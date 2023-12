Meinung: Was die Sonderwahlen zur Besetzung des Sitzes von George Santos über das Jahr 2024 aussagen werden

Nachdem sie monatelang versucht haben, den Schaden zu begrenzen, den die zweimalige Nominierung von Santos als Kongresskandidat angerichtet hat, haben die Führer der Republikaner auf Long Island einen Kandidaten gefunden, der seinen Sitz in der Vorstadt besetzen soll.

Anders als der Serienfabulist Santos, der am 1. Dezember nach einem vernichtenden Bericht der Ethikkommission des Repräsentantenhauses und einer Reihe von Bundesanklagen aus dem Repräsentantenhaus ausgeschlossen wurde, scheint Mazi Melesa Pilip einen ansprechenden und realen Lebenslauf zu haben - ebenso wie ihr angesehener demokratischer Gegenkandidat, Thomas Suozzi.

Damit steht am 13. Februar eine rasante Sonderwahl an, die einen Vorgeschmack auf das Ansehen der Parteien bei den Vorstadtbewohnern - der einflussreichsten Wählergruppe der Nation - im Vorfeld der Wahlen im November 2024 geben könnte, bei denen jeder Sitz im Repräsentantenhaus zur Disposition steht.

Der Sprint im 3. Kongressdistrikt von New York hat alles, was sich ein gemäßigter Vorstadtbewohner wünschen kann: zwei starke Kandidaten, die sich in der Vergangenheit gerne über die Parteigrenzen hinweg bewegt haben, um die Wähler anzusprechen.

Pilip, eine Abgeordnete des Bezirks Nassau, ist eine in Äthiopien geborene orthodoxe Jüdin, die zu den 14.000 Äthiopiern gehörte, die 1991 von den israelischen Verteidigungskräften im Rahmen der Operation Solomon gerettet wurden. Sie wuchs in Israel auf und diente in den IDF, bevor sie in die USA einwanderte. Obwohl Pilip, eine Mutter von sieben Kindern, eigentlich als Demokratin registriert ist, hat sie zweimal auf der Linie der Republikanischen Partei für das Bezirksparlament kandidiert.

Suozzi seinerseits ist kein politisches Leichtgewicht. Als Spross einer lokalen Demokratendynastie hat er das Rennen um das Bürgermeisteramt einer Kleinstadt, den Chefposten eines großen Bezirks und den Sitz im Repräsentantenhaus des 3. (Anfang dieses Monats bat die New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul, die Suozzi 2022 trotz seiner verbrannten Erde-Kampagne geschlagen hatte, um ein privates Treffen in Albany - fast 200 Meilen von Long Island entfernt - bevor sie zustimmte, seine Nominierung nicht zu blockieren.)

Als Gemäßigter, der im Widerspruch zur progressiven Ausrichtung seiner Partei steht, hat Suozzi in jeder Funktion, die er innehatte, eine Position der Mitte eingenommen. An dieser Strategie hält er auch in diesem Rennen fest, unterstützt durch die Unterstützung von Bürgermeistern aus beiden Parteien.

Angesichts der Tatsache, dass die Republikaner ihre knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus im Jahr 2024 verlieren könnten - und dass jede Partei gerne einen frühen Sieg erringen würde, um zumindest den Eindruck zu erwecken, dass sie mit Schwung in die allgemeinen Wahlen geht - könnte dieses Rennen ein knappes Rennen werden, das am Ende zig Millionen Dollar kostet.

Die wahre Bedeutung der Sonderwahlen liegt jedoch darin, dass sie beiden Parteien die Möglichkeit geben, Botschaften, Strategien und Taktiken auszuprobieren, mit denen sie die Wähler in den Vorstädten für sich gewinnen können. Ob es darum geht, den Stillstand im Kongress zu kritisieren, ihre Gegner mit unpopulären Präsidentschaftskandidaten in Verbindung zu bringen, über den Zugang zur Abtreibung zu streiten oder unterschiedliche Vorstellungen von der Rolle der USA im Krieg zwischen Israel und der Hamas zu präsentieren - die Botschaften, die bei diesen Wählern am meisten Anklang finden, werden wahrscheinlich vor dem November 2024 im ganzen Land wiederholt werden.

Seit Jahrzehnten bestimmen die "violetten" Vorstädter, welche Partei nicht nur die Macht im Kongress, sondern auch die Schlüssel zum Weißen Haus erhält. Ihr charakteristisches politisches Merkmal ist das Misstrauen gegenüber Extremismus, sowohl im Stil als auch im Inhalt, auf beiden Seiten.

Während die Demokraten in den Vorstädten des Landes seit 2020 gut abgeschnitten haben, war Long Island eine seltene Ausnahme. Obwohl die erwartete rote Welle bei den Zwischenwahlen 2022 ausblieb, erlebten die Republikaner einen roten Tsunami auf Long Island.

In Anbetracht der Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr ist es wahrscheinlich, dass die Demokraten im Jahr 2024 weitaus zahlreicher zur Wahl gehen werden als im Jahr 2022, was der Partei eine faire Chance geben sollte, die Stärken der Republikaner zu überwinden: eine hohe Wahlbeteiligung und überzeugende Botschaften zu den Themen Kriminalität, Wohnen und Steuern.

