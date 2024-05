Perspektive: Ein Mosaik der Gefühle gegenüber Seinfeld und "Unfrosted"

Ich kann nicht anders, als mich zu freuen, wenn ich in der Öffentlichkeit sage: "Die Wellen waren an diesem Tag sehr hoch, meine Freunde...", weil ich weiß, dass jemand, der mich hört, dieselbe ikonische "Seinfeld"-Folge erlebt hat und den Satz mit einem Grinsen in der Erinnerung beenden wird.

Also, ich will ganz offen sein. Ich bin ein Fan von "Seinfeld". Was den eigentlichen Komiker Jerry Seinfeld betrifft, so ist das nicht so einfach. Das heißt, besonders in letzter Zeit.

Bei den meisten seiner Unternehmungen außerhalb seiner gleichnamigen beliebten Sitcom (1989-1998) verwirrt mich Seinfeld mehr, als dass er mich kitzelt. Seine Stand-up-Programme, die immer wieder für Aufsehen und ein großes Publikum sorgen, haben mich zum Lachen gebracht. Aber ich würde flunkern, wenn ich behaupten würde, dass ich mich nie gefragt hätte, warum ich überhaupt kichere.

Diese Unsicherheit spiegelt sich ein wenig in meiner Meinung zu "Unfrosted" wider, Seinfelds kürzlich auf Netflix veröffentlichter Komödie. Die Kritiker haben unterschiedlich reagiert. Einige kritisieren diese mit Stars besetzte Parodie auf die Kreation von Pop Tart als einen erweiterten "Saturday Night Live"-Sketch oder als eklatante Manifestation des jüngsten Trends, "Biopics" über Unternehmensmarken zu drehen, wie es letztes Jahr bei "Air" oder "Barbie" der Fall war. Und wenn Seinfelds Ziel darin bestand, diesen Trend zu persiflieren oder zu untergraben, dann schien es bestenfalls halbherzig zu sein.

Aus meiner Sicht und der einiger anderer Zuschauer rührten diese negativen Gefühle jedoch von Erwartungen an Tiefe oder komödiantische Komplexität her, die "Unfrosted" von vornherein nicht erfüllen wollte. Ich habe die leichtherzige Mimikry von Regisseur und Co-Autor Seinfeld ungeniert begrüßt und dem spielerischen Streit zwischen fiktiven Getreidebesitzern - zusammen mit Maskottchen wie Tony dem Tiger (dargestellt von Hugh Grant) und einem Quaker-Pfarrer (Andy Daly) - Glauben geschenkt. Auf wunderbare und amüsante Weise wurde ein Schulprojekt der sechsten Klasse dargestellt, bei dem mit Papier und Klebstoff ein buntes Wandgemälde mit Possen aus den frühen 1960er Jahren erstellt wurde.

Owen Gleiberman von Variety, der sich in der Regel ebenso amüsiert wie ich, beschrieb "Unfrosted" als "die Quintessenz eines Komödiantenfilms: Er macht sich über alles lustig, ohne es wirklich gut zu heißen." Damit sind nicht nur die Stärken des Films in meinen Augen treffend beschrieben, sondern es trägt auch dazu bei, meine eigene Unsicherheit in Bezug auf Seinfeld als Stand-up-Comedian zu klären.

Kyle Dunnigans Walter Cronkite als betrunkener Schlampe? Bill Burrs Kennedy, der sich zu einem Stelldichein mit den Doublemint-Zwillingen davonschleicht? Nicht wirklich, aber was soll's? Es macht Spaß, diese illustren Namen, darunter Grant, Melissa McCarthy, James Marsden, Amy Schumer, Christian Slater, Jon Hamm und John Slattery (in ihren "Mad Men"-Persönlichkeiten), zusammen mit Seinfeld, der einen verklemmten Kellogg's-Führungskraft spielt, in seiner skurrilen Spielwelt zu beobachten und sich daran zu erfreuen.

Im Gegensatz zu seinem Freund und gelegentlichen Kollegen Larry David gibt es in Seinfelds Beobachtungskomödie keine anhaltenden Reflexionen oder Auswirkungen; sie erschreckt nicht und widersetzt sich keinen Prognosen. Und anders als die von der Kritik gefeierte Sitcom, die David und Seinfeld gemeinsam geschaffen haben, liefern Seinfelds Monologe keine Erkenntnisse darüber, was uns am Menschsein wirklich erschreckt.

Doch das ist nicht das Terrain, das Seinfeld zu besetzen versucht. Er versucht, zufällige, meist triviale Themen aufzugreifen, die uns verwirren oder frustrieren, und so die größtmögliche Verbindung zu seinen Fans herzustellen. Es ist eine methodische, bewährte Strategie zur Erzeugung von Unterhaltung, die Seinfeld gut gedient und ihn zu einer geschätzten und lukrativen Marke gemacht hat.

Dennoch habe ich seit langem das beunruhigende Gefühl, dass Seinfeld sich konsequent vor Konsequenzen drückt, wenn er seine selbstgefällige, tadellose Performance abliefert. Vielleicht ist das nur mein persönlicher Geschmack, aber ich habe schon immer etwas mehr Härte in meinem Stand-up bevorzugt. John Mulaney sieht in seiner Darbietung genauso elegant aus wie Seinfeld, aber es gibt ein aufregendes Gefühl des Risikos, wenn er, wie in seinem Netflix-Special "Baby" vom letzten Jahr, die meiste Zeit auf der Bühne damit verbringt, seine erschütternden Geschichten über Drogenmissbrauch und Genesung zu erzählen (unbändig, unerklärlich).

Seinfeld ist nicht daran interessiert, seine Zuschauer zu destabilisieren, und ich plädiere auch nicht dafür, dass er sich Kontroversen zuwendet. Allerdings ist seine entschlossene Vermeidung von Kontroversen auf einige heikle Situationen gestoßen, wie z. B. als er öffentlich gegen die "politische Korrektheit" wetterte, die die Komödie unterdrückt, während er für "Unfrosted" warb. Er hat sich auch in seiner Kritik an Antisemitismus und der Unterstützung Israels im Kampf gegen die Hamas deutlicher geäußert, was die Frage aufwirft, ob die Menschen den unkontroversen Seinfeld vermissen könnten, der durch kontroverse Situationen schlittert, so wie seine Showfigur oft durch langwierige Schwierigkeiten navigierte.

Die vielleicht genaueste Darstellung von Seinfelds aktueller Situation fand während des letzten "Weekend Update"-Segments von "Saturday Night Live" statt, als er lediglich als ein Mann bezeichnet wurde, der "zu viel Presse" macht. Seinfeld tat so, als sei er von all den Medienauftritten, die er in den letzten Wochen absolviert hat, um sein Netflix-Projekt bekannt zu machen, erschöpft und zerzaust gewesen.

Doch wie beendete er diese scheinbar düstere Schilderung von Müdigkeit und Stress? Indem er einen weiteren Werbespot für seinen Film einschiebt. Seinfeld geht es ums Geschäft, auch wenn das bedeutet, dass er ständig Werbung für sich selbst macht.

Wenn man es so nennen will.

