren, da anhaltende Regenfälle vorhergesagt werden.

Vom 26. bis zum 28. dieses Monats werden sintflutartige Regenfälle für den Osten und das Zentrum von Rio Grande do Sul vorhergesagt, wobei in bestimmten Gebieten etwa 100 mm Regen zu erwarten sind.

"Es ist wichtig zu erwähnen, dass die vorhergesagten Regenfälle möglicherweise weitere Unruhen in den bereits in der Vergangenheit betroffenen Regionen verursachen könnten", warnte das INMET.

Die jüngsten Regenfälle, die das Gebiet überschwemmten, wurden mit El Niño in Verbindung gebracht, einem natürlichen Klimaereignis, das das Wasser im Pazifik erwärmt und häufig zu starken Regenfällen im Süden Brasiliens führt. Die vom Menschen verursachte globale Erwärmung, vor allem durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe, hat die Wetterextreme in der Region verschlimmert.

Angesichts der durch die Stürme verursachten Zerstörungen kündigte der CEO von SpaceX, Elon Musk, auf Twitter an, dass Starlink 1.000 Internet-Terminals an die Einsatzkräfte in dem betroffenen Gebiet verteilen werde.

Auch das benachbarte Uruguay blieb von den Unwettern nicht verschont: 1.347 Menschen wurden aufgrund von Überschwemmungen vertrieben und Tausende weitere verloren laut dem nationalen Notfallsystem den Zugang zu Strom.

