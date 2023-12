Navalny sendet in seiner Silvesterbotschaft "Arktische Umarmungen und polare Grüße" aus dem sibirischen Gefängnis

In einer Silvesterbotschaft, die von Nawalnys Team in den sozialen Medien verbreitet wurde, wird Nawalny mit den Worten zitiert, dass dies das dritte Mal sein wird, dass "ich das traditionelle Familiensilvesterfoto mit Photoshop gemacht habe".

"Ich versuche, mit der Zeit zu gehen, und dieses Mal habe ich eine künstliche Intelligenz gebeten, mich zu zeichnen. Ich hoffe, es ist etwas Fantastisches geworden - ich werde das Bild selbst nicht sehen, bis der Brief mit ihm auf Jamal ankommt", scherzte er.

Nach Angaben von Nawalnys Team verbüßt er derzeit seine Haftstrafe in der Strafkolonie IK-3 in der Autonomen Region der Jamal-Nenzen in Russland.

"Ich vermisse dich furchtbar' ist aus Sicht der russischen Sprache eine Art Fehlkonstruktion. Es ist besser zu sagen: 'Ich vermisse dich sehr' oder 'Ich vermisse dich so sehr'", sagte er. "Aber aus meiner Sicht ist es genauer und korrekter. Ich vermisse meine Familie furchtbar. Yulia, meine Kinder, meine Eltern, meinen Bruder. Ich vermisse meine Freunde, meine Kollegen, unser Büro und meine Arbeit. Ich vermisse euch alle furchtbar."

Nawalny fuhr jedoch fort, dass er "überhaupt keine Gefühle der Einsamkeit, des Verlassenseins oder der Isolation" habe.

"Meine Stimmung ist großartig und ziemlich weihnachtlich. Aber es gibt keinen Ersatz für die normale menschliche Kommunikation in all ihren Formen: von Witzen am Neujahrstisch bis hin zu Korrespondenz in Telegram und Kommentaren auf Instagram und Twitter [derzeit bekannt als X]", sagte er.

"Frohes neues Jahr an alle", sagte Navalny. "Arktische Umarmungen und polare Grüße an alle. Ich liebe euch alle", schloss er.

Nawalny wurde Anfang dieses Monats in einer Strafkolonie in Sibirien gefunden, zwei Wochen nachdem sein Team den Kontakt zu ihm verloren hatte. Bis dahin war er in einer Strafkolonie etwa 150 Meilen östlich von Moskau inhaftiert.

Sein Verschwinden, das nur wenige Tage nach der Ankündigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, im März 2024 zur Wiederwahl anzutreten, eintrat, hatte Sorgen um sein Wohlergehen und seine Sicherheit ausgelöst.

Der russische Oppositionsführer wurde im August zu 19 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er der Gründung einer extremistischen Gemeinschaft, der Finanzierung extremistischer Aktivitäten und zahlreicher anderer Straftaten für schuldig befunden worden war. Er verbüßte bereits eine Haftstrafe von 11,5 Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis wegen Betrugs und anderer Vorwürfe, die er bestreitet.

Navalny-Anhänger behaupten, seine Verhaftung und Inhaftierung seien ein politisch motivierter Versuch, seine Kritik am russischen Präsidenten Wladimir Putin zu unterdrücken.

Nawalny war eine der größten Bedrohungen für Putins Legitimität während seiner Regierungszeit. Er nutzte seinen Blog und die sozialen Medien, um angebliche Korruption im Kreml und in der russischen Wirtschaft aufzudecken, und organisierte regierungskritische Straßenproteste.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com