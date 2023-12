Borken - Nach Banküberfall: In den Niederlanden festgenommen

Sechs Wochen nach einem Raubüberfall auf eine Bankfiliale in Isselburg westlich von Münster hat die niederländische Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 67-jährige Mann wurde am Mittwochabend in seiner Wohnung in Den Helder gefunden, wie die Polizei Borken und die Staatsanwaltschaft Münster mitteilten. Dort wurden auch Beweismittel sichergestellt.

Als Grundlage für den von deutschen Behörden erlassenen Europäischen Haftbefehl gelten versuchter schwerer Erpressung, schwerer Körperverletzung und Verstoß gegen das Kriegsrüstungskontrollgesetz.

Der Mann soll am 7. November versucht haben, eine Bankfiliale in Iserburg auszurauben. Er drohte mit dem Einsatz von Schusswaffen und Granaten. Es kam zu einem Streit, bei dem ein Mitarbeiter verletzt wurde. Anschließend beschafften Kriminaltechniker DNA-Material des Täters. Dieses Profil sorgte in der niederländischen Datenbank für Aufsehen.

Die Staatsanwaltschaft Münster beantragt derzeit die Auslieferung des 67-Jährigen nach Deutschland.

