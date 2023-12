Meinung: Die Demokraten müssen Kamala Harris im Jahr 2024 besser nutzen. So geht's

Anmerkung des Herausgebers: Basil A. Smikle Jr., PhD, ist Professor und Direktor des Public Policy Program am Roosevelt House Public Policy Institute des Hunter College - City University of New York. Er ist außerdem ehemaliger Geschäftsführer der New York State Democratic Party. Die in diesem Kommentar geäußerten Ansichten sind seine eigenen. Lesen Sie weitere Meinungen bei CNN.

Stattdessen sehen sich seine Umfragewerte einer Abwärtsspirale ausgesetzt, die sich um eine Handvoll Themen dreht, die ich für relativ nebensächlich halte, darunter das öffentliche Händeringen über sein Alter.

Politstratege Basil Smikle

Die Diskussionen darüber, ob Biden mit 81 Jahren zu alt für das Präsidentenamt ist, haben eine erbitterte Debatte über die Qualifikationen seiner Vizepräsidentin und Kandidatin für 2024, Kamala Harris, ausgelöst. Bidens Stellvertreterin, eine ehemalige US-Senatorin und kalifornische Generalstaatsanwältin, wird von einer Flut von Tropen heruntergezogen, der Art von Gerede, mit der viele Frauen und rassische Minderheiten in der Politik häufig konfrontiert sind.

Ein Großteil des ermüdenden Geplappers innerhalb des Washingtoner Gürtels hat in den letzten Monaten versucht, Zweifel an Harris' Bereitschaft zur Führung zu wecken, sollte sie jemals für Biden einspringen müssen.

Leider tragen einige Demokraten die Schuld daran, dass diese Gerüchte immer wieder aufflammen. Das ist besonders bedauerlich, weil die pingelige Kritik nur dazu diente, die Wertschätzung der Öffentlichkeit für eine äußerst erfolgreiche Verwaltung zu verschleiern.

Einige in der Partei haben sich beschwert, dass Harris die Chancen auf einen Wahlsieg im nächsten Jahr gefährdet. Da einige republikanische Trolle suggerieren, dass eine Stimme für Biden auch eine Stimme für die 59-jährige Harris sein könnte, denken die Gegner des Präsidenten, dass sie ihn angreifen können, indem sie sie mit Widerhaken attackieren.

In Wirklichkeit haben die Demokraten keinen Grund, ihre Unterstützung für Harris zu vernachlässigen. Wenn sie klug sind, werden sie Harris im Präsidentschaftswahlkampf 2024 sogar in den Vordergrund stellen.

Sie ist nicht nur kein Hindernis auf dem Wahlzettel, sondern Harris könnte sich als äußerst hilfreich erweisen, wenn es darum geht, im nächsten Jahr einen Sieg im Präsidentschaftswahlkampf zu erringen. Erfreulicherweise scheint sich die Biden-Kampagne endlich zu besinnen und intelligente Wege zu finden, um Harris' Talente und ihren beeindruckenden Lebenslauf optimal zu nutzen. Sie könnte die Geheimwaffe der Partei auf dem Weg zur Wahl 2024 sein.

Ja, es stimmt, dass Harris bei den Wählern in der Breite unter Wasser steht, ebenso wie Biden. Ein in diesem Monat veröffentlichter Durchschnittswert der Los Angeles Times zeigt, dass 39 % der registrierten Wähler eine positive Meinung von Harris haben und 55 % eine negative Meinung, was in etwa den Zahlen des Präsidenten entspricht.

Eine im November veröffentlichte Umfrage der New York Times und des Siena College in den umkämpften Bundesstaaten zeigte jedoch, dass Harris bei nicht-weißen Wählern und bei Wählern unter 30 Jahren wesentlich beliebter war als Biden, also in Teilen der amerikanischen Öffentlichkeit, deren Unterstützung unerlässlich ist, wenn der Präsident seine Wiederwahl gewinnen will.

Die Kampagne scheint sich dessen voll bewusst zu sein: Das Weiße Haus kündigte diese Woche an, dass Harris die Führung bei den Botschaften der Regierung zum Thema Abtreibung übernehmen wird, das viele als eines der Themen ansehen, die Frauen, junge Menschen und Progressive am ehesten zu den Wahlen motivieren werden.

