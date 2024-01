Meinung: Trumps wahre Schwachstelle

Seit der ehemalige Gouverneur von Georgia, Jimmy Carter, 1976 den Nominierungsprozess mit einem starken Ergebnis in Iowa aufmischte, das ihm zum Sieg in New Hampshire verhalf und ihn von "Jimmy Who?" zum Spitzenkandidaten machte, hat die Nation ihre Augen auf den Hawkeye State gerichtet, um zu sehen, ob dort Geschichte geschrieben wird.

Die Wahrheit ist, dass Iowa kein unfehlbarer Bestimmungsfaktor für den Erfolg ist. George W. Bush war der letzte republikanische Kandidat, der in Iowa gewonnen hat. "Seit Beginn der Caucuses im Jahr 1972", so der Des Moines Register, "gab es 18 Caucus-Sieger zwischen den beiden Parteien: 10 Demokraten und 8 Republikaner. Mehr als die Hälfte dieser Gewinner sicherte sich die Nominierung ihrer Partei in diesem Zyklus, aber nur drei wurden zum Präsidenten gewählt."

Erinnern Sie sich an die Präsidenten Paul Tsongas und Pat Buchanan? Sie erinnern sich nicht, denn obwohl sie die Vorwahlen in New Hampshire gewonnen haben, haben sie die Nominierung ihrer Partei für das Weiße Haus nicht gewonnen.

Im Jahr 2024 könnten Caucuses und Vorwahlen zweitrangig sein gegenüber dem Drama, das sich in den Gerichtssälen abspielt und das sich aus den vier Anklagen gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, den Spitzenkandidaten der GOP, ergibt.

Wenn es eine Schicksalswende geben wird, wird sie wahrscheinlich aus den juristischen Erkenntnissen und Entscheidungen über das Schicksal des ehemaligen Präsidenten erwachsen, der bis jetzt der mit Abstand stärkste Kandidat der Republikaner ist.

Mit anderen Worten: Es geht nur um die Prozesse. Obwohl es Trump gelungen ist, die politische Maxime zu erfüllen, seine größte Schwäche in eine Stärke zu verwandeln - gemeint ist der 6. Januar und alles, was damit zusammenhing -, ist es möglich, dass sich das Blatt ins Gegenteil wendet.

Vor allem aber gibt es Anzeichen dafür, dass eine Verurteilung die Denkweise der republikanischen und unabhängigen Wähler erheblich verändern könnte.

Zwar haben die Anklagen und Prozesse Trump bisher politisch wenig geschadet, und in vielerlei Hinsicht scheinen sie sein Ansehen gestärkt zu haben, indem sie die Anti-Establishment-Botschaft befeuert und es den Gegnern schwer gemacht haben, sich viel Sendezeit zu sichern, aber es ist möglich, dass eine Verurteilung ganz anders aussehen würde. (Trump hat in allen Fällen, die gegen ihn vorgebracht wurden, ein Fehlverhalten bestritten.)

Mehrere Umfragen haben ergeben, dass er im Falle einer Verurteilung von mehr Wählern in einem ungünstigen Licht gesehen werden könnte. In der Umfrage der New York Times/Siena beispielsweise sinkt Trumps Vorsprung in vier Swing States auf einen Rückstand.

Die Tatsache, dass Trump ein Schwerverbrecher und kein angeklagter ehemaliger Präsident ist, würde nicht nur die Wahrnehmung der Situation verändern, sondern könnte auch dazu führen, dass sich die Aufmerksamkeit viel mehr auf den Inhalt der Strafverfahren gegen Trump als auf die Atmosphäre des GOP-Vorwahlkampfes richtet.

Bis jetzt hat der größte Teil der Öffentlichkeit der Politik nicht wirklich Aufmerksamkeit geschenkt. Im Gegensatz zu den Politikjunkies, die sich täglich mit dem Treiben in Washington beschäftigen, waren viele Amerikaner mehr damit beschäftigt, ihre Rechnungen zu bezahlen und sich um ihre Kinder zu kümmern.

Die Themen, die in den letzten Jahren großen Anklang gefunden haben, sind diejenigen, die nach Ansicht der Wähler die größten unmittelbaren Auswirkungen auf sie haben, wie z. B. reproduktive Rechte, Bildungskriege, Einwanderung, Inflation und vieles mehr.

Da die politischen und gerichtlichen Termine nun aber allmählich zusammenfallen, könnten die Urteile über Trumps potenzielle Schuld in mindestens einem der vier Fälle zu einem Zeitpunkt ergehen, zu dem sich die Wähler bereits stärker auf die Wahl konzentrieren. Wenn es Trump gelingt, die Verfahren bis nach der Wahl hinauszuzögern, werden die Gerichte natürlich dazu beitragen, seine Position im GOP-Rennen weiter zu festigen.

Wenn Trump verurteilt wird, kann auch Präsident Joe Biden offener über Trumps Taten und die Bedrohung sprechen, die er - mit Unterstützung der Republikaner - für die Demokratie darstellt. Bislang hat Biden nur äußerst zurückhaltend über Trumps strafrechtliche Vorwürfe gesprochen, weil er nicht den Eindruck erwecken möchte, dass er eine Angelegenheit, die vom Justizministerium behandelt wird, politisiert.

Erhalten Sie unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter

Melden Sie sich für den Newsletter von CNN Opinion an

Folgen Sie uns auf Twitter und Facebook

In dem Moment, in dem ein Geschworenengericht spricht oder ein Gericht entscheidet, ist mit einer Verschärfung der Rhetorik des Präsidenten zu rechnen, was wiederum den Druck auf die Regierungsparteien erhöhen wird.

Wenn etwas die Fähigkeit hat, die Art und Weise zu verändern, wie republikanische Wähler die Aussichten anderer Kandidaten wie der ehemaligen Botschafterin Nikki Haley und des Gouverneurs von Florida, Ron DeSantis, bewerten, dann sind es die Strafverfahren. Wenn sich die republikanischen Wähler darauf konzentrieren, die Person zu wählen, die die besten Chancen hat, Präsident Biden zu besiegen, könnte eine Verurteilung Trumps seinen republikanischen Konkurrenten sehr zugute kommen.

Wie der konservative Autor John LeBoutillier in The Messenger feststellte, müsste sich Trump im Falle einer Verurteilung im Frühjahr entscheiden, ob er einen Vergleich in Betracht zieht oder nicht. Es liegt auf der Hand, dass jede Entwicklung dieser Art die politische Landschaft sofort verändern würde.

Derzeit liegt Trump im Rennen um die Nominierung der Republikaner weit in Führung. Wir werden bald erfahren, ob die Umfragen mit seinem Vorsprung richtig liegen. Sollte dies der Fall sein, dann ist der wahrscheinliche Ort, an dem sich etwas ändern könnte, nicht die Wahlurne, sondern ein Gericht.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com