Mindestens 113 Tote bei Anschlägen in Zentralnigeria, so lokale Behörden

Die Zahl der Todesopfer bei den Angriffen vom Wochenende im zentralnigerianischen Bundesstaat Plateau ist auf 113 gestiegen, wie ein örtlicher Beamter am Montag mitteilte, in einer Region, in der Zusammenstöße zwischen Hirten und Bauern an der Tagesordnung sind.