Perspektive: Das beschädigte US-Studienkreditsystem reparieren

Präsident Joe Biden und seine Kritiker von der republikanischen Partei haben ein gemeinsames Anliegen in Bezug auf das Studentenkreditprogramm, das sie beide als fehlerhaft ansehen. Die Demokraten sind der Meinung, dass das Programm die Studenten mit Bergen von unüberschaubaren Schulden belastet hat, während die Republikaner argumentieren, dass der Status des Darlehensprogramms als Darlehen und nicht als Berechtigungsprogramm durch Bidens Massenstreichungsbemühungen beeinträchtigt wurde. Bidens Regierung treibt jedoch ihr Programm zum Erlass von Massendarlehen weiter voran, ohne dabei das System der Studentendarlehen zu reformieren.

In der Zwischenzeit plädieren viele Konservative dafür, dass sich die Regierung ganz aus dem Geschäft mit Studentenkrediten zurückzieht. Sie sind der Meinung, dass die Privatisierung staatlicher Studiendarlehen oder der Rückzug des Staates und die Vergabe von Darlehen an private Unternehmen eine Lösung sein könnte. Für diejenigen, die eine Hochschulausbildung anstreben, sind Bundesdarlehen zu einer einfachen und fast wahllosen Geldquelle geworden, ohne dass die Qualität des Programms oder die voraussichtlichen Einnahmen berücksichtigt werden.

Dies wiederum ermutigt die Hochschulen dazu, Programme beizubehalten, denen es an Wert mangelt, und die Studiengebühren zu erhöhen, während sie gleichzeitig noch mehr staatliche Gelder kassieren. Die Beteiligung des privaten Sektors an der Kreditvergabe könnte für die dringend benötigte Kontrolle und Ausgewogenheit des Systems sorgen. Die Darlehensgeber wären für die Rückzahlung der von ihnen gewährten Darlehen verantwortlich, wobei ihr Gewinn und Verlust vom Wert des Abschlusses und dem Ergebnis der Beschäftigung des Studenten nach dem Studium abhängt. Die Privatisierung von Studiendarlehen ermutigt die Hochschulen, sich auf die Verbesserung ihrer Kapitalrendite zu konzentrieren und sicherzustellen, dass die Studierenden eine Ausbildung beginnen, die ein hohes Ertragspotenzial hat.

Die Bundesregierung plant, in den nächsten zehn Jahren neue Studentenkredite in Höhe von 1 Billion Dollar zu vergeben, und das Congressional Budget Office schätzt, dass die Regierung in diesem Zeitraum etwa 25 % dieses Betrags verlieren wird. Durch die Privatisierung von Studentenkrediten könnten die Steuerzahler in den nächsten zehn Jahren bis zu einer Viertel Billion Dollar einsparen.

Die tatsächlichen Einsparungen könnten sogar noch größer sein, da die Abschaffung von Bundesstudiendarlehen künftige Regierungen davon abhalten würde, die Streichung von Darlehen als Mittel zum Stimmengewinn einzusetzen. Das eingesparte Geld könnte zum Defizitabbau oder zur Ausweitung der Finanzhilfe für Studenten mit geringem Einkommen verwendet werden. Die Befürworter einer Privatisierung müssen jedoch vorsichtig sein. Bundesgarantien für private Studiendarlehen sind unbedingt zu vermeiden, da sie das Ausfallrisiko vom Kreditgeber auf den Steuerzahler verlagern würden. Eine Rückkehr zum Federal Family Education Loan (FFEL)-Programm, das früher für private Kredite bürgte, ist ebenfalls nicht wünschenswert, da dies den Kreditgebern die Möglichkeit geben würde, von guten Krediten zu profitieren, ohne die Konsequenzen für schlechte Kredite zu tragen.

Die Einschränkung von Finanzinnovationen und die Unterdrückung des Privatsektors durch feindliche Vorschriften stellen ebenfalls Risiken für jegliche Privatisierungsbemühungen dar. Hochschulen sollten die Möglichkeit haben, bei der Kreditvergabe Faktoren wie prognostizierte Einnahmen oder die Kapitalrendite eines Programms zu berücksichtigen, anstatt sich auf veraltete Kriterien wie FICO-Scores zu verlassen. Das Consumer Financial Protection Bureau behauptet, dass die Verwendung der Ausfallquote einer Hochschule gegen die Gesetze zur fairen Kreditvergabe verstoßen könnte. Ohne den Schutz von Kreditgebern, die ihre Entscheidungen auf der Grundlage von Ergebnissen treffen, könnten übereifrige Regulierungsbehörden den privaten Markt unterdrücken.

Schließlich müssen die Befürworter der Privatisierung auch die möglichen Folgen der Abschaffung von Bundesdarlehen für Studenten aus finanziell schwächeren Verhältnissen bedenken. Während viele Studenten in der Lage sein werden, private Darlehen zu erhalten, wird der Zugang für einige eingeschränkt sein. Stattdessen könnte eine durchdachtere Lösung darin bestehen, einen Teil der Einsparungen aus der Privatisierung für die Aufstockung der Pell-Zuschüsse zu verwenden, einem Programm, das Studenten mit geringem Einkommen finanzielle Unterstützung bietet. Da die Pell-Zuschüsse nicht zurückgezahlt werden müssen, würden sie dazu beitragen, die Studienkosten zu decken und die Darlehenslast für diese Studenten zu verringern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das amerikanische Hochschulsystem zwar weltweit bewundert wird, die Fehlfunktion des Bundesprogramms für Studentendarlehen jedoch zahlreichen Studenten die Aussicht auf eine wertvolle Ausbildung genommen hat. Die Privatisierung von Krediten und anschließende Reformen könnten dazu beitragen, dass die Studenten mit einem wertvollen Abschluss und minimaler Verschuldung abschließen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com