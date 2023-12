Julian Zelizer

Meinung: Warum DeSantis' Krieg gegen Disney ein großer Fehler ist

Der Konflikt zwischen dem aufstrebenden Republikaner und dem Unternehmen, das hinter Mickey Mouse steht, begann, als Disney als Reaktion auf Proteste seiner eigenen Mitarbeiter das Gesetz "Don't Say Gay" kritisierte, das Diskussionen über sexuelle und geschlechtliche Identität im Klassenzimmer einschränkte.

DeSantis, der das Gesetz unterzeichnete, beschloss daraufhin, Strafmaßnahmen zu ergreifen, indem er dem Unternehmen seinen privilegierten Steuerstatus entzog und ein neues Gremium einrichtete, das Disneys speziellen Steuerbezirk beaufsichtigen sollte. Disney ließ sich nicht überlisten und schloss mit den scheidenden Vorstandsmitgliedern einen mehrjährigen Vertrag ab, bevor der neue, von DeSantis ernannte Vorstand seine Arbeit aufnahm.

Nachdem das neue Gremium die Vereinbarung für null und nichtig erklärt hatte, schlug Disney mit aller Macht zurück und reichte Klage gegen den Gouverneur und sein Aufsichtsgremium ein, mit der Behauptung, der Gouverneur habe seine politische Macht missbraucht, um das Unternehmen für die Ausübung seines Rechts auf freie Meinungsäußerung zu bestrafen. Da sich beide Seiten auf die Fersen geheftet haben, hat sich der Konflikt zu einem Sumpf entwickelt.

Für DeSantis war dies ein schrecklicher politischer Schachzug. Während der ehemalige Präsident Donald Trump seinen Wahlkampf hochfährt, kämpft DeSantis darum, mitzuhalten. Mit seinem Krieg gegen Disney hat sich der Gouverneur einen weiteren Schritt davon entfernt, der "wählbarste" Republikaner der Meute zu sein.

Warum ist diese Entscheidung so schädlich?

Zum einen positioniert sich DeSantis als rechtsgerichteter Kulturkämpfer. Ursprünglich war einer seiner größten politischen Trümpfe seine Fähigkeit, die Art von Koalition aufzubauen, die andere in seiner Partei als so schwierig empfanden, da er unter den Latino-Wählern in Florida erhebliche Fortschritte gemacht hat.

DeSantis warb auch für seine Erfolge bei der Förderung des Wirtschaftswachstums und für seinen Umgang mit der Pandemie. Während des Wahlkampfs 2022 veröffentlichte DeSantis einen Werbespot, der an Reagans berühmte "Morning Again in America"-Werbung von 1984 erinnerte und in dem er betonte, dass die Menschen zur Arbeit gingen und die Kinder zur Schule gingen, während viele andere Staaten während der Pandemie geschlossen blieben.

Indem er sich mit Disney anlegt, lenkt DeSantis jedoch die Wähler von seinen Regierungsfähigkeiten ab und wirkt am Ende wie eine etwas geschliffenere Version der Abgeordneten Marjorie Taylor Greene. Auch wenn viele Republikaner die Kulturkriege lieben, ist es alles andere als klar, dass dies eine erfolgreiche Strategie für eine nationale Wahl ist.

Es sieht auch nicht gerade gut aus, wenn ein potenzieller republikanischer Präsidentschaftskandidat auf die amerikanischen Unternehmen losgeht. Trotz des ganzen Geredes über konservativen Populismus ist die Realität, dass das Großkapital eine zentrale Wählerschaft der GOP bleibt. Die angebotsorientierte und deregulierende Wirtschaftspolitik der Partei war schon immer das Herzstück der politischen Koalition, die die GOP seit Reagans Präsidentschaft aufgebaut hat.

DeSantis scheint in die Populismus-Rhetorik der GOP hineinzuspielen und dabei die Realität zu übersehen, dass wohlhabendere Amerikaner und Führungskräfte aus der Wirtschaft einen wichtigen Teil der Basis ausmachen. Ein Gouverneur, der gegen ein großes Unternehmen in seinem eigenen Bundesstaat vorgeht, während die Republikaner im Repräsentantenhaus unnötige wirtschaftliche Instabilität schaffen, indem sie damit drohen, die Schuldenobergrenze nicht anzuheben, wird Unternehmen, die Stabilität, Vorhersehbarkeit, eine Regierung, die sich aus der Verantwortung zieht, und Profit wünschen, sicherlich verunsichern. Sie wollen sicher nicht über einen möglichen Präsidenten nachdenken, der bereit zu sein scheint, Strafmaßnahmen gegen ein Unternehmen zu ergreifen, wenn es etwas sagt, das plötzlich als "witzig" gebrandmarkt werden könnte.

Es ist auch seltsam, dass DeSantis sich für ein Unternehmen entschieden hat, das eines der ikonischsten Kulturprodukte der modernen amerikanischen Geschichte ist. Disney ist in vielerlei Hinsicht ein Symbol für die gesunden Familienwerte, an denen sich die Republikaner orientieren wollen.

Und wenn es darum geht, zu zeigen, dass er ein Kämpfer ist, wird der Gouverneur in dieser Hinsicht niemals mit Trump mithalten können. Der Versuch, es auf diese Weise mit dem ehemaligen Präsidenten aufzunehmen, ist ein törichtes Unterfangen. Wie so viele andere Republikaner vor ihm gelernt haben, ist dies ein Bereich, in dem es fast unmöglich ist, Trump zu besiegen, und nur sehr wenige Wähler werden davon überzeugt sein, dass DeSantis es jemals mit ihm im Bereich des politischen Kampfes aufnehmen kann.

Erhalten Sie unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter

Melden Sie sich für den Newsletter von CNN Opinion an

Folgen Sie uns auf Twitter und Facebook

Die republikanische Präsidentschaftskandidatin Nikki Haley twitterte: "Hey @Disney, meine Fehde mit Disney ist vorbei: "Hey @Disney, mein Heimatstaat wird gerne eure 70.000+ Jobs annehmen, wenn ihr Florida verlassen wollt. Wir haben großartiges Wetter, großartige Menschen, und es ist immer ein großartiger Tag in South Carolina! SC ist nicht wach, aber wir sind auch nicht scheinheilig."

DeSantis' Entscheidung für Disney ist eine selbst zugefügte Wunde, die einer möglichen Kampagne irreparablen Schaden zufügen wird. Er reiht sich damit in die lange Liste politisch vielversprechender Gouverneure wie Rick Perry aus Texas und Jeb Bush aus Florida ein, die im nationalen Rampenlicht untergegangen sind.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com