Offiziell: USA und somalische Streitkräfte töten Al-Shabaab-Kommandeur, der für mehrere Anschläge verantwortlich ist

"Ayman war für die Planung mehrerer tödlicher Terroranschläge in Somalia und den umliegenden Ländern verantwortlich", so Aweis in einer Erklärung in den sozialen Medien.

Vor allem ist Ayman für einen Terroranschlag auf US-amerikanisches und kenianisches Personal auf dem kenianischen Flugplatz Manda Bay am 5. Januar 2020 verantwortlich, so die US-Behörden.

Dabei wurden drei Amerikaner getötet, darunter ein Soldat und zwei zivile Auftragnehmer. Zwei weitere US-Soldaten und ein ziviler Angestellter wurden verwundet, wie das US-Außenministerium mitteilte.

Die US-Regierung hatte im Januar dieses Jahres ein Kopfgeld von bis zu 10 Millionen Dollar für "Informationen, die zur Festnahme oder Verurteilung von Maalim Ayman in einem beliebigen Land führen", ausgesetzt.

Al-Shabaab wurde 2008 von den USA und 2010 von einem Ausschuss des UN-Sicherheitsrats als terroristische Vereinigung eingestuft.

CNN hat das US-Außenministerium um eine Stellungnahme gebeten.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com