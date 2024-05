Standpunkt: Die Herausforderung des Weltraummülls und mögliche Lösungen

Dieses Ereignis unterstreicht die dringende Notwendigkeit eines deutlichen Wandels hin zu umweltfreundlichen Praktiken in der Raumfahrt.

Bei dem Gegenstand, der den Haushalt Otero traf, handelte es sich nicht nur um ein zufälliges Trümmerstück, sondern um ein Überbleibsel einer entsorgten, ursprünglich mehrere Tonnen schweren Batteriepalette, die auf der Internationalen Raumstation (ISS) eingesetzt worden war. Die Batteriepalette wurde im Jahr 2021 von der ISS abgeworfen und sollte beim Wiedereintritt in die Atmosphäre verglühen. Das Smartphone-große Fragment, das am 8. März mit der Otero-Residenz kollidierte, überlebte jedoch und trug die Last unserer kurzsichtigen Herangehensweise an die Weltraumforschung. Unser "straight-through"-Modell - bei dem Satelliten wie Einwegplastik verschickt und weggeworfen werden - führt zu einer zunehmenden Gefährdung durch Weltraummüll.

Die Befürworter einer Kreislaufwirtschaft im Weltraum schlagen eine Abkehr von diesem verschwenderischen Paradigma vor. Ähnlich wie bei der Verwendung wiederverwendbarer Materialien auf der Erde bedeutet der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft im Weltraum, dass bei der Entwicklung von Weltraumsystemen auf Wiederverwendung, Renovierung und Wiederverwertbarkeit geachtet wird. Satelliten sollten so konstruiert werden, dass sie länger halten und aktualisiert und verbessert werden können, anstatt nach einem einzigen Einsatz ausrangiert zu werden.

Wir schicken unsere Fahrzeuge nicht auf den Schrottplatz, wenn sie kaputt sind. Wir reparieren sie, und für die Fahrzeuge, die nicht mehr zu reparieren sind, werden viele Teile aufgearbeitet und für andere Fahrzeuge wiederverwendet. Da alle Satelliten Wegwerfsatelliten sind, müssen wir, wenn sie sterben, etwas anderes starten, und der tote Satellit verbraucht auf unbestimmte Zeit die Kapazität der Umlaufbahn (das Volumen, das sicher in der Umlaufbahn sein kann, ähnlich wie die Kapazität einer Autobahn). Er wird für Jahre, Jahrzehnte oder sogar länger zu einer Gefahr für die Sicherheit anderer Weltraumobjekte.

Anstatt defekte Satelliten ziellos in der Umlaufbahn treiben zu lassen oder unvorhersehbar auf die Erde zu stürzen, müssen wir Methoden des kontrollierten Wiedereintritts anwenden. Das bedeutet, den Satelliten methodisch in der Atmosphäre verglühen zu lassen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die dabei entstehenden Partikel ihn nicht verschmutzen. Dazu müssen wir Forschung und Technik nutzen, um die besten Materialien und Konstruktionen für Satelliten zu finden. Dies würde gewährleisten, dass die Objekte sicher verglühen, wodurch die Gefahr, dass Trümmer unser Land und unsere Gewässer beeinflussen, verringert wird, während gleichzeitig die Atmosphäre nicht verschmutzt wird.

Ich bin nicht der Einzige, der nach himmlischer Verantwortung strebt. Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) hat sich als Vorreiterin bei der Förderung einer Kreislaufwirtschaft im Weltraum erwiesen. Die ESA hat ein mutiges Versprechen abgegeben, die Grundsätze der Kreislaufwirtschaft in ihre Weltraummissionen und -operationen einzubeziehen. Diese strategische Initiative umfasst die Konstruktion von Raumfahrzeugen im Hinblick auf ihre Wiederverwendbarkeit, die Erforschung bahnbrechender Recycling-Techniken für Weltraum-Hardware und die Priorisierung verantwortungsvoller Abbruchverfahren durch kontrollierten Wiedereintritt oder Orbitalmanöver.

Durch die Umsetzung der Grundsätze der Kreislaufwirtschaft möchte die ESA den Weltraumschrott verringern, die Missionskosten senken und eine nachhaltigere - und letztendlich lebensfähigere - Zukunft der Weltraumforschung einleiten.

Als führendes Unternehmen in der Weltraumforschung spielt auch die NASA eine entscheidende Rolle bei der Förderung wiederverwendbarer und recycelbarer Raumfahrtsysteme. Die wissenschaftlichen und technologischen Fähigkeiten der Behörde können zu inspirierenden Lösungen führen, die den Abfall minimieren und die Nachhaltigkeit von Weltraummissionen maximieren.

Die NASA ist kein Neuling, wenn es darum geht, Innovationen voranzutreiben. Ein Beispiel für die Fähigkeit der NASA, in kritischen Situationen Innovationen anzuführen, ist die Entwicklung des Space-Shuttle-Programms. Das Space Shuttle mit seinem wiederverwendbaren Orbiter und seinen Feststoffraketen stellte einen bedeutenden Sprung in der Raumfahrttechnologie dar. Durch die Entwicklung eines Raumfahrzeugs, das gestartet, zur Erde zurückgebracht und wieder ausgesetzt werden konnte, zeigte die NASA die Machbarkeit und die Vorteile wiederverwendbarer Raumfahrtsysteme.

Abgesehen von den Trägerraketen war die NASA ein Vorreiter bei der Entwicklung innovativer Technologien für die Ressourcennutzung und Nachhaltigkeit im Weltraum. Aufgaben wie das Artemis-Programm, das Menschen nachhaltig auf den Mond zurückbringen soll, beinhalten die Entwicklung von Technologien für die In-situ-Ressourcennutzung (ISRU) und die Herstellung von Aufenthaltsstrukturen aus nahe gelegenen Materialien.

Der Vorfall in Neapel ist ein Weckruf - ein Aufruf zum Handeln, der Innovation, Einigkeit und einen verantwortungsvollen Umgang mit unserer kosmischen Umwelt fordert. Nutzen wir diesen kritischen Moment, um unsere Verbindung mit dem Weltraum neu zu definieren - eine Verbindung, die auf den Grundsätzen der Erhaltung, der Verantwortung und der Verehrung für die ehrfurchtgebietenden Wunder, die unser Universum bevölkern, beruht.

Quelle: edition.cnn.com