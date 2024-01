Polen aktiviert Kampfjets zum Schutz des Luftraums, da Russland die Ukraine mit Raketen beschießt

Polen, ein NATO-Mitglied, das eine gemeinsame Grenze mit der Ukraine hat, erklärte, es habe am frühen Dienstagmorgen zwei Paare von F-16-Kampfjets und ein verbündetes Tankflugzeug aktiviert, nachdem Russland seinen jüngsten tödlichen Raketenangriff auf die Ukraine gestartet hatte, der die Hauptstadt Kiew und die östliche Region Charkiw zum Ziel hatte.

"Wir möchten Sie darüber informieren, dass intensive Langstreckenflugaktivitäten der Russischen Föderation beobachtet werden, die im Zusammenhang mit der Durchführung von Angriffen auf das Territorium der Ukraine stehen", schrieb das polnische Einsatzkommando auf X. Es erklärte, es habe ein Paar Kampfjets aktiviert, die auf einem Stützpunkt in Łask und in Krzesiny stationiert seien, "um die Sicherheit des polnischen Luftraums zu gewährleisten."

Die Entscheidung kommt einige Tage nachdem das polnische Militär erklärte, es glaube, dass eine russische Rakete in den polnischen Luftraum eingedrungen sei und ihn dann wieder verlassen habe. Russland hatte seine Angriffe auf die Ukraine über den Jahreswechsel intensiviert und am Freitag den größten Raketenangriff seit Beginn seiner umfassenden Invasion vor fast zwei Jahren gestartet.

Der stellvertretende polnische Außenminister Władysław Teofil Bartoszewski lud den russischen Geschäftsträger Andrej Ordasch vor und übergab ihm ein Schreiben, in dem er eine Erklärung forderte. Russland erklärte jedoch, es werde "keine Erklärungen abgeben", solange keine konkreten Beweise vorgelegt würden, berichtete das russische Staatsmedium RIA Novosti.

Ordasch sagte gegenüber RIA Novosti, die Note enthalte "nur unbegründete Anschuldigungen" und fügte hinzu, Polen habe sich "geweigert, Beweise dafür vorzulegen, dass die Rakete russischen Ursprungs war".

Russland führte in der Nacht zum Dienstag einen weiteren schweren Raketen- und Drohnenangriff auf die Ukraine durch, bei dem Wohnhäuser und zivile Infrastruktur im ganzen Land getroffen wurden, nachdem der Kreml zugesichert hatte, dass der Angriff der Ukraine auf die russische Stadt Belgorod "nicht ungestraft bleiben wird".

Bei dem ukrainischen Angriff am Samstag wurden nach Angaben der russischen Behörden mindestens 25 Menschen getötet und 108 weitere verletzt.

Das russische Verteidigungsministerium kündigte an, das "Verbrechen" zu rächen, und sein Militär hat die Ukraine seither täglich mit Raketen beschossen.

Mindestens vier Menschen wurden bei den Angriffen am Dienstagmorgen getötet und 92 verletzt, wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij mitteilte.

"Unsere Luftabwehrsoldaten leisten seit drei Tagen eine unglaubliche Arbeit. Seit dem 31. Dezember haben die russischen Unmenschen bereits etwa 170 'Shaheds' [Drohnen] und Dutzende von Raketen verschiedener Typen eingesetzt. Die überwiegende Mehrheit davon war auf zivile Objekte gerichtet", schrieb Zelensky auf Telegram.

Stadt steht in Flammen

Die russischen Angriffe in der Nacht hätten sieben Brände in sechs Kiewer Stadtteilen verursacht, sagte der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko am Dienstag. Mehr als 130 Menschen wurden aus einem Hochhaus im Solomainskyi-Viertel evakuiert, 20 Personen wurden gerettet. Insgesamt wurden in der Hauptstadt mindestens 20 Menschen verletzt.

In der Region Kiew kamen bei einem Brand in einem Wohnhaus im Bezirk Fastiv zwei Menschen ums Leben. In der Stadt Vyshneve wurden mindestens sieben Menschen verletzt, fünf Wohnhäuser und 40 Autos wurden beschädigt.

Peter Zalmayev, Direktor der Eurasia Democracy Initiative, sagte, er sei am Dienstagmorgen in Kiew aufgewacht und habe festgestellt, dass "die ganze Stadt in Flammen steht".

"Mein Haus wurde von den Schockwellen einer der Hyperschallraketen, die über unseren Himmel geschossen wurden, erschüttert", sagte Zalmayev gegenüber CNN. "Ich hatte Angst, dass das Gebäude einstürzen könnte".

Er sagte, dass auch einige Energieinfrastrukturen getroffen worden zu sein schienen, was ihn an den Versuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin im vergangenen Jahr erinnerte, das ukrainische Stromnetz zu unterbrechen und das Winterwetter als Waffe einzusetzen.

"Es könnte sein, dass der Beginn des Jahres 2024 der Beginn einer erneuten Kampagne ist, um zu versuchen, unsere Strom- und Wasserversorgung lahmzulegen", sagte Zalmayev.

Spannungen an der Grenze

Polens Grenze zur Ukraine erstreckt sich über mehr als 500 Kilometer und war seit dem Beginn der russischen Invasion Schauplatz zahlreicher Schreckensmeldungen, da der Krieg gegen die Ukraine auf die europäischen Nachbarländer überzugreifen droht.

Im November 2022 landete eine Rakete aus russischer Produktion außerhalb des ländlichen polnischen Dorfes Przewodow, etwa 6,4 Kilometer westlich der ukrainischen Grenze. Bei der Explosion wurden zwei polnische Staatsbürger getötet; es war das erste Mal, dass ein NATO-Mitglied während des Konflikts direkt getroffen wurde.

Sowohl die russischen als auch die ukrainischen Streitkräfte haben während des Konflikts Munition aus russischer Produktion eingesetzt, wobei die Ukraine als Teil ihres Luftverteidigungssystems S-300-Raketen aus russischer Produktion einsetzte, bevor sie mit dem überlegenen Patriot-System aus amerikanischer Produktion beliefert wurde.

Trotz anfänglicher Befürchtungen, dass Russland im Jahr 2022 Polen angegriffen haben könnte, erklärte der polnische Präsident Andrzej Duda damals, es gebe "keinen Hinweis darauf, dass dies ein absichtlicher Angriff auf Polen war". NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg schloss sich dieser Einschätzung an.

Stattdessen sagte Duda, es bestehe eine "hohe Wahrscheinlichkeit", dass es sich um eine Luftabwehrrakete der ukrainischen Seite gehandelt habe, die beim Abfangen ankommender russischer Raketen in Polen "versehentlich" abgestürzt sei. Er bestätigte, dass es sich bei der Rakete höchstwahrscheinlich um eine S-300 aus russischer Produktion handelte.

Während des Luftangriffs am Freitag - dem größten Angriff auf die Ukraine seit Beginn der russischen Invasion - meldete das polnische Militär, dass ein "nicht identifiziertes Flugobjekt" von ukrainischem Gebiet aus in den polnischen Luftraum eingedrungen sei.

Polens ranghöchster Militäroffizier, General Wiesław Kukuła, sagte, "alles deutet darauf hin", dass es sich bei dem Objekt um eine russische Rakete handelte. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte am Freitag, die Allianz bleibe nach dem Vorfall "wachsam".

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte und wird aktualisiert werden.

Antonia Mortensen von CNN hat dazu berichtet.

