Weihnachten - Bischof Fulda brachte in seiner Rede seinen Wunsch nach Frieden zum Ausdruck

In seiner Weihnachtsbotschaft bezeichnete der Fuldaer Bischof Michael Gerber das „Friedenslicht aus Bethlehem“ als Zeichen der Hoffnung angesichts des Krieges in Gaza und anderer Konflikte weltweit. Beim Weihnachtsgottesdienst im Fuldaer Dom wolle Gerber den tiefen Wunsch nach Frieden hervorheben, der Menschen unterschiedlicher Herkunft und Glaubensrichtung verbindet, heißt es in einem Predigtentwurf. Gerber sagte, um den Kreislauf von Hass und Gewalt zu durchbrechen und Konflikte zu lösen, müsse man über die jeweiligen Interessen und Positionen der Konfliktparteien hinausblicken. Auch in seiner Weihnachtsvideobotschaft am Heiligabend möchte der Bischof das Thema Frieden thematisieren.

Weihnachten Videobotschaft für Heiligabend

