Meinung: Welche Autoren haben das Jahr 2023 richtig vorhergesagt?

Doch bevor wir uns ansehen, was sie für 2024 erwarten, werfen wir einen Blick darauf, was sie für 2023 vorausgesagt haben.

Als es darum ging, vorherzusagen, welche Fernsehserie in diesem Jahr die höchsten Auszeichnungen erhalten würde, hatten unsere Mitwirkenden Mühe - und zwar sehr. Nur zwei, Elliot Williams und Jeff Yang, sagten korrekt voraus, dass der Emmy für das beste Drama an "Succession" gehen würde. Und kein einziges unserer Orakel hat erraten, dass "Ted Lasso" zur besten Komödie gekürt werden würde.

Auch bei den Filmen erwies sichYangsVorhersagekraft als treffsicher. Er und drei weitere Mitwirkende - Laura Coates, Dean Obeidallah und Sara Stewart - hatten richtig vermutet, dass "Alles auf einmal" den Oscar für den besten Film erhalten würde.

Unsere Prognostiker taten sich auch schwer mit der Vorhersage des Sportjahres. Nicht ein einziger Teilnehmer tippte darauf, dass die Texas Rangers die World Series gewinnen würden, und nur zwei - Paul Callan und Coates - lagen mit ihrer Prognose richtig, dass die Kansas City Chiefs den Super Bowl gewinnen würden.

In der Politik hingegen glänzten unsere Autoren. Fast alle sahen voraus, dass Präsident Joe Biden in den Umfragen als Präsidentschaftskandidat der Demokraten für 2024 vorne liegen würde. Bei der Frage nach dem führenden GOP-Kandidaten waren sich die Kommentatoren zwischen dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump und dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, uneins. Zu denjenigen, die zu Recht vorhersagten, dass Trump und Biden in den Umfragen vorne liegen würden, gehörten Jill Filipovic und Frida Ghitis, die beide davon ausgingen, dass sich das Jahr 2024 ähnlich wie 2020 anfühlen würde.

Déjà-vu von 2020

Filipovic und Ghitis lagen goldrichtig. Und jetzt, da wir in ein Wahljahr eintreten, sind sie sich immer noch einig über ihre Vorhersagen zu den Präsidentschaftswahlen: Biden wird die Wahl 2024 gewinnen. Sagte Ghitis: "Zwischen Trump und Biden werden die unaufgeregten Demokraten davon überzeugt werden, dass Biden unermesslich besser ist als die Alternative".

Sie sind nicht die Einzigen, die so denken. Alle bis auf vier unserer Autoren sagen voraus, dass Biden als Präsident wiedergewählt werden wird. Von den vier, die aus der Reihe tanzen, sieht Joey Jackson Nikki Haley als Siegerin, während Alice Stewart und SE Cupp glauben, dass Trump einen weiteren Tag im Oval Office erleben wird. Auch Holly Thomas setzt darauf, dass Trump zum Präsidenten gewählt wird, obwohl sie anmerkte, dass ihr Tipp "im Geiste des Einpackens eines Regenschirms, um sicherzustellen, dass es nicht regnet", abgegeben wurde.

Weitaus weniger Einigkeit herrschte jedoch bei der Frage, welche Partei die beiden Kammern des Kongresses nach den Wahlen 2024 kontrollieren wird. Während einige unserer Orakel davon ausgehen, dass jede Partei nur eine Kammer kontrollieren wird, vermuten einige wenige, dass die Demokraten beide kontrollieren werden. Nur zwei - Allison Hope und Yang - sagen voraus, dass die GOP die Mehrheit der Sitze sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat gewinnen wird.

Die Frage, wer ins Weiße Haus einziehen wird, wird sich weit über unsere Grenzen hinaus auswirken, argumentierteGhitis mit Blick auf die geopolitischen Risiken, denen die Welt im Jahr 2024 ausgesetzt sein wird. "Die Antwort wird schwerwiegende Auswirkungen auf den gesamten Globus haben. Eine zweite Trump-Präsidentschaft würde mit ziemlicher Sicherheit an mehreren Fronten noch extremer ausfallen. ... Wenn Biden wiedergewählt wird, sind die Chancen, die globale Stabilität wiederherzustellen, viel größer."

Ein Friedenspreis für den Nahen Osten?

In diesem Jahr war die Frage, wer den begehrten Friedensnobelpreis erhalten wird, für unsere Redakteure eine Herausforderung. Einige sagen voraus, dass der Preis an einen führenden Klimaschützer verliehen wird - Nemonte Nenquimo, meint Filipovic, während Sara Stewart "darauf tippt, dass dies Greta Thunbergs Jahr wird!"

