Meinung: Die Hamas vertritt weder mich noch mein Volk

Anmerkung der Redaktion: Ezzeldeen Masri ist der Leiter der OneVoice-Bewegung in den Vereinigten Staaten, einer Basisbewegung, die den Stimmen gemäßigter Israelis und Palästinenser, die sich für eine friedliche Lösung des Konflikts einsetzen, Gehör verschafft. Im Jahr 2015 gründete Masri OneVoice on Campus, um der Polarisierung der Studentenschaft im Zusammenhang mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt entgegenzuwirken. Die in diesem Kommentar geäußerten Ansichten sind seine eigenen. Weitere Meinungen finden Sie auf CNN.

Ezzeldeen Masri

Vielen Dank an alle, die zur Unterstützung des palästinensischen Volkes protestieren. Aber diejenigen, die glauben, dass sie mein Volk unterstützen , indem sie die Hamas verteidigen, sollten sich darüber im Klaren sein: Ihre radikalen Positionen helfen uns nicht. Sie schaden uns eher.

Im winzigen Gazastreifen, wo 2,3 Millionen Palästinenser leben, sind die Hälfte von ihnen Flüchtlinge aus dem neu gegründeten Staat Israel - und ihre Nachkommen aus dem arabisch-israelischen Krieg von 1948. Seit 75 Jahren leben die Flüchtlinge in überfüllten Flüchtlingslagern und sind auf das Hilfswerk der Vereinten Nationen angewiesen, das für Lebensmittelrationen, Bildung und Gesundheitsversorgung sorgt.

Vor vier Monaten hatte ich die Gelegenheit, die Stadt Safed zu besuchen, die heute zu Israel gehört und in der das Haus meiner Mutter einst stand. Als Sohn eines aus dem Gazastreifen stammenden Vaters und einer Mutter, die gezwungen war, aus Safed im oberen Galiläa zu fliehen, bin ich ein Produkt beider Abstammungslinien. Als ich mich daran erinnerte, wie meine Mutter ihre Heimat aufgab und von einem Flüchtlingslager zum nächsten zog, überkam mich eine große Traurigkeit.

Die Geschichte meines Volkes ist von Schmerz geprägt, aber bis zum 7. Oktober kannte ich nicht das ganze Ausmaß der Schrecken, die wir erleiden würden. Mehr als zwei Monate nach Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen sind nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums mehr als 20 000 Palästinenser bei israelischen Angriffen getötet und mehr als 50 000 verletzt worden, und Tausende von Häusern wurden zerstört. Bei dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober wurden mindestens 1.200 Menschen getötet. Die Terrorgruppe nahm außerdem rund 240 Geiseln und hat die israelische Armee in den Gazastreifen zurückgebracht und damit eine neue Katastrophe in der Geschichte meines Volkes ausgelöst.

Die Auswirkungen dieses Konflikts sind in der ganzen Welt zu spüren, auch auf dem amerikanischen College-Campus, wo ich einen Großteil meines Lebens damit verbracht habe, Brücken zu bauen. Seit 2015, als ich OneVoice on Campus gegründet habe, arbeite ich daran, der Polarisierung der Studentenschaft im Zusammenhang mit dem Konflikt entgegenzuwirken. Diese Bemühungen bauen auf meiner Arbeit auf, die auf das Jahr 1990 zurückgeht, als ich zum ersten Mal in die Vereinigten Staaten kam, um meinen Abschluss in Politikwissenschaften mit Spezialisierung auf Konfliktlösung und Friedensbildung zu machen.

Im Jahr 2006 eröffnete ich das Büro von OneVoice Gaza in Gaza-Stadt, um die Palästinenser für das Ziel einer Zweistaatenlösung auf dem Verhandlungsweg mit Israel und unseren Nachbarn zu gewinnen.

Als stolzer Palästinenser aus dem Gazastreifen, der sein ganzes Leben dem Versuch gewidmet hat, diesen nicht enden wollenden Kreislauf von Krieg und Leid für mein Volk zu beenden, habe ich Folgendes gelernt: Egal, wie sehr Sie und Ihr Volk leiden, noch mehr hasserfüllter Absolutismus - von beiden Seiten - ist niemals die Antwort. Die Verherrlichung radikaler Positionen mag sich anfühlen, als würde man die soziale Gerechtigkeit vorantreiben, aber sie trägt nur zu genau dem Extremismus bei, der Frieden unmöglich macht.

Auf israelischer Seite muss die Knesset von einem Ansatz des Konfliktmanagements zu einem Ansatz übergehen, der sich auf die Aufnahme kontinuierlicher Verhandlungen mit der Palästinensischen Befreiungsorganisation konzentriert, um ein Ende der militärischen Besatzung und das Entstehen einer verhandelten Zweistaatenlösung zu erreichen. Auf palästinensischer Seite müssen diejenigen, die den Terrorismus der Hamas unterstützen, aufhören.

