Peking verzeichnet die längste Kältewelle der modernen Geschichte

Die an der Pekinger Nanjiao-Wetterstation gemessene Temperatur stieg am Sonntagnachmittag zum ersten Mal seit Tagen wieder über die Null-Grad-Marke, berichtete die staatliche Zeitung Beijing Daily.

"Seit die Temperatur am 11. Dezember zum ersten Mal unter null Grad gefallen ist, ist sie mehr als 300 Stunden lang unter dieser Grenze geblieben", schrieb Beijing Daily.

Eine starke Kältewelle hat in diesem Monat weite Teile Chinas heimgesucht und die Heizkapazitäten einiger Städte in Nordchina an ihre Grenzen gebracht.

In der zentralchinesischen Provinz Henan kam es zu mehreren Systemausfällen.

In der Stadt Jiaozuo wurde die Heizung nach einer Störung im Kraftwerk Wanfang am Freitag teilweise unterbrochen. Das Problem wurde am Samstag behoben, und es wird erwartet, dass die Heizung am Sonntagabend wieder in Betrieb genommen wird, wie die offizielle Zeitung der Stadt, Jiaozuo Daily, berichtet.

Zwei weitere Städte in der Provinz, Puyang und Pingdingshan, haben seit Freitag die Heizung in den meisten Regierungsgebäuden und Staatsbetrieben abgeschaltet, um "den begrenzten Heizressourcen für Krankenhäuser, Schulen und Wohngebäude Vorrang zu geben", wie die Regierungen der beiden Städte mitteilten.

Das kalte Wetter in der Hauptstadt Peking hat schon vor Tagen begonnen und zu Problemen mit dem U-Bahn-System der Stadt geführt.

Hunderte von Pendlern, darunter Dutzende mit Knochenbrüchen, wurden Anfang des Monats in Peking ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem zwei Züge auf einer stark befahrenen U-Bahn-Linie bei Schneefall zusammengestoßen waren, so die städtische Verkehrsbehörde.

Die bitteren Temperaturen behinderten auch die Rettungsarbeiten nach einem tödlichen Erdbeben in der nordwestlichen Provinz Gansu in diesem Monat.

Quelle: edition.cnn.com