Und es wurde viel über Bidens schwächelnde Unterstützung bei schwarzen und braunen Wählern in jüngsten Umfragen berichtet. Mit Harris, die an seiner Seite Wahlkampf macht und selbst auf der Straße steht, wird es für Biden etwas leichter sein, schwarze und farbige Wähler am Wahltag zu überzeugen. In einer Zeit, in der die Unterstützung der farbigen Bevölkerung so gering ist wie seit langem nicht mehr, kann Harris' Wert nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Ihre Anziehungskraft auf nicht-weiße Wähler, die mehrheitlich die Demokraten wählen, könnte in der Tat ihr größter Wert für die Aussichten der Partei im Jahr 2024 sein. Harris ist eine Frau mit indischer und jamaikanischer Abstammung, die sich bewusst in der schwarzen Gemeinschaft verwurzelt hat, indem sie die Howard University besuchte und der ersten schwarzen griechischen Studentenverbindung des Landes beitrat. Viele farbige Wähler sind sich dieses Hintergrunds nur zu bewusst - und feiern ihn.

Im Gegensatz zu Experten, die sie als Belastung ansehen, sage ich schon seit einiger Zeit, dass sie eine stärkere öffentliche Plattform erhalten sollte, um ihre Erfolge hervorzuheben. Schließlich kann eine Vizepräsidentin, die als kompetent, fähig und bereit ist, zu gehen, für jede Präsidentschaftskandidatur nur von Vorteil sein.

Aber es geht nicht nur um die Kompetenz, die sie ausstrahlt: Mehr Amerikaner als je zuvor sehen sich selbst mit einer Intersektionalität, die bald nicht mehr die Bestätigung eines weißen männlichen Führers braucht, um erfolgreich zu sein. Harris hat die Zulassungsstruktur innerhalb ihrer Partei und in der Wählerschaft verändert. Besonders wichtig wird ihr Einsatz bei jungen Wählern sein.

Biden gewann bei der Wahl 2020 60 % der Wähler unter 30 Jahren, und diese Gruppe wird auch 2024 für einen Sieg von entscheidender Bedeutung sein. Neben dem Vorstoß zum Thema Abtreibung im nächsten Monat verstärkt die Kampagne ihre Bemühungen um die Wähler der Generation Z an verschiedenen Fronten.

Im September und Oktober besuchte Harris mit ihrer "Fight for Our Freedoms"-Tour College-Campus in acht Bundesstaaten, um diese wichtige Wählergruppe weiterhin anzusprechen. Harris' Portfolio mit reproduktiven Rechten, Wahlrecht und Diskriminierung im Bildungswesen ist wie geschaffen dafür, diese Wählergruppe anzusprechen.

Ein weiteres Thema in ihrem Portfolio, das jungen Menschen sehr am Herzen liegt, ist die Einwanderung - ein historisch heikles Thema, mit dem sie jedoch aus erster Hand vertraut ist. Als sie auf einem College-Campus in Flagstaff, Arizona, mit der amerikanischen Einwanderungspolitik konfrontiert wurde, verwiesHarris auf ihre eigene "gelebte Erfahrung" als Tochter einer eingewanderten Mutter, die sie dazu veranlasst, das Thema anzugehen.

Ein weiterer Grund für die Demokraten, Kamala Harris zu feiern: Sie verkörpert genau das, was die Partei anstrebt - die Art von Figur, die Millionen von Menschen wie mich dazu inspiriert hat, in die politische Arena einzutreten. Jesse Jacksons Ermahnung zur besten Sendezeit auf dem Demokratischen Nationalkongress 1988, die Partei solle sich die Vielfalt des Landes zu eigen machen, inspirierte zahllose GenXer wie mich, politisch aktiv zu werden.

Jacksons Rede verschaffte uns auch einen Platz in der ersten Reihe, um ein äußerst wirkungsvolles Phänomen zu beobachten: die explosionsartige Zunahme weiblicher und farbiger Kandidaten, die sich um Sitze auf verschiedenen Regierungsebenen bewarben, begleitet von der verschlüsselten Sprache und den falschen Maßstäben, die zur Beurteilung ihrer Qualifikationen verwendet wurden.