Ghitis und Alice Stewart glauben, dass Präsident Volodymyr Zelensky nach mehr als anderthalb Jahren mutiger Führung während des Krieges in der Ukraine mit dem Preis ausgezeichnet wird. Don Lincoln prognostiziert stattdessen, dass der Preis an den inhaftierten russischen Oppositionsführer Alexej Nawalny gehen wird.

Am häufigsten tippen unsere Weisen jedoch auf jemanden, der sich um den Frieden im Nahen Osten bemüht. Wer diese Person ist, darüber sind sich unsere Prognostiker jedoch nicht einig. Cupp und Gene Seymour glauben, dass es die katarischen Unterhändler im israelischen Geiseldeal sein werden. Megan Ranney hingegen tippt auf Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, den Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, angesichts der Rolle seines Landes bei den Abraham-Abkommen. Hope glaubt, dass es der israelische Oppositionsführer Benny Gantz sein wird. Thomas kann zwar keinen Namen nennen, ist aber der Meinung, dass der Gewinner derjenige sein wird, dem es gelingt, einen dauerhaften Waffenstillstand im Krieg zwischen Israel und der Hamas zu vermitteln".

Der Frieden im Nahen Osten wird auch im neuen Jahr ein wichtiges Thema sein. Wer auch immer ein Ende des Konflikts herbeiführen kann, "ich hoffe, er tut es schnell", so Ranney.

Ein Spiel mit dem Inflationsroulette

Wenn es etwas gab, das im Jahr 2023 die Gemüter erhitzte, dann war es die Wirtschaft. Im Laufe des Jahres kletterten die Zinssätze immer weiter nach oben, da die Federal Reserve versuchte, die Inflation einzudämmen. Viele Ökonomen befürchteten eine bevorstehende Rezession, und wir alle warteten mit angehaltenem Atem darauf, ob die Fed das Schiff ohne einen größeren wirtschaftlichen Abschwung steuern konnte.

Zur Freude vieler Anleger kühlte sich die Inflation ab, die Wirtschaft blieb von einer Rezession verschont, und der Aktienmarkt befindet sich im Aufwind. Doch die Frage, wie sich die Inflation im nächsten Jahr entwickeln wird, ist noch völlig offen. Einige unserer optimistischeren Orakel glauben, dass die durchschnittliche Inflationsrate im nächsten Jahr niedriger sein wird. Ghitis meint: "Die Fed wird den Inflationsdrachen erschlagen. Die Inflation wird auf 2,6 % sinken." Hope, Jackson und Ranney prognostizieren einen noch geringeren Rückgang auf 2,5 %. Für Seymour ist das Schätzen der Inflationsrate wie das Werfen von Dartpfeilen auf eine Dartscheibe. "Hm... 3? Nein, 7... Nein, 5... Nein... 2, letzte Antwort!!!", sagte er und landete schließlich bei der niedrigsten Vorhersage der Gruppe.

Andere sind weniger hoffnungsvoll, dass die Inflationsrate zurückgehen wird. Filipovic sagt eine durchschnittliche Inflationsrate von 4,0 % voraus, während Roxanne Jones glaubt, dass sie sich um 4,5 % herum bewegen wird".

Natürlich sind die Verbraucher nicht die einzigen, die sich um die Inflation sorgen müssen. Als der Wahlkampf für die Präsidentschaftswahlen 2024 in diesem Jahr an Fahrt aufnahm, wies Lanhee Chen, eine Mitarbeiterin der Hoover Institution, darauf hin, dass Bidens Botschaften zur Inflation der Schlüssel zur Gewinnung von Wählern sein könnten. "Der Trick für Biden besteht darin, seine Erfolge zu betonen, ohne dabei den Eindruck zu erwecken, dass er den Kampf gegen Inflation und Rezession vorschnell für gewonnen erklärt", schrieb er im Juli.

Wenig Optimismus für die Wiederauferstehung der Eagles

Unsere Redakteure sind nicht nur Experten für Politik, Kultur und Weltgeschehen, sondern auch für ihre Sportmannschaften.

Der beliebteste Tipp für den Gewinn der World Series in diesem Jahr ist das Team von Alice StewartsHeimatstadt, die Atlanta Braves, während die Mets und die Yankees gleichauf auf Platz zwei liegen. Thomas tippt auf die Mets, während Yang auf die Yankees setzt, "aus purer perverser Loyalität".