Den ersten Kommentaren zufolge wird eine führende Strategie bei dieser Sonderwahl darin bestehen, den Gegner als Extremisten darzustellen. Obwohl solche Angriffe bisher nicht von den Kandidaten selbst kamen, ist es bemerkenswert, dass die Abgeordnete Suzan DelBene aus Washington, die Vorsitzende des demokratischen Kongresswahlkampfausschusses, Pilip schnell als "MAGA-Extremisten" bezeichnete . Die New Yorker Republikaner hingegen haben versucht, Suozzi mit der progressiven "Mannschaft" des Repräsentantenhauses in Verbindung zu bringen, zu der auch Alexandria Ocasio-Cortez gehört.

Wird es Pilip gelingen, Suozzis gemäßigten Ruf in den Schmutz zu ziehen, indem sie ihn, wenn auch ungenau, mit linken Staats- und Stadtpolitikern in Verbindung bringt, deren Politik die Vorstädter abschreckt? Kann sie Suozzi verunglimpfen, indem sie ihn mit Biden in Verbindung bringt, dessen Zustimmungswerte gefährlich niedrig geblieben sind? Oder indem sie die Wahrnehmung ausnutzt, dass die Gewaltkriminalität steigt und die Wirtschaft sinkt, während dies in Wirklichkeit - zumindest in diesem relativ sicheren und wohlhabenden Vorort - nicht der Fall ist?

Pilip hat noch nie ein höheres Amt als das eines Bezirksabgeordneten bekleidet. Daher hat sie, abgesehen vom Krieg zwischen Israel und Hamas, nur wenige öffentlichkeitswirksame Positionen zu brisanten nationalen Themen eingenommen, die die Wähler ansprechen. Und bis vor ein paar Tagen gehörte dazu auch eines der brisantesten Themen überhaupt - die Abtreibung. Als sie von Reportern bedrängt wurde, versuchte Pilip, sich als relativ gemäßigt innerhalb ihrer Partei zu positionieren, indem sie sagte, dass sie gegen ein nationales Abt reibungsverbot sei, obwohl sie "für das Leben" sei.

Diese Formulierung ließ jedoch viele Fragen zu anderen Themen im Zusammenhang mit der Abtreibung unbeantwortet - wie die Ablehnung der Republikaner von durch Medicaid finanzierten Abtreibungen und der Verwendung von Medikamenten zum Schwangerschaftsabbruch. Kann Suozzi dies ausnutzen, um Pilip zu schaden, insbesondere bei einigen republikanischen Frauen, die nicht mit ihren Parteiführern übereinstimmen, wenn es um die Einschränkung von Abtreibungsrechten nach der Dodd-Entscheidung des Obersten Gerichtshofs geht, die Roe v. Wade aufhebt?

Macht es die allgemeine Unvertrautheit der Öffentlichkeit mit Pilips politischen Positionen einfacher, ihre überzeugende Biografie abzustumpfen und sie als "MAGA-Extremistin" zu bezeichnen? Kann Suozzi die Wähler davon überzeugen, dass Pilip nicht mit den gemäßigten Sensibilitäten der Vorstädte übereinstimmt - insbesondere nachdem sie sich geweigert hat, zu sagen, ob sie für den unbeliebten Trump gestimmt hat, aber für ihn stimmenwürde, wenn er der Kandidat der Partei wäre? Kann Suozzi Pilip in Verruf bringen, indem er die Wähler daran erinnert, dass Mazi, bevor sie ihn ablehnte, an der Seite von Santos Wahlkampf gemacht und ihn als "wunderbaren" Freund bezeichnet hatte?

Und dann ist da noch das ultimative Thema, das die Gemüter spaltet: der Krieg zwischen Israel und Hamas. Pilip hat Israels vernichtende Antwort auf den Angriff der Hamas am 7. Oktober ausdrücklich unterstützt - eine Position, die ihr bei den relativ vielen orthodoxen Juden in ihrem Wahlkreis wahrscheinlich helfen wird. Aber wird es ihr bei den muslimischen Wählern schaden, deren Anteil im Bezirk zunimmt?

Der Krieg ist eher ein Minenfeld für Suozzi sowie für andere Demokraten in den Vororten. Suozzi ist nach wie vor ein überzeugter Befürworter Israels und hat seit langem enge Beziehungen zur jüdischen Gemeinde,aber seine Partei zeigt Anzeichen einer Spaltung wegen des Krieges. Wie wird Suozzi die zu erwartenden Bemühungen abwehren, ihn mit den progressiven Demokraten zu verbinden, die mit den Palästinensern sympathisieren? Wie wird er es mit jungen Wählern und Muslimen aufnehmen, die in den letzten Jahren die Demokraten unterstützt haben, aber aufgrund der starken Pro-Israel-Haltung, die er und Biden zum Ausdruck gebracht haben, zu Hause bleiben könnten?

Das Santos-Drama hat bereits ein ungewöhnlich hohes nationales Interesse auf den Bezirk gelenkt. Und angesichts dieser und anderer Themen werden Politiker den 3. Bezirk von New York als Anhaltspunkt dafür nehmen, wie man im November in den Vorstädten des Landes konkurrenzfähige Rennen gewinnen kann.

