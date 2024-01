Meinung: Die Kollision mit der Tokioter Landebahn war eine Katastrophe, die noch viel schlimmer hätte ausfallen können

Anmerkung der Redaktion: Les Abend war Kapitän einer Boeing 777 bei American Airlines und ging nach 34 Jahren bei der Fluggesellschaft in den Ruhestand. Er ist Luftfahrtanalyst bei CNN und schreibt für das Flying Magazine. Die in diesem Kommentar geäußerten Meinungen sind seine eigenen. Weitere Meinungen finden Sie auf CNN.

Les Abend

Alle 379 Passagiere des JAL-Flugs 516 vom Dienstag wurden sicher evakuiert. Leider kamen fünf Besatzungsmitglieder an Bord der De Havilland Canada DHC-8 der Küstenwache ums Leben. Der Kapitän dieses Flugzeugs befand sich nach Angaben des staatlichen Rundfunksenders NHK in kritischem Zustand.

Positiv zu vermerken ist, dass die Cockpit- und Kabinenbesatzung an Bord des JAL-Fluges Anerkennung verdient. Es gehört zur Ausbildung der Flugbegleiter, bei jedem Start und jeder Landung auf eine mögliche Evakuierung vorbereitet zu sein. Sie werden dazu angehalten, von ihren Sitzen aufzuspringen und sofort nach sicheren Ausgängen zu suchen, über die die Passagiere entkommen können. Aus diesem Grund sollten die Flugbegleiter darauf achten, dass die Passagiere bei Start und Landung ihre Telefone und Computer ausschalten, damit sie im unwahrscheinlichen Fall eines solchen Ereignisses die Lage im Griff haben.

Ein Feuer kann eine bestimmte Tür oder einen Notausgang unbrauchbar machen. Es ist offensichtlich, dass die Flugbegleiter die richtigen Ausgänge für die Evakuierung des A-350 gewählt haben, da alle überlebten. Und es scheint, dass die Piloten ihr Bestes taten, um ihre Evakuierungs-Checkliste zu erfüllen, zu der auch das Abstellen des Treibstoffs für die Triebwerke gehört.

Wie konnte es zu diesem Unfall kommen? Das werden wir erst nach Abschluss der Ermittlungen mit Sicherheit wissen. Obwohl es sich im Moment nur um Spekulationen handelt, erinnert mich dieser Absturz an einen ähnlichen Vorfall, der sich 1991 auf dem internationalen Flughafen von Los Angeles ereignete. Eine Boeing 737-300 der USAir kollidierte auf der Startbahn mit einem Pendlerflugzeug der SkyWest, einem Turboprop-Flugzeug vom Typ Swearingen Metroliner, wobei mehr als 30 Menschen ums Leben kamen.

Es war ein geschäftiger Tag auf dem Flughafen von Los Angeles. Die Bewegungen der Flugzeuge auf den Start- und Landebahnen und den Rollwegen waren so kompliziert, dass die Fluglotsin die Tatsache aus denAugen verlor, dass sie den Metroliner in Erwartung seines Starts immer noch auf der Startbahn in Position hielt. In der Zwischenzeit hatte der Fluglotse die B-737 zur Landung auf der gleichen Landebahn freigegeben.

Bei der Landung in der Dunkelheit konnte die USAir-Besatzung weder die Silhouette noch die Navigationslichter des kleinen SkyWest-Flugzeugs ausmachen, das sich an einer Pistenkreuzung befand. Die B-737 kollidierte fast unmittelbar nach dem Aufsetzen mit dem Metroliner.

Dieser Unfall war der Auslöser für eine Reihe von verfahrenstechnischen und technischen Änderungen. Eine dieser Änderungen bestand darin, dass es den Fluglotsen untersagt wurde, ein Flugzeug bei Nacht oder bei schlechten Sichtverhältnissen auf eine Startbahn zu rollen.

Obwohl sich der Unfall in Los Angeles in den Vereinigten Staaten ereignete, wurde er von der gesamten Luftfahrtwelt zur Kenntnis genommen. Piloten sind überempfindlich geworden, wenn sie länger als eine Minute auf einer aktiven Landebahn auf die Startfreigabe warten. Und die Fluglotsen reagieren überempfindlich auf Verfahren, bei denen ein Flugzeug zur Landung freigegeben wird, während auf der gleichen Landebahn ein anderes Flugzeug auf den Start wartet.

Der Flughafen Haneda ist einer der verkehrsreichsten der Welt mit pausenlosem Funkverkehr, und es ist möglich, dass die Meldung eines Fluglotsen missverstanden wurde und sich eines der Flugzeuge an der falschen Stelle befand. Normalerweise wird eine Freigabe von einem Piloten zurückgelesen und bestätigt, aber bei regem Sendebetrieb gibt es möglicherweise keine Gelegenheit, sofort eine Rückmeldung zu geben. Manchmal wird eine Übertragung durch ein anderes Flugzeug zu einem kritischen Zeitpunkt blockiert, so dass es sowohl für Piloten als auch für Fluglotsen wichtig ist, sich der Situation bewusst zu sein. Es kann immer nur eine Übertragung stattfinden.

Erhalten Sie unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter

Melden Sie sich für den Newsletter von CNN Opinion an

Folgen Sie uns auf Twitter und Facebook

Ein anderes Szenario ist, dass die Piloten des Airbus A-350 die falsche Parallelpiste ansteuerten. Das halte ich für weniger wahrscheinlich, weil zumindest ein Pilot im Cockpit den Fehler hätte bemerken müssen, auch wenn der Fluglotse ihn bemerkt hätte.

Außerdem sind die Verfahren in Japan praktisch dieselben wie in den USA; die Fluglotsen sind sehr kompetent und reglementiert. Von allen internationalen Zielen, zu denen ich geflogen bin, war Japan eines der sichersten.

Zweifellos wird die Untersuchung des Unfalls auf dem Flughafen Haneda die Fehler aufdecken, die zu dem Zusammenstoß geführt haben. Mit Sicherheit werden viele Faktoren eine Rolle spielen. Unter diesen Faktoren wird sich auch ein menschliches Element befinden. Wir müssen den Unfallermittlern Zeit geben, um die wahrscheinliche(n) Ursache(n) zu ermitteln, damit solche Tragödien in Zukunft verhindert werden können.

Fliegen Sie nach Tokio? Zögern Sie nicht, das Flugzeug zu besteigen. Ich würde es tun.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com