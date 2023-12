Tiere - Katze verstümmelt – Hohenlohes mobiler Tierquäler

Ein unbekannter Tierquäler soll in Bretzfeld (Hohenlohekreis) einer Katze das Fell aus dem Schwanz gerissen haben. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um dieselbe Person handelt, die Anfang des Monats an einem anderen Verbrechen im benachbarten Erlingen beteiligt war, sagte eine Sprecherin am Freitag.

Auch das Fell an den Schwänzen der Tiere wurde abgezogen. Die Möglichkeit eines Unfalls schloss der Tierarzt damals aus. „Es ist unwahrscheinlich, dass es sich um einen Unfall handelt“, sagte ein Sprecher zu dem neuen Fall. Es sei unklar, mit welchem ​​Instrument die schwere Verstümmelung durchgeführt wurde. Gegen die Täter wird ebenfalls umfassend ermittelt.

Die Taten sollen sich zwischen Montag und Mittwoch ereignet haben. Der Besitzer sah das Tier zuletzt am Montag und am Mittwoch kehrte es mit schweren Verletzungen selbstständig zurück.Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hinweise.

