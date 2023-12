Meinung: Die verblüffende Statistik in Bidens sehr schlechter Umfrage

Und wenn die Demokraten glauben, dass die Hunter-Biden-Geschichte keine Rolle spielt, dann lassen die Zahlen etwas anderes vermuten. Während sich der Sonderstaatsanwalt darauf vorbereitet, den Sohn des Präsidenten wegen Waffenbesitzes anzuklagen, glauben 61 % der Befragten, dass Joe Biden in irgendeiner Weise in Hunters Geschäfte verwickelt war - und 42 % sind der Meinung, dass er illegal gehandelt hat (es gibt keine Beweise für ein Fehlverhalten des Präsidenten).

Nur 28 % der Amerikaner sagen, dass er Vertrauen erweckt (ein Rückgang von 7 % gegenüber März), und was vielleicht am meisten beunruhigt, ist, dass 46 % aller registrierten Wähler der Meinung sind, dass jeder republikanische Kandidat im Jahr 2024 besser wäre als Biden.

Auch wenn die Daten einige Lichtblicke enthalten - nämlich, dass 81 % der Demokraten glauben, dass Biden sich um sie kümmert, und 75 % innerhalb der Partei seine Arbeitsleistung gutheißen - sind die Ergebnissebeunruhigend. Obwohl eine einzige Umfrage nie als entscheidend angesehen werden sollte, stimmen diese Ergebnisse mit einigen der Aussagen von Experten und Meinungsforschern überein, und es ist unklar, ob sich daran etwas ändern wird.

Unabhängig davon, wie sehr Biden seine legislativen Leistungen anpreist, könnte die derzeitige öffentliche Wahrnehmung bis zum Wahltag Bestand haben.

Wie geht es für die Demokraten weiter?

Zum jetzigen Zeitpunkt kann man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass Biden der Kandidat der Partei sein wird, und es gibt kaum Anzeichen dafür, dass glaubwürdige Demokraten gegen ihn antreten werden. Und obwohl Biden nichts an seinem Alter ändern kann, würde er von einer themenbezogenen Kampagne profitieren, die Begeisterung wecken kann. Es gibt eine Reihe von Themen, wie z. B. reproduktive Rechte, Arzneimittelpreise, öffentliche Arbeiten und Klimawandel, bei denen die Regierung die Wähler für sich gewinnen und eine größere öffentliche Unterstützung erlangen kann.

Natürlich ist es nicht einfach, eine Wiederwahlkampagne zu führen, die sich nicht auf den Amtsinhaber konzentriert und sich nicht um eine größere Vision für die Nation dreht - man denke nur an Reagans "It's Morning Again in America" im Jahr 1984 oder Clintons "Bridge to the Future" im Jahr 1996. Aber es ist machbar. Im Jahr 2012 hat die Kampagne zur Wiederwahl von Präsident Barack Obama eine Reihe von Schlüsselthemen wie Einwanderung und Ungleichheit in den Mittelpunkt gestellt, um den republikanischen Kandidaten Mitt Romney als Rechtsextremisten darzustellen.

Letztendlich wird der wichtigste Faktor für Biden Trump sein. Nichts wird Unabhängige, Progressive und gemäßigte Demokraten so sehr motivieren wie die Aussicht auf eine zweite Amtszeit Trumps. Bidens Fähigkeit, Trump im Jahr 2020 zu besiegen, wird eine gewisse Sicherheit bieten, sollte Trump die Nominierung gewinnen, was er wahrscheinlich tun wird. Dann wird sich der Fokus unweigerlich auf Trump richten, auf das Chaos, das er in das Oval Office bringt, auf seine Bereitschaft, Regeln und Normen zu verletzen, auf seine Rolle beim 6. Januar, auf die vier Anklagen und auf die Radikalisierung der Politik, die er verkörpert. Dies ist der Rahmen für eine Kampagne, die auf dieselben Stärken setzt, die auch Biden im Jahr 2020 ausspielt - die Stabilität, die er repräsentiert, und sein Engagement für Institutionen und die amerikanische Arbeiterklasse.

Erhalten Sie unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter

Melden Sie sich für den Newsletter von CNN Opinion an

Folgen Sie uns auf Twitter und Facebook

Schließlich ist es in einer Zeit der starken Polarisierung möglich, dass ein amtierender Präsident auch mit mittelmäßigen Zustimmungsraten gewinnt. Letztendlich kann die Parteizugehörigkeit für Wahlentscheidungen ebenso ausschlaggebend sein wie der Charakter oder die Gesetzgebungsarbeit eines Präsidenten. Dies war in den letzten Jahrzehnten der Fall, wobei die Wahlsiege weitgehend von der Wahlbeteiligung und den Wechselwählern bestimmt wurden. Die Angst vor dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump in Verbindung mit der breiten Unterstützung für Schlüsselthemen wie reproduktive Rechte könnte für Biden ausreichen, um trotz aller Bedenken gegen ihn zu gewinnen.

Nichtsdestotrotz zeigen die Zahlen, dass dieser Wahlkampf nicht einfach sein wird. Selbst mit Trump als Kandidat wird er wahrscheinlich extrem umkämpft sein. Ein Sieg der Republikaner ist durchaus möglich, und die ständigen Angriffe auf Biden - von seinem Alter bis zu seinem Sohn - sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden.

Die Regierung muss sich auf ihre Stärken besinnen und herausfinden, wie sie die Demokraten beruhigen und die Wechselwähler für sich gewinnen kann. Neben einer organisierten Kampagne vor Ort, die sich auf Wahlwerbung und Wahlbeteiligung konzentriert, müssen die Demokraten eine Kombination aus Push- und Pull-Faktoren nutzen, um zu gewinnen.

Während die Bedrohung durch eine weitere Trump-Präsidentschaft viele Wähler von dem ehemaligen Präsidenten ablenken wird, muss Biden auch überzeugend darlegen, was er mit einer zweiten Amtszeit zu erreichen hofft.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com