Der Widerhall der Kritik, mit der Harris konfrontiert ist, ist mir nur allzu vertraut. Ähnliche Vorwürfe gehen auf Shirley Chisholms Kandidatur für das Weiße Haus im Jahr 1972 zurück und hätten schon vor Jahrzehnten aus unserem nationalen Diskurs gestrichen werden müssen. Es ist die Art von Zurückweisung, die ärgerlich und leider nicht ungewöhnlich ist, wenn eine schwarze Frau den Gipfel der politischen Macht erreicht.

Bei farbigen Führungspersönlichkeiten im öffentlichen und privaten Sektor wird alles, von ihrer Sprache über ihre Kleidung bis hin zu ihrem Auftreten, genau unter die Lupe genommen. Vor allem Frauen bewegen sich in einem von Männern dominierten Konstrukt von Führung und stereotypen Vorstellungen von Weiblichkeit. Dieser Druck zwingt viele schwarze Führungspersönlichkeiten dazu, sich zwischen rassenbewusster und rassenneutraler Politikgestaltung zu entscheiden, wobei eine Tendenz zum Inkrementalismus besteht, die zu mehr Skepsis gegenüber den Motiven führt. Da Kamala Harris in unserer Nation zu historischen Höhen aufgestiegen ist, sollte jeder Hinweis auf einen schwachen politischen und inhaltlichen Leumund rundheraus zurückgewiesen werden.

Wenn man bedenkt, was für ein potenziell wichtiger Aktivposten sie ist, kann man sich nur fragen, warum sie so unterschätzt und unterbewertet wurde? Die Kritik an Harris durch Kritiker, die ihren Wert auf dem Ticket der Demokraten für 2024 in Frage stellen, hat nicht nachgelassen, obwohl sie in den letzten Monaten eine zunehmend prominente Rolle in der Biden-Wiederwahlkampagne gespielt hat.

Die Republikaner, die diese Lücke nur zu gerne ausnutzen, können irreparablen und lang anhaltenden Schaden anrichten - und das würde nicht nur Harris schaden. Die Demokratische Partei und ihre Wahlchancen im Jahr 2024 werden darunter leiden, wenn die Partei sie nicht energischer verteidigt.

Selbst wenn Harris ihre Ansprache von Wählern der Generation Z verstärkt, scheint es mehr als wahrscheinlich, dass sie mit einer enormen Herausforderung konfrontiert sein wird: der Unzufriedenheit einiger junger Wähler über die Haltung der Regierung zu Israel. Das Thema hat sich bisher als spaltend für die Partei erwiesen, während sie daran arbeitet, die zerstrittenen Teile ihrer Partei zu vereinen, ungeachtet des geänderten Tons des Präsidenten in Bezug auf den Krieg.

In der Zwischenzeit kann der Vizepräsident diesen jungen Wählern, deren Enthusiasmus durch die Unfähigkeit, finanziell für ihre Zukunft zu planen, gedämpft wird, eine aufstrebende wirtschaftliche Botschaft vermitteln. Es ist kein Allheilmittel, aber es ist ein wichtiger Vorstoß, und es hängt viel von ihrem Erfolg ab.

Das 2020er-Ticket von Biden und Harris hat die Reklamations- und Vergeltungsbewegung des Trumpismus eingedämmt. Der Präsident könnte eine ebenso wichtige Rolle als Übergangsführer spielen, der eine alte und eine neue Wahlkoalition zusammenführt. Und seine Regierung kann auf Erfolge verweisen, von Investitionen in die Infrastruktur über die Aufstockung der Mittel für das Verkehrswesen bis hin zur Senkung der Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente. Diese Errungenschaften wurden nicht zuletzt durch die Beiträge des Vizepräsidenten gestützt .

Die Demokraten müssen begreifen, was die Republikaner schon lange befürchtet haben: dass es bei dieser Vizepräsidentschaft nicht nur darum geht, die parochialen politischen Interessen Washingtons zu fördern. Es geht auch um eine Brücke in die Zukunft der Partei, die von einer der zuverlässigsten Parteiführerinnen, die es gibt, geleitet wird - einer schwarzen Frau.