Bei den Wahlen zum Legislativrat in Gaza in den Jahren 2005 und 2006 habe ich, wie mehr als 50 % der Palästinenser im wahlberechtigten Alter, für die Fatah gestimmt, die damals die Palästinensische Autonomiebehörde kontrollierte. Ich habe nicht für die Hamas gestimmt, weil sie Frieden, Koexistenz und eine Zweistaatenlösung ablehnt und den bewaffneten Widerstand gegen Israel befürwortet. Leider teilten die Fatah-Kandidaten die Stimmen auf und überließen die Macht der Hamas, die nur 44,45 % der Stimmen erhielt und nur in einem von 16 Bezirken die Mehrheit gewann.

Die Hamas hätte von vornherein von der Kandidatur ausgeschlossen werden müssen, da sie nicht bereit war, das Osloer Abkommen von 1993 anzuerkennen, das die Wahl ermöglichte. Zwei Faktoren führten jedoch dazu, dass die Hamas an den Wahlen 2005 teilnahm. Erstens ging der damalige Präsident Palästinas, Mahmoud Abbas, davon aus, dass die Hamas sich ändern würde und seine Partei, die Fatah, gewinnen würde. Zweitens verstand die Regierung von US-Präsident George W. Bush die Lage in der Region offensichtlich falsch und unterstützte in ihrem Bemühen um die Verbreitung der Demokratie die Teilnahme aller palästinensischen Gruppierungen an den Wahlen und drängte nicht darauf, die Hamas an der Wahl zu hindern, obwohl die Hamas 1993 vom US-Außenministerium als terroristische Organisation eingestuft worden war.

Seit 2007, als die Hamas ihren blutigen Staatsstreich gegen die Palästinensische Autonomiebehörde durchführte, sind die Bewohner des Gazastreifens kollektiven Bestrafungsmaßnahmen Israels, der Palästinensischen Autonomiebehörde und Ägyptens ausgesetzt, das seine Grenze zum Gazastreifen geschlossen hat (und nur gelegentlich kurz öffnete, um den Personen- und Warenverkehr zu ermöglichen).

Israel hat restriktive Vorschriften erlassen, u. a. für Lebensmittel und Mobilität im Gazastreifen. Und das Massaker der Hamas vom 7. Oktober hat uns noch tiefer in die Gewalt und den Konflikt hineingeworfen. Machen Sie keinen Fehler: Die Hamas vertritt nicht mich und mein Volk.

Indem sie Gewalt anwendet (die sie ohne zu zögern auch Zivilisten zufügt), um ihre Ziele zu erreichen, ist die Hamas per Definition eine terroristische Organisation. Die überwältigende Mehrheit der Palästinenser duldet keine Gewalt und keine Terrorakte. Diejenigen, die uns mit einer terroristischen Gruppe in einen Topf werfen, tragen zu falschen Vorstellungen und Stereotypen über unser Volk bei, die antimuslimischen Hass säen.

Die Assoziation unseres Volkes mit Hass und Zerstörung hat uns in Gefahr gebracht. Der Rat für amerikanisch-islamische Beziehungen (Council on American-Islamic Relations ) verzeichnete Berichten zufolge zwischen dem 7. und dem 22. Oktober einen Anstieg der Hilfsanfragen und Berichte über Vorurteile gegen Muslime in den USA um 182 % im Vergleich zu einem durchschnittlichen Zeitraum von 16 Tagen im Jahr 2022, und das US-Justizministerium untersucht nun, ob es sich bei den Schüssen auf drei palästinensische Studenten in Burlington, Vermont, im vergangenen Monat um ein Hassverbrechen handelte.

Diejenigen, die sich über die Taten der Hamas gefreut haben, frage ich, ob sie den jahrhundertelangen Schmerz, den mein Volk erlitten hat, miterlebt haben. Für uns ist es kein Video auf TikTok, es ist das wahre Leben. Ich frage Sie, ob Sie uns dem Endziel des Friedens näher bringen können.

Diejenigen, die absolutistische Lösungen fordern, die eine gemeinsame Basis zwischen Israelis und Palästinensern ausschließen, untergraben den langfristigen Traum von einem unabhängigen palästinensischen Staat neben Israel: eine Zwei-Staaten-Lösung, die durch Verhandlungen und Diplomatie erreicht wird. Wenn Sie uns wirklich aus dem Kreislauf von Krieg und Leid befreien wollen, helfen Sie mit, unsere Welt von der Plage des Radikalismus zu befreien.

