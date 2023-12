Separatistenführer erklären Befehl zur Auflösung Berg-Karabachs für ungültig

Die Erklärung kommt nur wenige Tage vor der am 1. Januar 2024 angekündigten Auflösung Berg-Karabachs. Am 28. September kündigte Shahramanyan unter militärischem Druck Aserbaidschans am Neujahrstag den Zerfall der Kaukasusregion an.

Das Büro von Shahramanyan teilte AFP am Freitag mit, dass es sich bei dem Dekret um ein „unbeschriebenes Blatt“ handele. „Kein Dokument kann zum Zerfall einer durch den Willen des Volkes gegründeten Republik führen.“

Seit Aserbaidschan im September eine groß angelegte Militäroffensive gestartet hat, hat Shahramanyan tatsächlich keine Macht mehr über den Kaukasus.Aserbaidschan startete die Hauptoperation am 19. September. Nur einen Tag später mussten sich pro-armenische Militante in der Region geschlagen geben.

Berg-Karabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, doch bis September lebten dort überwiegend Armenier. Fast alle der 120.000 ehemaligen armenischen Einwohner der Region sind inzwischen nach Armenien geflohen.

Berg-Karabach erklärte 1991 nach einem Referendum seine Unabhängigkeit. Dies wurde von der internationalen Gemeinschaft nicht anerkannt und stieß auf Widerstand der ethnischen Minderheit Aserbaidschans. Die ehemaligen Sowjetrepubliken Aserbaidschan und Armenien streiten um die Region Berg-Karabach und haben seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion mehrere Kriege geführt.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de