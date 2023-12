Retter: Schütze tötet zehn bei Anschlag auf Prager Universität

Nach Angaben von Rettern wurden am Donnerstag bei einer Schießerei in einem Universitätsgebäude in Prag zehn Menschen getötet. Nach Angaben des Prager Rettungsdienstes verletzte der Schütze etwa drei Dutzend Menschen, bevor er von der Polizei erschossen wurde. „Derzeit liegen am Unfallort elf...