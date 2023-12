Russland startet nach offiziellen Angaben eine Welle tödlicher Luftangriffe in der Ukraine

Die nächtlichen Angriffe erfolgten nur wenige Tage, nachdem die Ukraine am Dienstag einen Panzer der russischen Marine auf der Krim besch ossen und damit der Moskauer Schwarzmeerflotte einen schweren Schlag versetzt hatte.

Doch fast zwei Jahre nach dem unprovozierten Einmarsch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in die Ukraine im Februar 2022 sieht sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij mit einer weitgehend ins Stocken geratenen Gegenoffensive konfrontiert, und die Zukunft der westlichen Militärhilfe ist fraglich.

Die Anschläge vom Freitag waren offenbar landesweit, denn es wurden Explosionen in der Hauptstadt Kiew, in der nordöstlichen Region Sumy, in Charkiw und Dnipro im Osten sowie in der westlichen Provinz Lwiw gemeldet.

Die Zahl der Opfer und das Ausmaß der Schäden waren am frühen Freitag noch unklar.

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Shmyhal bezeichnete die Angriffe als "massiven russischen Luftangriff auf die Ukraine", der "auf soziale und kritische Infrastruktur" abziele.

"Es gibt Verletzte und Tote. Unser Beileid an die Familien und Freunde", sagte Shmyhal am Freitag in einem Telegrammpost.

"Die ukrainischen Luftabwehrkräfte haben wieder einmal ein hohes Maß an Professionalität bewiesen. Die meisten Luftziele wurden abgeschossen. Wir danken den Soldaten, dass sie Leben gerettet haben."

Auch das ukrainische Gesundheitsministerium meldete nach den Angriffen zahlreiche Verletzte in der Ukraine.

Der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Andriy Yermak, rief zur Unterstützung seines Landes im Kampf gegen die russischen Luftangriffe auf.

"Ein massiver terroristischer Angriff, Raketen fliegen wieder auf unsere Städte, und Zivilisten werden ins Visier genommen", sagte Jermak am Freitag in einem Telegrammpost.

"Die Ukraine braucht Unterstützung. Wir werden noch stärker sein, wir tun alles, um unseren Luftschutzschild zu stärken. Aber die Welt muss sehen, dass wir mehr Unterstützung und Stärke brauchen, um diesen Terror zu stoppen."

Bomber in der Luft

Die ukrainische Luftwaffe meldete den Abflug von 9 strategischen Bombern des Typs Tu-95MS vom Flugplatz 'Olenya' in der Region Murmansk in Russland.

Der Tu-95-Bomber ist eine Hauptstütze der russischen Luftangriffe auf die Ukraine und kann Marschflugkörper gegen das Nachbarland außerhalb der Reichweite der meisten Luftabwehrsysteme abschießen.

In Kiew warnten die Behörden die Einwohner, sich in Sicherheit zu bringen, da in dem Gebiet eine "Drohnenbedrohung" festgestellt worden war, womit Drohnen gemeint waren.

Der Bürgermeister von Kiew, Vitaliy Klitschko, sagte, dass mindestens sieben Menschen nach den Angriffen ins Krankenhaus eingeliefert worden seien. Die Züge wurden angehalten, da ein Gebäude in der U-Bahn-Station Lukianivska im Zentrum von Kiew beschädigt wurde, die auch als Schutzraum dient, fügte Klitschko hinzu.

Nachdem ein Lagerhaus im Podilskyi-Bezirk der Hauptstadtregion in Brand geraten war, gab der Leiter der Kiewer Militärverwaltung, Serhiy Popko, in einem Telegrammposting bekannt, dass es viele Verletzte gebe und die Suche nach Opfern im Gange sei.

Weniger als 40 Kilometer von der nordöstlichen Grenze des Landes zu Russland entfernt, waren in der Stadt Charkiw mindestens sechs Explosionen zu hören, so der Bürgermeister Ihor Terechow. In einer Meldung vom Freitag beschrieb er die Stadt als "unter massivem Raketenbeschuss" stehend.

Nach Angaben von Oleh Syniehubov, dem Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw, wurde mindestens eine Person getötet und acht verletzt.

Die Raketenangriffe hätten auch eine medizinische Einrichtung, Lagerhäuser und andere zivile Infrastrukturen beschädigt, so Syniehubov in einem Telegramm-Update.

In Sumy waren am Donnerstagabend Ortszeit zahlreiche Explosionen zu hören, nachdem die Russen "die Grenzgebiete und Siedlungen" beschossen hatten, wie die Verwaltung der Region mitteilte.

In Lemberg (Lviv), das an Polen grenzt, wurden Explosionen registriert, als die Luftabwehr russische Drohnen abfing, sagte Maksym Kozytskyi, Leiter der regionalen Militärverwaltung in Lemberg, am frühen Freitag.

Ein Wohnhaus sei getroffen worden und habe Feuer gefangen, sagte der Bürgermeister von Lviv, Andriy Sadovyi, am Freitag auf Telegram.

Die weitreichenden Angriffe vom Freitag folgten auf 53 russische Angriffe in der Ostukraine am Donnerstag, wie der ukrainische Generalstab auf Telegram mitteilte.

Russland habe Dutzende von Luftangriffen geflogen, bei denen Zivilisten verwundet und zivile Infrastrukturen zerstört worden seien, hieß es in dem Beitrag.

Quelle: edition.cnn.com