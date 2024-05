Russland begeht den Tag des Sieges inmitten interner Streitigkeiten unter Putins Herrschaft.

Die diesjährige Militärparade auf dem Roten Platz mit etwa 9.000 Teilnehmern, darunter 1.000, die an Russlands "spezieller Militäroperation" oder dem Einmarsch in die Ukraine beteiligt sind, hatte etwas Vertrautes. Eröffnet wurde sie mit einem T-34-Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg, der den sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland symbolisiert. Der 9. Mai ist nicht nur ein Tag des Gedenkens an die mehr als 25 Millionen sowjetischen Soldaten und Zivilisten, die im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind, sondern auch ein Tag tiefer Trauer: Viele nehmen an Märschen der "Unsterblichen Regimenter" teil und zeigen Fotos von Angehörigen, die im Krieg gedient haben. Präsident Putin legt traditionell Blumen am Grabmal des Unbekannten Soldaten nieder.

Nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine wurde der Umfang der Parade verringert. Letztes Jahr wurde der Vorbeiflug von Militärflugzeugen gestrichen, und in diesem Jahr war nur ein T-34-Museumsstück zu sehen. Die Prioritäten an der Front scheinen Vorrang vor der Zeremonie zu haben.

Wie immer verglich Putin den Krieg in der Ukraine mit dem Großen Vaterländischen Krieg und stellte die Rolle Russlands als Kampf gegen den "Neonazismus" in der Ukraine falsch dar. Die Lage sieht für Russland besser aus als vor einem Jahr, und Putin forderte die Russen dennoch auf, mehr Opfer für den Konflikt zu bringen.

Er erklärte: "Russland erlebt derzeit eine herausfordernde, transformative Periode".

Am Tag des Sieges lobte er die Bemühungen der Soldaten an der Front: "Wir feiern den Tag des Sieges im Zusammenhang mit der besonderen Militäroperation. Alle ihre Teilnehmer - die an der Front, an der Kampflinie - sind unsere Helden. Wir ehren Ihre Standhaftigkeit und Selbstlosigkeit, Ihre Hingabe. Ganz Russland ist mit Ihnen!"

Im Hintergrund wird ein Bestechungsskandal des Verteidigungsministeriums aufgedeckt. Timur Iwanow, ein ehemaliger stellvertretender Verteidigungsminister, wurde festgenommen, weil er angeblich eine beträchtliche Bestechungssumme angenommen hatte. Die Ermittlungen wurden ausgeweitet und zwei Geschäftsleute, die mit dem Fall in Verbindung stehen, wurden festgenommen. Iwanow streitet die Vorwürfe ab und erklärt, er sei bereit, detaillierte Informationen zu liefern, um seine Unschuld zu beweisen. Verteidigungsminister Sergej Schoigu, Iwanows früherer Chef, nahm an der Parade teil, begutachtete die Truppen und erstattete Putin Bericht.

Die Verhaftung von Schoigus Schützling wirft Fragen über Elitenkonflikte innerhalb der Regierung auf. Gleichzeitig wirft der Skandal ein Schlaglicht auf die angeblich weit verbreitete Korruption im russischen Militär.

Als Leiter der Bauabteilung des Verteidigungsministeriums beaufsichtigte Iwanow Projekte wie den Ausbau von Mariupol. Der Wiederaufbau der vorzeigbaren Wohnkomplexe von Mariupol war ein Höhepunkt der russischen Propaganda. Putin besuchte im vergangenen Frühjahr sogar das besetzte Mariupol im Rahmen einer Propagandakampagne.

Eine Untersuchung der Financial Times warf Fragen über die Qualität der Wiederaufbauarbeiten in Mariupol auf, die so interpretiert wurden, dass Gelder von Bauunternehmen, die Regierungsaufträge erhalten hatten, missbraucht wurden.

Iwanow ist wegen seiner Beteiligung am Krieg in der Ukraine von den USA und der EU mit Sanktionen belegt worden. Sein Ex-Partner lebt in einer Pariser Luxuswohnung und fährt in Courchevel Ski, was die Anti-Korruptions-Stiftung von Nawalny auf den Plan gerufen hat.

Russlands politische Opposition, die von Putin gebändigt wurde, leidet unter dem kürzlichen Verlust ihres Anführers, Alexej Nawalny. Dennoch setzt Navalnys Organisation ihre Untersuchung der Korruption in Putins Russland fort. Vor kurzem veröffentlichte sie die Dokumentarserie "Die Verräter", in der Putins Ursprünge vor dem Hintergrund des chaotischen Russlands der 1990er Jahre, in dem die Korruption ihren Anfang nahm, nachgezeichnet werden.

Dies ist jedoch nicht die Darstellung, die Putin am Tag des Sieges projiziert. Sieht man von den erheblichen Verlusten an Menschen und Ressourcen in der Ukraine ab, so haben die Verteidigungsausgaben die russische Wirtschaft angekurbelt und Putins Technokraten in die Lage versetzt, sie trotz internationaler Sanktionen zu verwalten und erfolgreich zu einem BIP-Wachstum zurückzuführen.

Die berüchtigte wirtschaftliche Effizienz und die Korruption in Russland haben sich seit den Tagen der Olympischen Spiele 2014 in Sotschi nicht wesentlich verbessert. Diese Ereignisse werden oft mit Korruptions- und Vetternwirtschaftsvorwürfen in Verbindung gebracht, insbesondere bei der Vergabe von Aufträgen. In Putins Kriegswirtschaft hat das Wohlergehen der Durchschnittsrussen keine Priorität.

Aus dieser Perspektive bekam die diesjährige Feier zum Tag des Sieges in Moskau eine ganz neue Bedeutung. Sie bot die Gelegenheit, ein modernes Russland zu präsentieren, das sich von dem der 90er Jahre völlig unterscheidet - stolz, militärisch stark und entschlossen, nach vorne zu blicken. In typischer Manier leitete Putin, der seit über 25 Jahren an der Macht ist, die gesamte Veranstaltung und warb für seinen Patriotismus, seinen Stolz auf die Opferbereitschaft und seine Liebe zum Vaterland.

In Russland kommt der Kontinuität eine besondere Bedeutung zu.