Beim Football ist der Favorit unserer Prognostiker für den Super Bowl das gleiche Team, das sie auch im letzten Jahr vorausgesagt haben: die Philadelphia Eagles. Cupp, Jones, Alice Stewart, Sara Stewart, Thomas und Yang waren im vergangenen Dezember allesamt optimistisch, was die Aussichten der Eagles betraf, was zum großen Teil auf das Versprechen ihres Quarterbacks Jalen Hurts zurückzuführen war. In diesem Jahr ist Sara Stewart die einzige aus dieser Gruppe, die bereit ist, ein zweites Mal auf die Eagles zu wetten. Die Eagles haben trotzdem die meisten Vorhersagen gewonnen, vor allem dank der Unterstützung derjenigen, die letztes Jahr nicht auf sie getippt haben. Das zeigt, dass unsere Orakel eine falsche Vorhersage nicht so schnell vergessen.

Cupp und Alice Stewart glauben nun, dass die Kansas City Chiefs das zweite Jahr in Folge als Sieger vom Platz gehen werden, während Jones und Yang auf die San Francisco 49ers setzen. Was Thomas' Tipp betrifft: "Die Miami Dolphins. Sie sind so beständig, und die Eagles haben es letztes Jahr vergeigt.

Bei den Sportfragen herrscht die größte Einigkeit darüber, welches Team bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris die meisten Goldmedaillen holen wird. Bis auf zwei Teilnehmer entscheiden sich alle für das Team USA; Kent Sepkowitz und Seymour sind die Ausreißer, die beide auf China tippen. Welcher Sportler wird die meisten Goldmedaillen gewinnen? Die Mehrheit glaubt, dass Simone Biles ein weiteres herausragendes Jahr haben wird.

Wir haben gerade einen guten Fernsehabend gemacht...

... sagte Roman Roy und bezog sich dabei auf ATN, den fiktiven Nachrichtensender, der im Mittelpunkt der Sendung "Succession" steht.

Aber unsere Orakel würden mit überwältigender Mehrheit zustimmen, dass im wirklichen Leben jede Nacht, die man mit der HBO-Hitserie verbracht hat, eine Nacht mit gutem Fernsehen war. In der Tat sind fast alle unsere Autoren zuversichtlich, dass "Succession" den Emmy für das beste Drama gewinnen wird. Die Ausreißer Jackson und Obeidallah glauben, dass "White Lotus" von HBO bzw. "The Crown" von Netflix den Preis für das beste Drama erhalten wird. (CNN und HBO sind beide im Besitz von Warner Bros. Discovery.)

Viele Fernsehsendungen erreichen ihren Höhepunkt in ihrer ersten Staffel. "Succession" schien jedoch mit zunehmendem Alter immer besser zu werden, so dass die Fans sein Ende bedauerten. "Succession' in einem Moment zu beenden, in dem jede Folge besser ist als die letzte, fühlt sich wie ein kühner Schachzug an", bemerkte Autorin Ani Bundel vor dem Finale im Mai. Mit dem starken Ende der Serie "wird die Fernsehwelt wieder einmal daran erinnert, dass eines der Markenzeichen einer wirklich großartigen Serie darin besteht, zu wissen, wann man aufhören muss."

"Ted Lasso" ist der Favorit der Kommentatoren für die beste Komödie. Yang glaubt jedoch, dass dieses Jahr "Der Bär" den Emmy bekommen wird. Auch im letzten Jahr stand er hinter "The Bear", obwohl er die Kategorie, in der es nominiert war, in Frage stellte. "Ist es eine Komödie oder ein Drama?"

Wird 'Oppenheimer' zu 'Kenough'?

Im Land der Filme richten sich die meisten Augen auf das Eröffnungsduo, das das ganze Land in Atem gehalten hat. Etwa die Hälfte unserer Prognostiker glaubt, dass "Oppenheimer" den Preis für den besten Film erhalten wird, aber viele nicken "Barbie" zu. Wie Seymour es ausdrückte, wird der Oscar an "'Oppenheimer' gehen, wenn es wie üblich läuft. ('Barbie', wenn es nicht so ist.)"

Die beiden Filme haben nicht nur Anlass zu Oscar-Spekulationen gegeben, sondern bei ihrer Premiere auch zu einer Vielzahl von Denkanstößen. SaraStewart sagte: "Das Schöne an Barbie ist, dass sie alles sein kann . .. Das ist genau der Grund, warum sie immer noch bei Kindern Anklang findet und warum Generationen von Erwachsenen die Trailer für Gerwigs Film mit unverfälschtem Vergnügen ansehen." ("Barbie" wurde von Warner Bros. vertrieben, das zum Mutterkonzern von CNN gehört.)

