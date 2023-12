David Zurawik

Meinung: Rupert Murdoch hat die Medien - und die Politik - ruiniert

Der 92-jährige Gründer, der am Donnerstag die tägliche Kontrolle über die Vorstände von Fox und News Corporation abgab, um emeritierter Vorsitzender der beiden Unternehmen zu werden, hinterlässt ein Vermächtnis von rücksichtslosem, parteiischem Journalismus und Kommentaren, die zu einer so wütenden und polarisierten Bevölkerung beigetragen haben, dass unsere Demokratie nach Ansicht einiger Analysten bedroht scheint. Und da Murdoch die tagtägliche Kontrolle über das Imperium an seinen Sohn Lachlan abgegeben hat, scheint sich die gefährliche Geschäftspolitik von Fox nicht zum Besseren zu wenden.

Es gibt zwar noch andere Faktoren, die zur Polarisierung beitragen - wie die Politik und die Weltwirtschaft -, aber Murdochs Fox News hat auch bei diesen Faktoren eine Rolle gespielt, indem er die lautesten und widerspenstigsten Mitglieder des Kongresses vorstellte und verschiedene Gruppen, von Einwanderern bis hin zu Demokraten, zum Sündenbock für die wirtschaftlichen Herausforderungen des Landes machte.

Während Murdoch seit den 1950er Jahren in Australien und in den 70er Jahren in den USA sein Medienimperium mit Zeitungen aufbaute, war es die Gründung des Senders Fox News im Jahr 1996, die dazu führte, dass er im politischen Leben Amerikas zu einer riesigen Kraft wurde. Obwohl der Sender mit dem Schlagwort "fair und ausgewogen" als Nachrichtensender gebrandmarkt wurde (was er vor ein paar Jahren aufgegeben hat), war er alles andere als das.

In den 1990er Jahren war im Kabelfernsehen Platz für einen Sender, der konservative Stimmen vertrat, kein Zweifel. Aber von Anfang an, als Murdoch Roger Ailes zum Chef ernannte, war Fox News in erster Linie ein politisches, kein journalistisches Unternehmen. Ailes, der Richard Nixon 1968 bei seiner Wahl zum Präsidenten half, war auf die politische Nutzung der Medien spezialisiert.

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Wächter der Mainstream-Medien in den USA sehr vorsichtig, was Propaganda und Desinformation anging. Sie hatten die Auswirkungen in Europa in den 1930er und 40er Jahren gesehen. Propaganda war eine Schlüsselkomponente für den Aufstieg von Adolf Hitler in Deutschland und Benito Mussolini in Italien.

Aber nicht Murdoch. Er ließ Ailes freie Hand, alles zu tun, was nötig war, um Fox News auf die Landkarte zu bringen - ein weiterer wichtiger Teil von Murdochs Vermächtnis, den wir nicht übersehen sollten: Er öffnete die Schleusen der Kabelnachrichten für Propaganda, Fehlinformation und Desinformation. Und er legte die Vorlage für das, was zu einer mächtigen rechten Nachrichtenmaschine geworden ist.

Und wo stehen wir jetzt, wenn wir uns bemühen, Medienplattformen zu finden, denen wir vertrauen können, um politische Aktionen jenseits der Skala wie den Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 oder die Weigerung eines besiegten Präsidenten, eine friedliche Machtübergabe zu fördern, zu verstehen? Noch einmal: Murdoch ist nicht der einzige Grund für das mangelnde Vertrauen in die Medien und die Flut von Des- und Fehlinformationen. Aber sein Sender Fox News ist die größte und lauteste Stimme, die solche falschen Narrative wie die Behauptung, die Wahl 2020 sei manipuliert worden, verbreitet hat.

Ich schreibe seit den 1980er Jahren über Murdoch und Fox und habe beobachtet, dass es Murdoch mehr um Geld als um Ideologie ging. Aber seine größte Sünde besteht darin, dass er den Sinn für soziale Verantwortung ignorierte, den die meisten amerikanischen Mainstream-Sender als Preis für ihre Geschäftstätigkeit akzeptierten.

Hier und in anderen Ländern setzte er sich über Regeln hinweg und verstieß gegen die traditionellen Verhaltensregeln der Medien. Dabei diente er einer neuen Generation von Tech-Medientitanen wie Mark Zuckerberg, der sich anfangs weigerte, die Verantwortung für die während der Wahl 2016 auf Facebook veröffentlichten Desinformationen zu übernehmen, als unwahrscheinliches Vorbild. Auch in Elon Musks Stil, X zu führen, ist viel von Murdoch zu erkennen.

Im Jahr 2011 wurde Murdoch im Vereinigten Königreich zur Rechenschaft gezogen, als er und sein Sohn James vor den Ausschuss für Kultur, Medien und Sport des Parlaments geladen wurden, um zu einem Skandal auszusagen, in den eines seiner Unternehmen, News of the World, verwickelt war. Murdoch entschuldigte sich in ganzseitigen Anzeigen in sieben Zeitungen für die Rolle seiner Zeitung beim Hacken des Telefons eines ermordeten Teenagers.

Im Januar dieses Jahres wurde Murdoch in der 1,6 Milliarden Dollar schweren Klage von Dominion Voting Systems gegen Fox News wegen falscher Behauptungen über Wahlbetrug befragt. Er räumte ein, dass einige Fox-News-Moderatoren die falschen Behauptungen über den Wahlbetrug im Jahr 2020 unterstützten.

Im April legte Fox News den Fall für 787,5 Millionen Dollar bei und sieht sich noch weiteren Rechtsstreitigkeiten wegen der falschen Behauptungen über Wahlbetrug gegenüber, die so viel Unmut und Zwietracht im heutigen amerikanischen Leben schüren.

In kommerzieller Hinsicht ist Murdoch eine unglaublich erfolgreiche Medienfigur. Wenn Sie geldgierige Mogule und risikofreudige Industriekapitäne verehren, dann ist er Ihr Mann.

Aber jetzt, da er sich hinter seiner Geldmauer zurückzieht, müssen wir versuchen, die politischen Trümmer aufzuräumen, die er hinterlassen hat.

