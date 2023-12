Pro-Putin-Regionalpolitiker tot vor seinem Haus aufgefunden

Wladimir Egorow, ein Abgeordneter der Stadtduma von Tobolsk von der Regierungspartei "Einiges Russland", soll zum Zeitpunkt seines Todes 46 Jahre alt gewesen sein, wie die russische Zeitung "Kommersant" unter Berufung auf den Pressedienst des Ermittlungskomitees für die Region Tjumen in Russland berichtet.

An Egorovs Leiche seien keine "äußeren Anzeichen eines kriminellen Todes" festgestellt worden, so die Ermittler gegenüber "Kommersant". Das Komitee "konnte die Informationen über die Umstände des Todes des Abgeordneten" gegenüber der Kommersant nicht bestätigen, da es "noch eine Autopsie durchführt", hieß es.

Die staatlichen russischen Medien TASS meldeten unterdessen am Donnerstag, dass Egorov "in Tobolsk tot aufgefunden wurde" und beriefen sich dabei ebenfalls auf das regionale Komitee. Und der inoffizielle Telegram-Kanal Baza - der Verbindungen zu russischen Sicherheitsdiensten hat - sagte, Egorovs Leiche sei am Mittwoch "im Hof seines Hauses in der Kedrowaja-Straße entdeckt worden".

Kommersant und TASS berichteten, dass die Ermittler immer noch die Ursachen von Egorovs Tod ermitteln, während die Tobolsker Stadtduma am Donnerstag einen Nachruf auf ihrer Social-Media-Seite veröffentlichte, in dem es hieß, dass Egorov "an den Folgen eines Unfalls" gestorben sei.

Die Duma lobte Egorov - vor seinem Tod ihr stellvertretender Vorsitzender - für seine "umfassende Unterstützung der Teilnehmer der militärischen Sonderoperation und der Familien der in der Ukraine kämpfenden Militärangehörigen" und für seine "aktive Teilnahme am sozialen und politischen Leben der Stadt".

Er reiht sich ein in eine Liste prominenter Russen, die in den letzten Monaten und Jahren durch Selbstmord oder ungeklärte Unfälle ums Leben gekommen sind, darunter mehrere Geschäftsleute mit Verbindungen zu den beiden größten Energieunternehmen Russlands.

Zu dieser Gruppe gehörte auch Ravil Maganov, der Vorsitzende von Lukoil, dem zweitgrößten russischen Öl- und Gasunternehmen, das sich zuvor in der Öffentlichkeit auf ungewöhnliche Weise gegen den Krieg Russlands in der Ukraine ausgesprochen hatte. Maganow starb nach einem Sturz aus dem Fenster eines Moskauer Krankenhauses, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS berichtet.

Der russische Wurstmagnat und ehemalige Jurist Pawel Antow, ein weiteres Mitglied der Partei "Einiges Russland", der 2018 die Forbes-Rangliste der 100 reichsten Beamten in Russland anführte, starb im vergangenen Dezember in Indien, nachdem er aus dem dritten Stock seines Hotels gestürzt war, wie die indische Polizei mitteilte.

Monate vor seinem Tod hatte er seine Unterstützung für Putin bekräftigt, nachdem er geleugnet hatte, eine Anti-Kriegs-Botschaft auf WhatsApp gepostet zu haben, und gab einem "unglücklichen Missverständnis und einem technischen Fehler" die Schuld.

Im Mai starb der stellvertretende russische Minister für Wissenschaft und Hochschulbildung Pjotr Kutscherenko, nachdem er in einem Flugzeug mit einer russischen Delegation, die von einer Geschäftsreise nach Kuba zurückkehrte, erkrankte. Ein Journalist, der nach eigenen Angaben in den Monaten vor seinem Tod mit Kutscherenko gesprochen hatte, sagte, Kutscherenko habe sich wie eine Geisel der russischen Regierung gefühlt und um seine eigene Sicherheit gefürchtet.

Quelle: edition.cnn.com