Der einzige andere Film, dem unsere Redakteure Chancen auf einen Oscar einräumen, ist "Killers of the Flower Moon". Die beiden Wissenschaftler Lincoln und Sepkowitz gehören zu denjenigen, die dem Meisterwerk von Martin Scorsese den Preis vorhersagen.

Es ist Taylor Swifts Welt, und wir leben einfach in ihr

Keine Berühmtheit hat dieses Jahr unsere kollektive Aufmerksamkeit so sehr auf sich gezogen wie Taylor Swift. Der Popstar hat mit dem US-Teil der Eras Tour die Stadien ausverkauft, zwei Alben veröffentlicht, darunter Speak Now (Taylor's Version), das die Billboard 200 anführte und Swift zur Frau mit den meisten Nr.-1-Alben machte, den Rekord für den einspielstärksten Konzertfilm an einem Eröffnungswochenende aufgestellt und wurde vom TIME Magazine zur Person des Jahres gekürt. Oh, und sie wurde Milliardärin.

Aber Swifts Einfluss ging über die Musikindustrie hinaus. Die geschätzten wirtschaftlichen Auswirkungen der Eras Tour beliefen sich nach Angaben des Forschungsunternehmens QuestionPro auf sagenhafte 5 Milliarden Dollar. Wie Yang betonte: "Niemand macht Kapitalismus wie Taylor Swift".

Es sollte daher nicht überraschen, dass die Mehrheit unserer Prognostiker darauf wetten, dass ihr Album "Midnights" den Grammy für das Album des Jahres gewinnen wird. "Das ist ihr Moment, wir sollten ihn für sie abrunden", sagte Filipovic. Obeidallah meint: "Selbst wenn sie den Grammy nicht gewinnt, hat sie schon 2023 und 2024 gewonnen!"

Ranney kämpfte jedoch gegen den Drang an, auf Swift für den Grammy zu setzen und sagte: "Ich verehre T Swift, aber SZAs Album 'SOS' verdient diesen Sieg."

'Es wird für immer sein, oder es wird in Flammen untergehen'

Swifts Jahr war noch aus einem weiteren Grund bemerkenswert: Sie begann, sich mit dem Kansas City Chiefs Tight End Travis Kelce zu treffen. Im Gegensatz zu ihrer bekanntlich geheimen Beziehung mit ihrem Ex Joe Alwyn scheuten Swift und Kelce das Rampenlicht nicht. Dennoch wies der Journalist Frankie de la Cretaz darauf hin, dass "die Flut von Podcasts, Social-Media-Posts und Anspielungen auf eine mögliche Beziehung zwischen der Sängerin und dem Tight End - bevor es irgendeine Ermutigung oder Bestätigung von ihrer Seite gab - ihre Wünsche und Grenzen völlig zu missachten scheint."

Filipovic sah jedoch etwas Erfrischendes in der Dynamik des Paares. "In einer Zeit, in der man das Gefühl hat, dass die männliche Unsicherheit ihren Höhepunkt erreicht hat, ist die Beziehung zwischen Taylor und Travis ein nützliches Modell: zwei ehrgeizige Erwachsene, beide ausgezeichnet in dem, was sie tun, aber die weibliche Hälfte des Paares ist sowohl erfolgreicher als auch besser verdienend, und zwar mit großem Abstand - und die männliche Hälfte scheint damit völlig einverstanden zu sein.

Jackson und Obeidallah sind am optimistischsten, was die Zukunft von Swelce angeht. (Oder heißt es Traylor? Oder Tayvis?) Sie glauben, dass das Paar Ende 2024 verheiratet sein wird. Auch Ranney und Alice Stewart gehen davon aus, dass das Paar dann noch immer zusammen ist, aber sie gehen auf Nummer sicher. Sie glauben, dass eine schnelle Verlobung bevorsteht. Unter den übrigen Kommentatoren herrscht Einigkeit darüber, dass Swift und Kelce nicht lange zusammenbleiben werden. Wie Ghitis es ausdrückte: "Werden wir ihrer so überdrüssig werden wie sie seiner? Nein. Die Leute werden immer noch von Taylor besessen sein, und Travis wird das Futter für einen weiteren Trennungssong werden.

Egal, was unsere unerschrockenen Prognostiker über den Status von Swift und Kelce denken, eines scheint sicher: Wie Jane Carr in unserem Newsletter zum Kulturjahr Anfang des Monats dargelegt hat, war unsere Liebe zu Musik, Sport und den Beziehungen zwischen unseren Lieblingsstars ein entscheidender Aspekt des Jahres 2023. Die gleichen Dinge werden uns sicherlich auch im kommenden Jahr zusammenbringen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com