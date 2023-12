Putins Wahlplan und Nawalnys Verschwinden. Russischer Ex-Minister sagt, es sei kein Zufall

Nach Angaben von Nawalnys Team wird der prominente Politiker nun seit 17 Tagen vermisst, sein aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt.

"Heute sollte Alexey zwei Prozesse führen. Er wurde wieder nicht zu den Sitzungen gebracht. Nawalny war noch nie so lange untergetaucht", so Nawalnys Team in einem Telegrammpost.

Die beispiellose Dauer von Nawalnys Abwesenheit von der Öffentlichkeit hat Sorgen um sein Wohlergehen und seine Sicherheit ausgelöst.

Nawalnys Helfer haben erneut um Informationen gebeten und eine Belohnung in Kryptowährung für vollständige und zuverlässige Informationen über seinen aktuellen Aufenthaltsort oder Status ausgesetzt.

Auf die wiederholte Frage nach Nawalnys Abwesenheit in der vergangenen Woche erklärte der Kreml gegenüber Reportern, er habe "weder die Absicht noch die Möglichkeit, das Schicksal der Gefangenen und den Verlauf ihres Aufenthalts in den entsprechenden Einrichtungen zu überwachen."

Kein Zufall

Wladimir Milow, ein ehemaliger stellvertretender russischer Energieminister und jetziger Berater Nawalnys, erklärte gegenüber Richard Quest von CNN, dass der Zeitpunkt von Nawalnys Verschwinden "kein Zufall" sei und verwies auf die Ankündigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, bei den russischen Wahlen im März 2024 erneut zu kandidieren - ein Schritt, der ihn bis mindestens 2030 an der Macht halten könnte.

"Ich denke, das ist eine bewusste Taktik. Es ist kein Zufall, dass Nawalny genau zu dem Zeitpunkt verschwand, als die so genannten Scheinpräsidentschaftswahlen angekündigt wurden und Putin ankündigte, dass er erneut kandidieren werde", sagte Milow.

"Putin will wirklich zeigen, dass er für eine weitere Amtszeit in den Kreml einziehen will, und zwar durch Einschüchterung, durch Repression, durch Druck auf die Gesellschaft, und das ist eindeutig eine Erpressung aller oppositionellen Kräfte", fügte Milow hinzu.

Vor dem Interview wandte sich CNN am Freitag an den russischen Strafvollzugsdienst und bat um Informationen über den Aufenthaltsort von Nawalny.

Milov sagte Quest am Freitag, dass trotz seiner Bemühungen, Nawalnys Aufenthaltsort ausfindig zu machen, "es bisher keine Antwort gibt".

Milov sagte, seine Kollegen müssten formelle und schriftliche Anfragen an Haftanstalten in Russland senden, um Informationen über den Aufenthaltsort von Navalny zu erhalten, ein Prozess, den er als "mühsam" und "zeit- und arbeitsaufwendig" bezeichnete.

"Meine Kollegen haben alle bekannten Haftanstalten in Russland bombardiert, um zu versuchen, Nawalny im ganzen Land zu finden", sagte Milow.

Er fügte hinzu, dass sie Antworten erhalten haben, wobei einige Haftanstalten bestätigten, dass Nawalny in diesen Einrichtungen nicht anwesend sei.

Er sagte, dass andere Einrichtungen noch nicht auf die Anfragen geantwortet hätten, und fügte hinzu, dass dies ein "ständiger Prozess" sei.

